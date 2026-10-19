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Helena Blagne
Odnosi

Čustvena izpoved Helene Blagne o prijateljstvu iz otroških let

B.R.
19. 10. 2026 09.44
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Nekatera prijateljstva kljub letom, razdalji in različnim življenjskim potem ostanejo nekaj posebnega. To dokazuje tudi Helena Blagne, ki je na družbenem omrežju Facebook delila prisrčen zapis o prijatelju iz otroštva in obudila spomine na brezskrbne dni na Jesenicah.

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Od otroških vragolij do srečanja po dolgih letih

Helena Blagne je s svojimi sledilci delila dve simpatični fotografiji in ob njiju zapisala: "Nekoč in danes ... Nekatera prijateljstva se rodijo v otroštvu in za vedno ostanejo zapisana v srcu. " Z nekaj iskrenimi besedami je obudila spomine na prijateljstvo, ki se je rodilo v otroštvu in ostalo zapisano v njenem srcu.

Kot je razkrila, si je njeno predstavo ogledal tudi njen dragi prijatelj in sosed Romi. Z njim jo povezujejo nepozabni otroški dnevi na Jesenicah, kjer sta skupaj odraščala, raziskovala svet, se veselila majhnih stvari in uganjala vragolije. "Bili so to časi otroškega smeha, nagajivih podvigov in pristnega prijateljstva, ko je bila sreča skrita v majhnih stvareh, vsak dan pa je prinašal novo dogodivščino," je zapisala pevka.

Čeprav sta njuni življenjski poti pozneje zavili v različne smeri, so spomini ostali: "Od takrat je preteklo že ogromno vode, najini otroški poti pa sta se razšli v različne smeri. A spomini ostajajo – živi, topli in dragoceni."

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Zakaj so prijateljstva iz otroštva tako posebna?

Prijateljstva, ki se začnejo v otroštvu, imajo prav poseben pomen. Z ljudmi, s katerimi smo odraščali, si pogosto delimo izkušnje, ki jih drugi ne morejo povsem razumeti. Skupaj smo doživljali prve zmage in razočaranja, odkrivali svet ter ustvarjali spomine, ki so postali del naše osebne zgodbe.

Takšni prijatelji nas poznajo še iz časa, ko smo bili precej drugačni, kot smo danes. Spominjajo se naših navad, sanj, nerodnih trenutkov in dogodivščin, na katere smo morda že skoraj pozabili. Ob njih se lahko znova povežemo z delom sebe, ki ga v vsakdanjem življenju pogosto zanemarimo.

To pa ne pomeni, da morajo prijatelji ves čas ostati v tesnem stiku, da bi bilo njihovo prijateljstvo pristno. Življenje prinaša selitve, družinske obveznosti, nove službe in številne druge spremembe. Včasih minejo meseci ali celo leta, preden se prijatelji znova srečajo. A kadar je vez dovolj močna, lahko že en pogovor obudi občutek domačnosti, kot da se nikoli niso zares oddaljili.

Pomen prijateljstev ni zgolj čustven. Raziskava, objavljena v reviji Developmental Psychology, je pokazala, da so pozitivni prijateljski odnosi skozi čas povezani tudi z boljšim zdravjem v poznejših življenjskih obdobjih.

Prijateljstva, ki se začnejo v otroštvu, imajo prav poseben pomen.
Prijateljstva, ki se začnejo v otroštvu, imajo prav poseben pomen. FOTO: Adobe Stock

Kako ohraniti prijateljstvo, ki traja desetletja?

Dolgotrajna prijateljstva se ne ohranijo vedno sama od sebe. Čeprav je pomembno, da si zaupamo in se ob prijateljih počutimo sprejete, je treba odnos tudi negovati. Za to niso potrebne velike geste ali draga darila, temveč predvsem iskreno zanimanje, čas in pripravljenost, da ostanemo del življenja drug drugega.

Prvi korak je, da se kljub vsakodnevnim obveznostim občasno oglasimo. Kratko sporočilo, telefonski klic ali povabilo na kavo lahko pomenijo veliko. Ni treba čakati na poseben razlog ali pomemben dogodek, da prijatelju pokažemo, da mislimo nanj.

Pomembno je tudi, da znamo poslušati, ohranjati zaupanje in sprejeti dejstvo, da se ljudje z leti spreminjamo. Pravi prijatelji nam omogočajo, da rastemo in razvijamo svoje življenje, ne da bi morali zaradi tega opustiti odnos. Kadar pride do nesporazumov, pa je iskren pogovor pogosto boljša izbira kot tiho oddaljevanje.

Prijateljstva prav tako ne smemo meriti zgolj po številu srečanj ali sporočil. Včasih je pomembnejše to, da vemo, da se lahko na nekoga obrnemo, ko ga potrebujemo, in da bo tudi on lahko računal na nas. Takšna vzajemnost je eden od najpomembnejših temeljev odnosa, ki lahko traja vse življenje.

UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
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