Hernija diska: ko hrbtenica sporoča, da je čas za ukrepanje

Ko se običajna okorelost prelevi v ostro bolečino, ki onemogoča zavezovanje čevljev in moti spanje, je meja mehanske odpornosti hrbtenice že presežena. Pravočasno ukrepanje preprečuje nadaljnje poslabšanje stanja z dolgotrajno kompresijo živčnih korenin in izgubo mišične mase. Specialistično diagnostiko ter sodobne protokole rehabilitacije zagotavlja zasebna fizioterapija Ljubljana , kjer strokovnjaki najprej natančno določijo izvor pritiska na nevrološke strukture. Pretežna večina primerov namreč ne zahteva kirurške intervencije, saj lahko ob strokovnem vodenju z lastnim angažmajem stanje povsem obvladamo ter obvarujemo hrbtenico pred posegom.

Kaj se zgodi v ledvenem delu in zakaj mnogi odlašajo?

Medvretenčni diski delujejo kot hidravlični blažilci sil med kostnimi vretenci. Sestavljeni so iz mehkega pulpoznega jedra in močnega zunanjega vezivnega obroča. Kadar je hrbtenica dolga leta izpostavljena nepravilnemu sedenju pri delu za računalnikom, rotacijskim obremenitvam z bremeni ali pomanjkljivi globoki stabilizaciji trupa, se na obroču pojavijo mikroskopske razpoke. Stanje, pri katerem pulpozno jedro predre zunanjo steno in pritisne na spinalni živec, se imenuje hernija diska. Najpogosteje se to zgodi na prehodih vretenc L4-L5 ter L5-S1, ki prenašata največji delež telesne teže. Moški z naročilom na specialistični fizioterapevtski pregled pogosto odlašajo, saj se bolečina v ležečem položaju prehodno umiri. Vendar pa vsak poskus dviga bremena ali daljša hoja sprožita vnetje živca, kar vodi v zmanjšano moč stopala in motnje občutljivosti. Nezdravljena hernija diska lahko povzroči kronične brazgotine ob živčni korenini, zato ignoriranje simptomov lahko vodi v dolgotrajno funkcijsko prizadetost.

Kirurški poseg: kdaj je nujen in zakaj ni bližnjica?

Operacija medvretenčne ploščice je nujna v redkih, resnih kliničnih situacijah. To velja ob pojavu sindroma kavde ekvine, ko pacient izgubi nadzor nad zadrževanjem vode in blata, ali pri nenadnem motoričnem izpadu, ko se stopalo pri hoji ne more več dvigniti od tal. V teh primerih je nujna kirurška dekompresija, ki reši živčna vlakna pred trajnim propadom. Kadar pa gre za obvladljivo bolečino in blažje senzorične izpade, operacija ne prinaša hitre rešitve. Kirurg z discektomijo sicer odstrani izbočeni del tkiva, ki draži živec, vendar s tem ne odpravi vzroka porušene biomehanike in šibkosti globokih trebušnih mišic, ki so hernijo prvotno povzročile. Poleg tega vsak kirurški poseg spremlja tveganje za nastanek fibroznih zarastlin ter prenos prekomernih kompresijskih sil na sosednje segmente hrbtenice. Fizioterapevtska obravnava ohranja naravno anatomijo hrbtenice ter dolgoročno zmanjšuje možnost ponovitve poškodbe Pristop k zdravljenju Glavni mehanizem Prednosti za pacienta Tveganja in zahteve Fizioterapevtska obravnava krepitev muskulature, biomehanska razbremenitev ohranjena anatomija, dolgoročna stabilnost zahteva redne obiske terapij in izvajanje vaj Kirurški poseg mehanska odstranitev hernije diska hitra sprostitev živčnega kanala brazgotinjenje tkiva, možnost recidiva na sosednjih nivojih

Moč fizioterapevtskega zdravljenja in aktivna vloga posameznika

Klinične študije potrjujejo, da človeško telo ob ustreznih pogojih izbočeni del diska postopoma samo resorbira. Da do tega pride, je treba ustvariti pogoje za zmanjšan pritisk na oboleli segment. V začetni fazi specialisti fizioterapije bolečino in vnetje ob živcu umirjajo z naprednimi instrumentalnimi metodami, kjer sodobne terapije z instrumentalnimi postopki in ciljno manualno terapijo razbremenijo mišični spazem.

icon-expand (Fizioterapevt vas nauči pravilnih gibalnih vzorcev) FOTO: Arhiv naročnika

Ko se akutno vnetje umiri, nastopi osrednji del rehabilitacije, kjer ima glavno vlogo pacient sam. Z usmerjenim kineziološkim treningom se aktivira globoka trebušna mišica ter segmentni stabilizatorji hrbtenice. Ta mišični steber prevzame kompresijske obremenitve in deluje kot naravni notranji opornik. S pravilnim biomehanskim vodenjem se lahko odpravijo dolgotrajne bolečine v križu , pacient pa z usvojenimi gibalnimi vzorci pridobi trajno odpornost pri športu in delovnih naporih.

Celostna rehabilitacija hrbtenice v Medicofit kliniki