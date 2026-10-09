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Giane Alves
Novice

Pretresljiva smrt brazilske manekenke: umrla je le 45 dni po rojstvu sina

B.R.
09. 10. 2026 11.48
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Brazilska manekenka je umrla pri komaj 32 letih, le 45 dni po rojstvu drugega otroka. Zgrudila se je v bolnišnici, kamor je prišla na rutinski pregled novorojenega sina. Kljub takojšnji zdravniški pomoči je niso mogli rešiti.

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Usodna slabost med pregledom dojenčka

Giane Alves je peljala svojega sina Felipeja na redni zdravstveni pregled, nato pa se je nenadoma zgrudila. Zdravstveno osebje ji je nemudoma priskočilo na pomoč, vendar je bilo prepozno.

Kot je za brazilsko televizijo CNN Brasil potrdil njen dolgoletni agent Miguel Crispim, je bil vzrok smrti akutni miokardni infarkt. Po njegovih besedah manekenka pred tem ni kazala znakov zdravstvenih težav, nosečnost pa je potekala brez zapletov.

Za seboj je pustila moža Joséja Sobrinha in dva otroka. Starejši sin Gael je star sedem let, mlajši Felipe pa je bil ob materini smrti star komaj mesec in pol.

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Od dela na bencinski črpalki do mednarodnih modnih revij

Življenjska pot Giane Alves se je začela daleč od bleščečega sveta visoke mode. Pred začetkom manekenske kariere je delala na bencinski črpalki v So Paulu, kjer jo je opazila sodelavka modne agencije in ji ponudila priložnost za vstop v svet manekenstva.

Pri 21 letih je začela graditi poklicno pot, ki jo je pozneje popeljala v London, New York, Milano in druga mednarodna modna središča. Sodelovala je na tednu mode v So Paulu, njene fotografije pa so bile objavljene v uglednih modnih revijah, med drugim v italijanski in brazilski izdaji revije Vogue ter v publikacijah L'Officiel in Elle.

Brazilski časnik A Tarde poroča, da je Alves v zadnjih letih spremenila življenjski slog in se vrnila v domačo Bahio. Želela si je mirnejšega življenja, več časa za družino in okolja, v katerem bi lahko vzgajala svoja otroka stran od nenehnega hitenja velikih mest.

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Viri: CNN Brasil, UOL, A Tarde, Band

UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
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