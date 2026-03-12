Ronaldova Georgina zaradi konflikta odletela v Madrid

Podjetnica in manekenka Georgina Rodríguez se je skupaj z otroki vrnila v Madrid. Njen odhod iz Riada, kjer je prebivala z nogometnim zvezdnikom Cristianom Ronaldom od začetka leta 2023, je bil po poročanju portala HOLA! povezan z eskalacijo napetosti na Bližnjem vzhodu.
Rodríguezova je tako očitno poiskala zatočišče in mir v španski prestolnici, kjer se posveča družini in svoji veri, proč od nestabilnih razmer v regiji. Medtem ko v Madridu preživlja čas z družino in se posveča veri, ostaja nejasno, ali gre za začasno potezo ali dolgoročen umik iz Savdske Arabije.
V Madrid je odletela z zasebnim letalom
Georgina Rodríguez je Rijad zapustila z zasebnim letalom po poročanju o nedavni eskalaciji konflikta na Bližnjem vzhodu. Cilj njenega odhoda naj bi bil zagotoviti varnost in mirno okolje za otroke, daleč od območja povečanih napetosti. Vprašanje, ali se bo v Rijad vrnila, ostaja odprto, vendar je njena trenutna prioriteta varnost družine, daleč od viharnega dogajanja v regiji.
Osredotoča se na družinsko življenje in vero
V Madridu se Georgina Rodríguez osredotoča na družinsko življenje in svojo vero. Skupaj z otroki je obiskala zgodovinsko lokacijo Valle de Cuelgamuros, ki jo mnogi še vedno imenujejo tudi Dolina padlih. Tam se je udeležila katoliške maše.
Svojo izkušnjo je delila na Instagramu, kjer ima več kot 72 milijonov sledilcev. O maši je na svojih družbenih omrežjih zapisala: "Najlepša maša, kar sem jih kdajkoli obiskala."
