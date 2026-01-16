Moskisvet.com
Še nimaš računa?
Prijavi se
Nastavitve Odjava
Temni način
DOMOV
Novice
Šport
Borilni športi Športi z žogo Kolesarstvo
Zabava
Film in TV Glasba Intervju
Visoki obrati
Tehnologija
Naprave in aplikacije Znanost
Potovanja
Slovenija Svet
Odnosi
Fit
Telovadba Prehrana Zdravje
Stil
Skrivnosti
Kriminalne zgodbe Vesolje
Varni v prometu
sydney sweeney talci
Novice

Podprla talce Hamasa: je šla čez mejo?

E.R.
16. 01. 2026 01.30
0

Ali je igralka Sydney Sweeney s podporo izraelskim talcem prestopila mejo? Njeno dejanje je naletelo na izrazito polarizirane odzive.

Moškisvet.com e-novice
Si že prijavljen na vse naše e-novice?

Ameriška igralka Sydney Sweeney se je znašla v središču razprav, potem ko je na družbenih omrežjih zaokrožila fotografija, na kateri pozira z Noo Argamani in Avinatanom Orjem – izraelskima državljanoma, ki sta bila med napadom 7. oktobra 2023 ugrabljena in kasneje izpuščena, piše Index.hr. Posnetek je objavila proizraelska organizacija StandWithUs, kar je sprožilo takojšnje reakcije po vsem svetu.

Mešani odzivi občinstva

Objava je hitro postala viralna in povzročila razdeljena mnenja. Nekateri so igralko pohvalili zaradi poguma in jasne podpore. Med komentarji so se pojavila sporočila, kot so: "Ne boji se, da bi jo v Hollywoodu 'odpovedali', pohvale ji", "Tako pogumna je" in "Zdaj jo imam še bolj rada".

Drugi pa so bili do njenega dejanja kritični. Med negativnimi odzivi so se pojavili komentarji, kot so: "Kako nizko se lahko spustiš?", "Služi agendi nekoga drugega" in "Uboga". Fotografija je tako postala še en primer, kako hitro lahko javne osebnosti sprožijo polarizirana mnenja.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Zgodba Noe Argamani in Avinatana Ora

Noa Argamani je bila v ujetništvu 245 dni, preden je bila 8. junija 2024 izpuščena. Njen partner Avinatan Or je v ujetništvu preživel skoraj dve leti in je bil osvobojen oktobra 2025. Njuna zgodba je močno odmevala v mednarodni javnosti, še posebej potem, ko je revija Time Noo uvrstila med najvplivnejše ljudi leta.

Ob tej priložnosti je dejala, da ji je "v čast biti glas talcev, ki so še vedno v priporu". Kasneje je izrazila tudi hvaležnost ameriškemu predsedniku Donaldu Trumpu, ki mu je pripisala zasluge za prizadevanja pri vrnitvi talcev. V svoji izjavi je zapisala, da ceni njegovo "neomajno usmeritev in vodstvo".

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Sydney Sweeney je s fotografijo nehote odprla novo poglavje razprav o vlogi javnih osebnosti v politično občutljivih temah. Medtem ko so nekateri v njenem dejanju videli izraz podpore in solidarnosti, so drugi menili, da se je postavila na stran, ki sproža dodatne napetosti. Ne glede na odzive pa je jasno, da zgodbi Noe Argamani in Avinatana Ora še naprej močno odmevata v svetovni javnosti.

Vroče novice iz sveta slavnih
Si že prijavljen na vse naše e-novice?

Vir: Index.hr

Sydney Sweeney Hamas Noa Argamani Avinatan Or slavni znani talci izrael igralke politika
Odnosi

V razmerju je s tremi ženskami hkrati

Zabava

Par, ki ostaja nerazdružljiv

KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Uporaba umetne inteligence
ISSN 2630-1679 © 2024, Moskisvet.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1434