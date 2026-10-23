William ima nov razlog, da Harryju ne zaupa: Novi udarec, ki poglablja razkol

Harry želi spravo, toda njegove besede so znova sprožile polemike

V pogovoru za revijo GQ je princ Harry odkrito spregovoril o zapletenih odnosih z očetom, kraljem Karlom III., in bratom Williamom. Priznal je, da ga družinski razkol boli, obenem pa poudaril, da si želi popraviti odnose. "Nekateri si ne želijo, da bi se stvari uredile. Jaz si želim, da bi se," je povedal v intervjuju z novinarjem Zachom Baronom. Toda prav javno izražanje želje po spravi je znova odprlo vprašanje, ali Harry s takšnimi nastopi dejansko približuje družino ali pa še poglablja razpoke v njej. Po poročanju Reutersa je Harry poudaril, da je sprava najpomembnejša, saj je po njegovem mnenju v svetu že dovolj drugih težav. Obenem je priznal, da čustvene brazgotine ostanejo, tudi ko si človek želi pustiti preteklost za seboj.

icon-expand Harry želi spravo, toda njegove besede so znova sprožile polemike. FOTO: Profimedia

Zakaj William morda ne bo tako hitro pozabil preteklosti

Odnos med bratoma je že več let na preizkušnji. Razkol se je poglobil po tem, ko sta Harry in Meghan Markle leta 2020 odstopila od svojih kraljevih dolžnosti ter se preselila v Združene države Amerike. Sledili so odmevni intervjuji, dokumentarna serija in Harryjevi spomini Spare, v katerih je razkril številne podrobnosti družinskega življenja. Prav javno razkrivanje zasebnih družinskih sporov je eden od razlogov, zaradi katerih se postavlja vprašanje, ali je mogoče zaupanje med bratoma sploh obnoviti. William se na Harryjeve najnovejše izjave javno ni odzval, zato ni mogoče z gotovostjo trditi, kako jih je sprejel. Kraljeva komentatorka Jasmine Carey je v svojem prispevku za AOL opozorila na protislovje med Harryjevo željo po izboljšanju družinskih odnosov in njegovim nadaljnjim javnim razkrivanjem osebnih tem. Takšni nastopi lahko po njenem razumevanju otežijo spravo, čeprav je Harryjev namen lahko drugačen.

Intervju je izšel na dan pomembnega kraljevega dogodka

icon-expand Intervju je izšel na dan pomembnega kraljevega dogodka. FOTO: AP

Čas objave je dodatno spodbudil ugibanja. Medtem ko je Harry v New Yorku govoril o družinskih odnosih, so kralj Karel III., William in drugi člani kraljeve družine v Windsorju gostili sultana Omana ob njegovem državnem obisku. Harryjev tiskovni predstavnik je ob tem zavrnil namigovanja, da je njegova izjava o ljudeh, ki si ne želijo sprave, letela na Williama ali katerega koli drugega člana kraljeve družine. Poudaril je, da je Harry govoril na splošno o družinskih sporih.

Harry govori tudi o žalovanju in osebnih brazgotinah

Intervju ni bil namenjen zgolj kraljevemu sporu. Harry je govoril tudi o smrti svoje matere, princese Diane, ki je umrla leta 1997, ko je bil star komaj 12 let. Opisal je, kako je dolga leta potiskal žalost na stran in kako so mu terapija, samospoznavanje ter pogovori o izgubi pomagali bolje razumeti lastna čustva. Poudaril je, da se ljudje z izgubo ne spopadajo po preprosti časovnici in da lahko žalovanje vpliva na človeka še dolgo po dogodku. O teh izkušnjah govori tudi v svojem novem izobraževalnem programu o žalovanju, ki ga je pripravil v sodelovanju s strokovnjakinjo za to področje.

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