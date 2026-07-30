Vsak dan tvegajo življenje: čez ta porušen most se še vedno vozijo

Most Palaiopyrgos čez reko Pineios v Grčiji je bil močno poškodovan med katastrofalnim neurjem Daniel, ki je septembra 2023 povzročilo ene najhujših poplav v sodobni grški zgodovini. Neurje je za sabo pustilo ogromno škodo na cestah, mostovih in drugih infrastrukturnih objektih. Samo v Tesaliji naj bi bilo uničenih kar 79 mostov. Toda zgodba ni zanimiva zgolj zaradi poškodovanega mostu. Še bolj presenetljivo je, da vozniki po njem vozijo še danes.

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Zakaj ljudje tvegajo?

Odgovor je presenetljivo preprost: zaradi časa in denarja. Most povezuje okoliške vasi in kmetijska območja. Če bi ga vozniki obvozili, bi morali vsak dan narediti precej daljšo pot po državnih cestah in avtocesti. Nekateri mediji poročajo, da obvoz pomeni skoraj 30 dodatnih kilometrov vožnje v eno smer. Za lokalne kmete, ki morajo večkrat dnevno do njiv in nasadov, to pomeni več porabljenega goriva, več časa in višje stroške. Zato mnogi sprejemajo odločitev, ki bi se marsikomu zdela nerazumna: raje tvegajo vožnjo čez poškodovano konstrukcijo kot dolg in drag obvoz.

icon-expand Most Palaiopyrgos čez reko Pineios je bil močno poškodovan med katastrofalnim neurjem Daniel, ki je septembra 2023 povzročilo ene najhujših poplav v sodobni grški zgodovini. FOTO: Profimedia

Posnetki, ki so šokirali splet

Na družbenih omrežjih in v grških medijih so se pojavili posnetki vozil, ki prečkajo most, čeprav je njegov sredinski del vidno posedel proti rečni strugi. Nekateri prizori spominjajo bolj na terensko vožnjo kot na običajno prečkanje javne prometnice. Po poročanju lokalnih medijev je promet na mostu sicer uradno prepovedan, vendar dostopa ne preprečujejo fizične ovire. Težava je celo tako velika, da nekateri navigacijski sistemi voznike še vedno usmerjajo proti poškodovanemu mostu.

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Ko udobje premaga varnost

Primer iz Grčije odpira zanimivo vprašanje: zakaj ljudje pogosto podcenjujemo tveganja? Psihologi pojav opisujejo kot "normalizacijo tveganja". Če nekdo nevarno dejanje večkrat opravi brez posledic, začne verjeti, da nevarnost v resnici ni tako velika. Podobno razmišljanje srečujemo tudi drugje: pri vožnji skozi rumeno luč, prekoračitvah hitrosti ali uporabi telefona med vožnjo. Vsak uspešen prehod čez poškodovani most zato pri nekaterih voznikih utrjuje občutek, da je tveganje sprejemljivo. V resnici pa se stanje konstrukcije lahko spremeni v trenutku.

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Strokovnjaki opozarjajo: enkrat bo dovolj

Lokalni predstavniki in strokovnjaki že dlje časa opozarjajo, da bi lahko prišlo do tragedije. Poleg nevarnosti za voznike obstaja še ena skrb. Nekateri grški politiki opozarjajo, da bi lahko poškodovani most ob morebitnih novih hudih poplavah deloval kot ovira za rečni tok in tako povečal nevarnost poplav v okoliških naseljih. Čeprav so bili načrti za nov most že večkrat omenjeni, gradnja po poročanju grških medijev še ni stekla. Medtem pa prebivalci vsak dan sprejemajo odločitev med daljšim obvozom in nevarnim bližnjicami.

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Bi tudi vi šli čez?

Na prvi pogled se zdi odgovor samoumeven. A ko gre za vsakodnevne opravke, službo, gorivo in izgubljen čas, ljudje pogosto sprejemamo odločitve, ki jih z varne razdalje težko razumemo. Most Palaiopyrgos je zato več kot le poškodovana infrastruktura. Je opomnik, kako hitro lahko praktičnost prevlada nad varnostjo in kako tanka je včasih meja med vsakodnevno rutino ter resno nesrečo.

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