Skoraj desetletje vzponov in padcev: njun zakon je zaznamoval tudi buren incident

Mia Goth zahteva ločitev od Shie LaBeoufa

Mia Goth je na sodišču v Los Angelesu vložila zahtevo za razvezo zakona od Shie LaBeoufa. Kot razlog je navedla nepremostljive razlike. V dokumentih je 32-letna igralka kot uradni datum njune ločitve navedla 28. julij 2025.

Skoraj deset let po poroki je njun zakon končan

Gothova in LaBeouf sta se poročila oktobra 2016, zato je do vložitve zahteve za ločitev prišlo le nekaj dni pred deseto obletnico njune poroke. Los Angeles Times navaja, da sta se poročila 10. oktobra 2016. Njuna ljubezenska zgodba pa se je začela precej prej. Spoznala sta se leta 2012 med snemanjem filma Nymphomaniac: Vol. II in kmalu postala par. Njuno razmerje je bilo od začetka precej burno, saj sta se vmes že razšla, leta 2018 pa sta govorila tudi o ločitvi. Pozneje sta se ponovno zbližala in bila leta 2020 znova opažena skupaj.

icon-expand Shia Labeouf in Mia Goth FOTO: AP

Skupaj imata štiriletno hčerko

Mia Goth in Shia LaBeouf imata štiriletno hčerko Isabel, ki se je rodila marca 2022. Prav vprašanje skrbništva je zdaj pomemben del postopka. Gothova v zahtevi za ločitev prosi za primarno pravno in fizično skrbništvo nad hčerko, LaBeoufu pa želi omogočiti pravico do stikov. Hkrati je zaprosila, da sodišče nobenemu od njiju ne bi prisodilo preživnine za zakonca.

Njuna zveza je bila vse prej kot mirna

O težavah v njunem odnosu se je v preteklosti veliko pisalo. Še preden sta stopila pred oltar, pa sta poskrbela za precej buren prizor. Julija 2015 se je v javnosti pojavil videoposnetek njunega ostrega prepira pred hotelom v nemškem Tübingenu. LaBeouf je bil vidno razburjen, pozneje pa je domačinom, ki so mu ponudili prevoz do letališča, dejal, da bi jo, če bi ostal, ubil. Posnetek je sprožil številne odzive in postal eden najbolj odmevnih trenutkov njune takrat še razmeroma sveže zveze. Par je nato že leta 2018 povezan z novico o ločitvi, vendar sta se pozneje ponovno zbližala. Februarja letos so različni mediji poročali, da sta bila že dlje časa odtujena in da sta se uradno razšla leta 2025. LaBeouf je po razhodu zapustil Los Angeles in se preselil v New Orleans. Tam je bil februarja 2026 aretiran po pretepu v času praznovanja Mardi Grasa. Associated Press poroča, da je junija priznal krivdo za prekrške, povezane z napadom, in bil obsojen na pogojno kazen ter druge ukrepe.

Spoznala sta se kot mlada igralca

Ko sta se leta 2012 spoznala na snemanju filma Nymphomaniac: Vol. II, sta bila oba na začetku pomembnejšega obdobja svojih igralskih karier. Gothova je pozneje zaslovela predvsem z vlogami v grozljivkah X, Pearl in MaXXXine, v zadnjem obdobju pa je nastopila tudi v filmu The Odyssey. LaBeouf je postal znan že kot otroški igralec v Disneyjevi seriji Even Stevens, pozneje pa je dosegel svetovno prepoznavnost z vlogo Sama Witwickyja v filmih Transformers. Nastopil je tudi v filmih Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull, Honey Boy in The Peanut Butter Falcon. Njuna zgodba je bila tako dolga kot zapletena, vendar je zdaj tudi uradno prišla do konca. Čeprav sta se razšla že lani, bo o njunem zakonu dokončno odločilo sodišče. V ospredju postopka bo predvsem prihodnost njune hčerke Isabel.

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