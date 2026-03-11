Gordon Ramsay iskreno: 'Ne znam se ustaviti. Ne znam se sprostiti.'

Legendarni kuharski mojster, ki je zgradil imperij restavracij, televizijskih oddaj in kuharskih šovov, priznava nekaj, kar bi si o njem redkokdo mislil: ne zna se sprostiti.

Serija obljublja intimen vpogled v življenje enega najbolj prepoznavnih chefov na svetu. Ramsay je skozi leta postal sinonim za disciplino, perfekcionizem in neusmiljeno kritiko, a tokrat gledalci vidijo, kaj se dogaja, ko se kamere ugasnejo. V Being Gordon Ramsay lahko gledalci po novem spremljajo njegovo pot med projekti, družinskim življenjem in notranjimi boji, ki jih do zdaj ni delil z javnostjo.