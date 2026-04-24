Je Ajdovska deklica res izginila? Vse o znameniti skali na gori Prisojnik

Ajdovska deklica je ena najbolj prepoznavnih naravnih znamenitosti in legend v slovenskih Alpah. Nahaja se na gori Prisojnik (Prisank) nad prelazom Vršič in že stoletja buri domišljijo obiskovalcev. Kot opisujejo viri, kot sta Triglavska zakladnica in Slovenske Alpe, gre za skalno obliko, ki spominja na ženski obraz in je povezana z eno najbolj znanih slovenskih mitoloških zgodb. Zadnje čase po spletu krožijo novice, da naj bi njen obraz izginil, a po besedah planincev v Facebook skupini Hribovc.si so to novico ovrgli, tudi z objavo svežih fotografij.

Sveža fotografija Ajdovske deklice

Legenda o Ajdovski deklici

Po ljudskem izročilu je Ajdovska deklica veljala za dobrohotno velikanko ali mitološko bitje, ki je živelo v gorah nad Trento. Kot navajajo etnološki zapisi, je ljudem pomagala pri prehodu čez nevarne gorske poti in jim napovedovala usodo novorojenčkov. Njena zgodba pa ima tudi temnejši preobrat. Po legendi je napovedala tragično usodo Zlatoroga, kar so njene sestre v mitološki zgodbi kaznovale tako, da so jo spremenile v kamen. Kot piše Triglavska zakladnica, naj bi tako nastala skalna podoba, ki jo danes vidimo na pobočju Prisanka.

Kje se nahaja Ajdovska deklica

Ajdovska deklica je del naravne skalne formacije na gori Prisank (Prisojnik), ki se dviga nad prelazom Vršič. Obraz v skali je dobro viden z glavne ceste, ki povezuje Kranjsko Goro in Trento. Kot opisuje turistični portal Kranjska Gora, gre za eno najbolj znanih "kamnitih podob" v Sloveniji, ki jo vsako leto obišče na tisoče pohodnikov in turistov.

Kako do Ajdovske deklice

Do Ajdovske deklice lahko prideš na več načinov, odvisno od tega, koliko si pripravljen hoditi: Dostop z avtomobilom Najlažji način je vožnja po cesti čez Vršič. Na prelazu Vršič se lahko ustaviš na urejenih parkiriščih, od koder je Ajdovska deklica vidna na severni strani Prisojnika. Pohodniška pot Za tiste, ki želijo bližje doživetje: - z Vršiča vodijo označene planinske poti proti Prisojniku (Hanzova pot, Jubilejna pot, Kopiščarjeva pot) - ena najbolj znanih poti je Hanzova pot, ki je zahtevnejša in primerna za izkušene planince (zavarovana plezalna pot). - druga možnost je Slemenova špica, kjer imaš enega najboljših panoramskih pogledov na Prisojnik. Kot pa opozarja Planinska zveza Slovenije, so gorske poti na tem območju zahtevne in zahtevajo ustrezno opremo ter dobro vremensko pripravo.

Uradna pravila in priporočila Planinske zveze Slovenije (PZS)

1. Izberi pot glede na znanje in pripravljenost - tura mora ustrezati telesni pripravljenosti in izkušnjam - ne precenjuj svojih sposobnosti - za zahtevne poti je potrebna dodatna oprema in znanje 2. Pred odhodom vedno preveri vreme - vreme v gorah se hitro spreminja - nevihte, veter in mraz so pogosti razlogi za nesreče - v primeru slabega vremena turo raje prestavi 3. Uporabljaj označene in varne poti - gibaj se po označenih planinskih poteh - ne uporabljaj nevarnih bližnjic - upoštevaj planinske markacije

4. Poskrbi za ustrezno opremo - primerna obutev (planinski čevlji) - zaščitna oblačila (veter, mraz, dež) - čelada na zahtevnih in zavarovanih poteh - svetilka, zemljevid, prva pomoč 5. Začni turo dovolj zgodaj - zgodnji odhod zmanjšuje tveganje za nevihte - omogoča varno vrnitev pred temo - načrtuj čas glede na najpočasnejšega člana skupine 6. Poskrbi za dovolj tekočine in hrane - dehidracija je pogost vzrok slabosti v gorah - imej dovolj energije (prigrizki, voda) - redno pij, tudi če nisi žejen

7. Skrbi za varnost sebe in drugih - prilagajaj tempo skupini - pomagaj v primeru nesreče - ne zapuščaj poškodovanih oseb 8. Uporabljaj telefon kot pomoč, ne kot edino orodje - baterija se lahko hitro izprazni - v gorah ni vedno signala - imej tudi klasičen zemljevid ali načrt 9. Ne hodi v gore pod vplivom alkohola ali drog - zmanjšana koncentracija poveča tveganje nesreč 10. Spoštuj naravo in druge obiskovalce - ne puščaj odpadkov - ne uničuj rastlin in živalskih habitatov - spoštuj mir in druge planince 11. V nujnih primerih ukrepaj pravilno - pokliči 112 (gorska reševalna služba) - ostani miren in varuj poškodovanega - natančno sporoči lokacijo

