Podprla talce Hamasa: je šla čez mejo?

Moškisvet.com e-novice Si že prijavljen na vse naše e-novice? Preveri nastavitve Novice, šport, avtomobilizem, potovanja ... Prijavi se na e-novičke in bodi na tekočem z aktualnimi novicami. Zate jih pripravlja uredništvo Moškisvet.com. Strinjam se s splošnimi pogoji in Politiko zasebnosti. Prijavi se icon-close-circle Prišlo je do napake. icon-check-circle-2 Hvala! Uspešno si se prijavil na e-novičke.

Ameriška igralka Sydney Sweeney se je znašla v središču razprav, potem ko je na družbenih omrežjih zaokrožila fotografija, na kateri pozira z Noo Argamani in Avinatanom Orjem – izraelskima državljanoma, ki sta bila med napadom 7. oktobra 2023 ugrabljena in kasneje izpuščena, piše Index.hr. Posnetek je objavila proizraelska organizacija StandWithUs, kar je sprožilo takojšnje reakcije po vsem svetu.

Mešani odzivi občinstva

Objava je hitro postala viralna in povzročila razdeljena mnenja. Nekateri so igralko pohvalili zaradi poguma in jasne podpore. Med komentarji so se pojavila sporočila, kot so: "Ne boji se, da bi jo v Hollywoodu 'odpovedali', pohvale ji", "Tako pogumna je" in "Zdaj jo imam še bolj rada". Drugi pa so bili do njenega dejanja kritični. Med negativnimi odzivi so se pojavili komentarji, kot so: "Kako nizko se lahko spustiš?", "Služi agendi nekoga drugega" in "Uboga". Fotografija je tako postala še en primer, kako hitro lahko javne osebnosti sprožijo polarizirana mnenja.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Zgodba Noe Argamani in Avinatana Ora

Noa Argamani je bila v ujetništvu 245 dni, preden je bila 8. junija 2024 izpuščena. Njen partner Avinatan Or je v ujetništvu preživel skoraj dve leti in je bil osvobojen oktobra 2025. Njuna zgodba je močno odmevala v mednarodni javnosti, še posebej potem, ko je revija Time Noo uvrstila med najvplivnejše ljudi leta. Ob tej priložnosti je dejala, da ji je "v čast biti glas talcev, ki so še vedno v priporu". Kasneje je izrazila tudi hvaležnost ameriškemu predsedniku Donaldu Trumpu, ki mu je pripisala zasluge za prizadevanja pri vrnitvi talcev. V svoji izjavi je zapisala, da ceni njegovo "neomajno usmeritev in vodstvo".

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Sydney Sweeney je s fotografijo nehote odprla novo poglavje razprav o vlogi javnih osebnosti v politično občutljivih temah. Medtem ko so nekateri v njenem dejanju videli izraz podpore in solidarnosti, so drugi menili, da se je postavila na stran, ki sproža dodatne napetosti. Ne glede na odzive pa je jasno, da zgodbi Noe Argamani in Avinatana Ora še naprej močno odmevata v svetovni javnosti.

Vroče novice iz sveta slavnih Si že prijavljen na vse naše e-novice? Preveri nastavitve Te zanima, kaj se dogaja v svetu blišča in slave? Prijavi se na e-novice, da ne boš zamudil česa pomembnega iz sveta estrade. Strinjam se s splošnimi pogoji in Politiko zasebnosti. Prijavi se icon-close-circle Prišlo je do napake. icon-check-circle-2 Hvala! Uspešno si se prijavil na e-novičke.