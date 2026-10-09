Pretresljiva smrt brazilske manekenke: umrla je le 45 dni po rojstvu sina

Giane Alves je peljala svojega sina Felipeja na redni zdravstveni pregled, nato pa se je nenadoma zgrudila. Zdravstveno osebje ji je nemudoma priskočilo na pomoč, vendar je bilo prepozno.

Kot je za brazilsko televizijo CNN Brasil potrdil njen dolgoletni agent Miguel Crispim, je bil vzrok smrti akutni miokardni infarkt. Po njegovih besedah manekenka pred tem ni kazala znakov zdravstvenih težav, nosečnost pa je potekala brez zapletov.

Za seboj je pustila moža Joséja Sobrinha in dva otroka. Starejši sin Gael je star sedem let, mlajši Felipe pa je bil ob materini smrti star komaj mesec in pol.