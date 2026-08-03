Goriva iz družine Q Max: kaj pomenijo za motor in kdaj jih izbrati?

Na Petrolu so voznikom na voljo goriva iz družine Q Max, ki so razvita za tiste, ki od goriva pričakujejo več kot le osnovno delovanje. Z naprednimi dodatki pomagajo skrbeti za čistejše delovanje motorja, boljšo odzivnost in zanesljivejšo vožnjo, kilometer za kilometrom.

Kaj prinašajo goriva iz družine Q Max?

Vsako gorivo mora izpolnjevati predpisane standarde kakovosti in omogočati varno uporabo v vozilih. Goriva iz družine Q Max pa te zahteve nadgradijo z naprednimi dodatki, ki podpirajo čistejše zgorevanje, zaščito motornih delov, učinkovitejše delovanje motorja in manjše emisije. Njihova dodana vrednost je predvsem v sestavi. Petrolova goriva iz družine Q Max so razvita za sodobne bencinske in dizelske motorje ter za voznike, ki od goriva pričakujejo več kot le osnovno delovanje. Njihov namen je podpreti boljšo odzivnost, čistejše delovanje motorja in zanesljivejšo vožnjo v različnih razmerah.

Kaj pomenijo aditivi v premium gorivu?

Aditivi so dodatki, ki izboljšujejo delovanje motorja. Pomagajo pri čiščenju in zaščiti občutljivih motornih delov, učinkovitejšem zgorevanju in zmanjšanju emisij. Pri gorivih iz družine Q Max imajo aditivi pomembno vlogo, saj pomagajo ščititi ključne motorne dele in prispevajo k boljši odzivnosti motorja. Zato Q Max ni izbira le za daljše poti, ampak tudi za vsakdanjo vožnjo, kjer se motor pogosto sooča s kratkimi razdaljami, mestno gnečo, speljevanjem in ustavljanjem.

icon-expand Petrolova goriva iz družine Q Max so razvita za sodobne bencinske in dizelske motorje ter za voznike, ki od goriva pričakujejo več kot le osnovno delovanje. FOTO: Arhiv naročnika

Ali se razlika pri gorivu pokaže takoj ali pri redni uporabi?

Prednosti se praviloma pokažejo pri redni uporabi, ko gorivo pomaga ohranjati čistejše motorne dele, mirnejše delovanje in boljšo odzivnost motorja. Podobno kot pri rednem servisu ali preverjanju tlaka v pnevmatikah je pomembna doslednost. Kakovostno gorivo motorju zagotavlja boljše pogoje za delovanje kilometer za kilometrom.

Kdaj so goriva iz družine Q Max še posebej priporočljiva?

Goriva iz družine Q Max so smiselna izbira, ko želite motorju zagotoviti kakovostno gorivo za redno uporabo, boljšo zaščito motornih delov in zanesljivo delovanje v različnih voznih razmerah. Posebej priporočljivo je pri sodobnih motorjih, pogosti uporabi vozila, daljših relacijah in tudi pri vsakdanjih vožnjah, ki motor obremenjujejo bolj, kot se zdi na prvi pogled. Kratke mestne vožnje, hladni zagoni, gneča ter pogosto speljevanje in ustavljanje niso idealni pogoji za motor. Prav zato so goriva iz družine Q Max razvita za realne vozne razmere, od poti v službo in opravkov po mestu do avtoceste in daljših poti.

Zakaj sodobni dizelski motorji potrebujejo kakovostno gorivo?

Sodobni dizelski motorji so zmogljivi in učinkoviti, hkrati pa zaradi zahtevne tehnologije in emisijskih zavez zahtevajo kakovostno gorivo. Sistem vbrizga mora delovati zelo natančno, saj lahko obloge ali slabše zgorevanje vplivajo na odzivnost, porabo in dolgoročno delovanje motorja. Q Max iQ Diesel, ki je na voljo na Petrolu, je razvit za sodobne dizelske motorje. Njegova sestava zagotavlja odlične nizkotemperaturne lastnosti preko celotnega leta, podpira boljši zagon in delovanje hladnega motorja, pomaga ohranjati motor čist ter prispeva k učinkovitejšemu delovanju in zmanjšanju emisij CO.

icon-expand Petrolova goriva iz družine Q Max so razvita z napredno tehnologijo čiščenja Dual Action Technology, ki pomaga skrbeti za čistost ključnih motornih delov (clean and keep clean). FOTO: Arhiv naročnika

Kako goriva iz družine Q Max pomagajo pri zaščiti motornih delov?

Motor mora delovati natančno in usklajeno. Če se na občutljivih delih začnejo nabirati obloge, lahko to vpliva na zgorevanje, odzivnost in porabo goriva. Petrolova goriva iz družine Q Max so razvita z napredno tehnologijo čiščenja Dual Action Technology, ki pomaga skrbeti za čistost ključnih motornih delov (clean and keep clean). Tako gorivo ne služi le kot vir energije, ampak pomaga tudi pri zaščiti in učinkovitejšem delovanju motorja.

Ali lahko gorivo prispeva k manjši porabi?

Poraba goriva je odvisna od načina vožnje, stanja vozila, tlaka v pnevmatikah, obremenitve, razmer na cesti in tudi kakovosti goriva. Kakovostno gorivo lahko pomaga motorju delovati čisteje in učinkoviteje, zato lahko pri redni uporabi prispeva k boljši izrabi goriva. Ob stalni uporabi nove generacije goriv Q Max lahko vozilo z enim rezervoarjem prevozi tudi do 50 kilometrov več.

Kdaj izbrati gorivo iz družine Q Max na Petrolu?