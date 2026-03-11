Gordon Ramsay iskreno: 'Ne znam se ustaviti. Ne znam se sprostiti.'

Legendarni kuharski mojster, ki je zgradil imperij restavracij, televizijskih oddaj in kuharskih šovov, priznava nekaj, kar bi si o njem redkokdo mislil: ne zna se sprostiti.
Serija obljublja intimen vpogled v življenje enega najbolj prepoznavnih chefov na svetu. Ramsay je skozi leta postal sinonim za disciplino, perfekcionizem in neusmiljeno kritiko, a tokrat gledalci vidijo, kaj se dogaja, ko se kamere ugasnejo. V Being Gordon Ramsay lahko gledalci po novem spremljajo njegovo pot med projekti, družinskim življenjem in notranjimi boji, ki jih do zdaj ni delil z javnostjo.
Glavna težava Gordona Ramsayja je, kot je povedal, njegova pretirana delavnost, ki ga je sicer pripeljala do uspeha. Priznava, da ga strast do dela žene naprej, a ne zmore počivati. Ramsay, ki je navajen voditi ekipe, reševati restavracije in snemati oddaje po vsem svetu, težko najde čas za sprostitev.
Čeprav je Ramsay znan kuhar, njegova delovna vnema ostaja enaka kot na začetku kariere. Snemanja, potovanja, nove restavracije in mentorstvo mladim kuharjem so del njegovega vsakdana. Zaradi tega tempa pa se je začel spraševati, ali je cena uspeha prevelika.
