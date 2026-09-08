Jasno sporočilo palače: Kakšna je dejanska vloga Harryja in Meghan?

Harry in Meghan ostajata zunaj uradnega dela kraljeve družine

Vrnitev princa Harryja in Meghan Markle v Združeno kraljestvo očitno ne pomeni tudi njune vrnitve h kraljevim dolžnostim. Kralj Charles III. je namreč prek lorda komornika poslal uradno sporočilo predstavnikom britanske vlade, vojske in drugim pomembnim institucijam, da bi razjasnil položaj para. Po poročanju Reutersa je bilo v pismu potrjeno, da Harry in Meghan ostajata neaktivna člana kraljeve družine in po odstopu od uradnih dolžnosti leta 2020 ne bosta ponovno prevzela vloge zaposlenih članov monarhije. Sporočilo je bilo poslano tudi ekipi princa Harryja. Namen poteze naj bi bil preprečiti morebitne nejasnosti glede tega, kako naj britanske institucije obravnavajo vojvodo in vojvodinjo susseško po njuni vrnitvi v državo.

icon-expand Harry in Meghan ostajata zunaj uradnega dela kraljeve družine. FOTO: Profimedia

Kralj Charles je potegnil jasno mejo

Najbolj odmeven del sporočila je določitev njunega statusa. ITV News poroča, da Harry in Meghan tudi po vrnitvi ne smeta uporabljati nazivov Njegova in Njena kraljeva visokost oziroma HRH. Njun položaj se v praksi ne spreminja. To pomeni, da lahko še naprej uporabljata naziva vojvoda in vojvodinja susseška, vendar ne nastopata kot uradna predstavnika kralja. Uradna spletna stran britanske kraljeve družine še vedno navaja Harryja kot vojvodo susseškega ter Meghan kot vojvodinjo susseško. Hkrati so na isti strani objavljene informacije o odločitvi iz leta 2021, da se ne bosta vrnila kot zaposlena člana kraljeve družine.

Njuno delo ostaja zasebna zadeva

Pomembna je tudi razlika med dobrodelnim delom Harryja in Meghan ter uradnimi kraljevimi dolžnostmi. Po pojasnilu, ki ga je objavil Sky News, njune dobrodelne dejavnosti ostajajo njuna osebna stvar in se izvajajo v zasebni vlogi. Prav to pomeni, da lahko Harry in Meghan še naprej sodelujeta pri dobrodelnih projektih, javnih dogodkih in drugih dejavnostih, vendar s tem ne predstavljata kralja ali monarhije. V pismu je njun položaj opisan kot položaj zasebnih državljanov s komercialnimi in dobrodelnimi interesi. S tem je palača zelo jasno ločila njune zasebne dejavnosti od dela članov kraljeve družine, ki uradno opravljajo kraljeve dolžnosti.

icon-expand Kralj Charles je potegnil jasno mejo. FOTO: Profimedia

Zakaj je bilo sporočilo poslano prav zdaj?

Harry in Meghan sta se konec avgusta z otrokoma Archiejem in Lilibet preselila oziroma vrnila iz Kalifornije v Združeno kraljestvo. Njuna vrnitev je zato sprožila vprašanja o tem, ali bi lahko ponovno prevzela kakšno vidnejšo vlogo v kraljevem življenju. BBC je poročal, da je bilo pismo namenjeno prav razjasnitvi teh vprašanj. Po vrnitvi para so se namreč pojavile nejasnosti glede tega, kako naj bi se njuna prihodnja javna pojavljanja obravnavala. Buckingham Palace je zato prek lorda komornika uradno poudaril, da se njun status ni spremenil. To je pomembno predvsem zato, ker bi se Harry in Meghan lahko udeleževala javnih dogodkov ali dobrodelnih dejavnosti, vendar to samo po sebi še ne pomeni, da gre za kraljeve obveznosti.

Vrnitev v Britanijo torej ne pomeni kraljeve vrnitve

Harry in Meghan sta leta 2020 odstopila od uradnih kraljevih dolžnosti in se pozneje preselila v Združene države. Takrat je bilo odločeno, da ne bosta delovala kot nekakšna vmesna oziroma polovična člana kraljeve družine, ki bi hkrati opravljala uradne naloge in razvijala lastne komercialne dejavnosti. Današnje sporočilo kralja Charlesa je v tem smislu predvsem potrditev že obstoječega položaja. Reuters ob tem poudarja, da njuna finančna neodvisnost in zasebnost ostajata spoštovani. Vrnitev na britanska tla torej sama po sebi ne prinaša novih kraljevih privilegijev ali uradnih dolžnosti.

Kaj to pomeni za Harryja in Meghan?

Čeprav je mogoče njuno vrnitev v Združeno kraljestvo razumeti kot pomemben osebni korak, se njun odnos do monarhije uradno ni spremenil. Harry ostaja vojvoda susseški, Meghan vojvodinja susseška, vendar ne delujeta kot zaposlena člana kraljeve družine. Prav zato je Charlesovo sporočilo bolj formalna razjasnitev kot nova odločitev. Kralj je po vrnitvi para v domovino želel preprečiti napačna pričakovanja in jasno pokazati, da se njuna vloga v monarhiji ni vrnila na stanje pred letom 2020. Za Harryja in Meghan to pomeni, da bosta lahko v Združenem kraljestvu živela zasebno življenje, opravljala svoje dobrodelne in poslovne dejavnosti ter se pojavljala v javnosti, vendar brez uradne vloge v imenu kralja. Njuna vrnitev je tako očitno predvsem družinska in osebna, ne pa začetek novega poglavja njunega kraljevega delovanja. Sporočilo iz Buckinghamske palače je pri tem pustilo zelo malo prostora za drugačne razlage.

Preberi še Nihče ni pričakoval tega: Harry in Meghan se po šestih letih vračata v Veliko Britanijo