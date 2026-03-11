Moskisvet.com
Še nimaš računa?
Prijavi se
Nastavitve Odjava
Temni način
DOMOV
Novice
Šport
Borilni športi Športi z žogo Kolesarstvo
Zabava
Film in TV Glasba Intervju
Visoki obrati
Tehnologija
Naprave in aplikacije Znanost
Potovanja
Slovenija Svet
Odnosi
Fit
Telovadba Prehrana Zdravje
Stil
Skrivnosti
Kriminalne zgodbe Vesolje
Varni v prometu
Gordon Ramsay
Novice

Gordon Ramsay iskreno: 'Ne znam se ustaviti. Ne znam se sprostiti.'

N.R.A.
11. 03. 2026 04.00
0

Gordon Ramsay je človek, ki ga svet pozna po ostrini, perfekcionizmu in neizprosni energiji. A v novi dokumentarni seriji Being Gordon Ramsay se je prvič pokazal v povsem drugačni luči.

Legendarni kuharski mojster, ki je zgradil imperij restavracij, televizijskih oddaj in kuharskih šovov, priznava nekaj, kar bi si o njem redkokdo mislil: ne zna se sprostiti.

Serija obljublja intimen vpogled v življenje enega najbolj prepoznavnih chefov na svetu. Ramsay je skozi leta postal sinonim za disciplino, perfekcionizem in neusmiljeno kritiko, a tokrat gledalci vidijo, kaj se dogaja, ko se kamere ugasnejo. V Being Gordon Ramsay lahko gledalci po novem spremljajo njegovo pot med projekti, družinskim življenjem in notranjimi boji, ki jih do zdaj ni delil z javnostjo.

Glavna težava Gordona Ramsayja je, kot je povedal, njegova pretirana delavnost, ki ga je sicer pripeljala do uspeha. Priznava, da ga strast do dela žene naprej, a ne zmore počivati. Ramsay, ki je navajen voditi ekipe, reševati restavracije in snemati oddaje po vsem svetu, težko najde čas za sprostitev. 

Čeprav je Ramsay znan kuhar, njegova delovna vnema ostaja enaka kot na začetku kariere. Snemanja, potovanja, nove restavracije in mentorstvo mladim kuharjem so del njegovega vsakdana. Zaradi tega tempa pa se je začel spraševati, ali je cena uspeha prevelika.

Moškisvet.com e-novice
Si že prijavljen na vse naše e-novice?
UI Vsebina ustvarjena z generativno umetno inteligenco.
Gordon Ramsay dokumentarec sproščanje perfekcionizem kuhar
Novice

Med sprehodom je ustavila promet in dvignila temperaturo

Film/tv

Kaj se dogaja s Kmetijo?

KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Uporaba umetne inteligence
ISSN 2630-1679 © 2024, Moskisvet.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1554