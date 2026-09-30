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Chad Lowe
Novice

Tragedija v družini hollywoodskega zvezdnika: pri komaj 13 letih umrla njegova hči

B.R.
30. 09. 2026 08.11
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Priljubljeni igralec žaluje za 13-letno hčerko. Družina je ob novici o njeni smrti prosila za zasebnost ter opisala Fiono kot ljubečo, ustvarjalno in pametno deklico.

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Umrla je 13-letna Fiona Lowe

Chad Lowe in njegova žena Kim Painter sta izgubila hčerko Fiono Hepler Lowe, ki je bila stara 13 let. Družina je njeno smrt potrdila v izjavi, ki jo je 29. septembra objavil People. "Bila je ljubeča deklica, pametna, ustvarjalna in rada je plesala," je družina povedala v izjavi.

Družina je Fiono opisala kot luč svojih življenj in dodala, da je njena smrt prizadela vse njihove bližnje. Hkrati so javnost prosili za molitve in zasebnost v času, ko se spopadajo z izgubo.

Fiona je bila druga od treh hčerk Chada Lowa in Kim Painter. Po podatkih, ki jih navaja People, se je rodila novembra 2012. Njeni starejši sestri sta Mabel in Nixie.

Tudi Entertainment Weekly je ob poročanju o njeni smrti izpostavil, da je bila Fiona znana kot deklica, ki je rada plesala. Družina jo je v svoji izjavi opisala kot ljubečo, pametno in ustvarjalno.

Chad Lowe je bil do svojih hčerk tudi javno zelo zaščitniški in ljubeč. Ob Fioninem 13. rojstnem dnevu je lani na družbenih omrežjih delil njeno fotografijo in ji namenil posebno voščilo.

Tragedija v družini hollywoodskega zvezdnika: pri komaj 13 letih umrla njegova hči
Tragedija v družini hollywoodskega zvezdnika: pri komaj 13 letih umrla njegova hči FOTO: Profimedia

Družina je v zadnjem obdobju doživela še eno veliko izgubo

Za družino Lowe je bila smrt 13-letne Fione še posebej težka po že zelo zahtevnem obdobju. Njihov dom v losangeleški četrti Pacific Palisades je bil leta 2025 uničen v velikem požaru.

O težki izkušnji je Chad Lowe takrat javno govoril in poudarjal pomen bližine družine.

Chad Lowe je znan tudi kot brat Roba Lowa

Chad Lowe je ameriški igralec in režiser, ki je nastopil v številnih televizijskih in filmskih projektih. Med bolj znanimi je njegova vloga v seriji Life Goes On, za katero je prejel nagrado emmy.

Širša javnost ga pozna tudi kot mlajšega brata igralca Roba Lowa. Chad je bil pred leti poročen z igralko Hilary Swank, od leta 2010 pa je poročen s Kim Painter.

Viri: People, Page Six, Entertainment Weekly, The Sun

UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
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Novice

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