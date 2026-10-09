Pretresljiva smrt brazilske manekenke: umrla je le 45 dni po rojstvu sina

Usodna slabost med pregledom dojenčka
Giane Alves je peljala svojega sina Felipeja na redni zdravstveni pregled, nato pa se je nenadoma zgrudila. Zdravstveno osebje ji je nemudoma priskočilo na pomoč, vendar je bilo prepozno.
Kot je za brazilsko televizijo CNN Brasil potrdil njen dolgoletni agent Miguel Crispim, je bil vzrok smrti akutni miokardni infarkt. Po njegovih besedah manekenka pred tem ni kazala znakov zdravstvenih težav, nosečnost pa je potekala brez zapletov.
Za seboj je pustila moža Joséja Sobrinha in dva otroka. Starejši sin Gael je star sedem let, mlajši Felipe pa je bil ob materini smrti star komaj mesec in pol.
Od dela na bencinski črpalki do mednarodnih modnih revij
Življenjska pot Giane Alves se je začela daleč od bleščečega sveta visoke mode. Pred začetkom manekenske kariere je delala na bencinski črpalki v So Paulu, kjer jo je opazila sodelavka modne agencije in ji ponudila priložnost za vstop v svet manekenstva.
Pri 21 letih je začela graditi poklicno pot, ki jo je pozneje popeljala v London, New York, Milano in druga mednarodna modna središča. Sodelovala je na tednu mode v So Paulu, njene fotografije pa so bile objavljene v uglednih modnih revijah, med drugim v italijanski in brazilski izdaji revije Vogue ter v publikacijah L'Officiel in Elle.
Brazilski časnik A Tarde poroča, da je Alves v zadnjih letih spremenila življenjski slog in se vrnila v domačo Bahio. Želela si je mirnejšega življenja, več časa za družino in okolja, v katerem bi lahko vzgajala svoja otroka stran od nenehnega hitenja velikih mest.
Viri: CNN Brasil, UOL, A Tarde, Band
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV