Več kot 50 let je čakal na ta trenutek

Ko govorimo o velikih imenih regionalne glasbene scene, se številni izvajalci povezujejo predvsem z določenim obdobjem. Pri Željku Bebeku je zgodba drugačna. Kot prvi glas skupine Bijelo dugme je zaznamoval eno najpomembnejših obdobij regionalne rock glasbe, vendar njegove kariere ni zaznamovala zgolj preteklost. Danes veliko raje kot o rekordih, uspehih ali statusu legende govori o nečem drugem: o glasbi, ki povezuje ljudi. "To je uresničitev tistih sanj, da bom glasbenik vse življenje in da imam priložnost okoli sebe zbrati vse, ki lahko pridejo na koncert" pravi.

icon-expand "Rad bi, da se me ljudje spominjajo kot nekoga, ki je prinesel dobre vibracije," pravi Željko. FOTO: Simone Di Luca

Zakaj ni nikoli razmišljal, da bi odnehal

Čeprav ga občinstvo pogosto povezuje predvsem z velikimi uspešnicami in razprodanimi koncerti, Bebek odkrito priznava, da nobena dolga kariera ni brez težkih obdobij. "Vsaka kariera je sestavljena iz vzponov in padcev. Padci človeka utrdijo," pravi. V preteklosti je doživel tudi trenutke, ko se je zdelo, da je njegova glasbena zgodba zastala. Toda nikoli ni resno razmišljal o tem, da bi se poslovil od glasbe. Namesto tega je vsakič znova poiskal novo pot in novo povezavo z občinstvom. Zato mladim glasbenikom danes ne govori o bližnjicah do uspeha. Prepričan je, da sta za dolgo kariero ključni dve stvari: ljubezen do glasbe in vztrajnost.

"Glasbo moraš imeti rad. Potem moraš imeti talent, a predvsem veliko delati, močno verjeti in nikoli obupati," pravi.

Glasba, ki ljudem prinaša dobre občutke

Ko govori o svojih pesmih, se mu zdi najpomembnejše vprašanje, kako se ljudje ob glasbi počutijo. "Rad imam pesmi, ki v ljudeh vzbujajo lep občutek. Pesmi, ki govorijo o tem, kar si človek v življenju najbolj želi doživeti, to pa je ljubezen." Prav ta misel povezuje tudi njegovo najnovejše ustvarjanje. Nova skladba Voli me do neba, ki je nastala v sodelovanju s sinom Zvonetom, nosi preprosto, a močno sporočilo o bližini in povezanosti: "Svet je poln težkih zgodb, zato ljudem že en iskren objem ali sporočilo 'ljubi me do neba' lahko prinese upanje in nasmeh," pravi. Po njegovem mnenju si lahko vsak poslušalec sporočilo pesmi razlaga po svoje."Lahko nekomu rečeš 'ljubi me do neba', lahko pa 'ljubim te do neba'. V obeh primerih gre za bližino in povezanost," pojasnjuje. Željko Bebek se vrača pred slovensko občinstvo. V Križankah bo nastopil 19. septembra, kjer bodo zazvenele pesmi, ki že desetletja povezujejo generacije poslušalcev.

icon-expand Željko Bebek s sinom Zvonetom. FOTO: Arhiv naročnika

Oče in sin, ki ju povezuje ista strast

Pesem Voli me do neba je le eno od več sodelovanj, ki sta jih v zadnjih letih ustvarila oče in sin. Čeprav generacijske razlike v številnih družinskih projektih prinašajo izzive, sta pri Bebekovih postale prednost. "Imava zelo podoben okus za glasbo. Zato nama je vsak trenutek ob glasbi užitek," pravi Željko Bebek. Skupaj ustvarjata v domačem studiu, kjer lahko brez časovnih pritiskov razvijata ideje, snemata in eksperimentirata. Ustvarjanje se pogosto zavleče pozno v noč, saj, kot pravi Željko, glasbeniki najboljše ideje pogosto dobijo šele po deseti uri zvečer.

Da bo tudi sam nekoč stopil po glasbeni poti, je bilo skoraj neizogibno. "Že kot dojenček sem z mamo in očetom hodil na koncerte. Niso me puščali doma. Spal sem na zvočnikih," se spominja.

Ko govori o očetu, pogosto izpostavi tudi življenjsko lekcijo, ki jo je od njega prejel: "Najpomembnejši nasvet je bil, da nikoli ne obupaš nad svojo idejo. To je edini način, da uspeš." Skupno ustvarjanje in nove pesmi so dokaz, da Bebek tudi danes ne razmišlja o zaključku kariere. Nasprotno, zadnja leta mu prinašajo izkušnje, o katerih je kot mlad glasbenik lahko samo sanjal.

icon-expand Slovensko občinstvo bo Bebeka znova lahko slišalo 19. septembra v ljubljanskih Križankah. FOTO: Eventim

Sanje, ki so se uresničile po več kot pol stoletja kariere

Čeprav je v svoji karieri doživel skoraj vse, ga je v zadnjih letih posebej navdušila izkušnja, o kateri sanjajo številni glasbeniki: snemanje v legendarnem londonskem studiu Abbey Road. Abbey Road ni le studio, ampak eden najbolj prepoznavnih simbolov svetovne glasbene zgodovine. Prav zato Bebek snemanje tam opisuje kot eno najlepših in najbolj posebnih izkušenj svoje kariere. Za človeka, ki je več desetletij preživel na največjih odrih nekdanje Jugoslavije, bi marsikdo težko verjel, da ga še kaj lahko preseneti. A prav ta izkušnja mu je dokazala, da lahko tudi po več kot petdesetih letih kariere človek še vedno uresniči kakšno dolgoletno željo. Doživite Željka Bebeka v živo 19. septembra v Križankah.

Ko na koncert pridejo starši, otroci in vnuki

Na koncertih pogosto vidi poslušalce, ki so ob njegovih pesmih odraščali v sedemdesetih in osemdesetih letih, danes pa v dvorane prihajajo skupaj z otroki in vnuki. V tem vidi največjo potrditev, da so njegove pesmi postale del življenjskih zgodb različnih generacij. Prav takšna srečanja generacij so po njegovih besedah eden najlepših delov koncertov tudi danes.

icon-expand Na koncertu bodo obiskovalci slišali pesmi, ki že desetletja povezujejo različne generacije poslušalcev. FOTO: Simone Di Luca

Koncert, ki ga že nestrpno pričakuje

Slovensko občinstvo bo Bebeka znova lahko slišalo 19. septembra v ljubljanskih Križankah. Slovenija ima v njegovi zgodbi posebno mesto. Večkrat je poudaril, da se je pomembno poglavje njegove kariere začelo prav v Ljubljani, kjer je Bijelo dugme posnelo svoj prvi album. Prav zato pravi, da se v Ljubljano vedno vrača s posebnimi občutki. Na koncertu bodo obiskovalci slišali pesmi, ki že desetletja povezujejo različne generacije poslušalcev, pa tudi nekaj novejših skladb, ki dokazujejo, da ostaja ustvarjalen tudi danes. Občinstvo bo pred glavnim nastopom lahko spoznalo tudi mlajšo generacijo glasbenikov. Kot predskupina bo nastopil Sergej Poposki, 23-letni pevec iz Makedonije, ki danes živi v Sloveniji in je v zadnjih mesecih s svojimi videi na TikToku dosegel več kot 170.000 ogledov. Če bi morali povzeti, kaj Željka Bebeka pri 80 letih še vedno žene naprej, odgovor verjetno ni nostalgija. Je ljubezen do glasbe in želja, da med ljudi prinaša dobre občutke.

"Rad bi, da se me ljudje spominjajo kot nekoga, ki je prinesel dobre vibracije," pravi.