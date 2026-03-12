Ronaldova Georgina zaradi konflikta odletela v Madrid

Podjetnica in manekenka Georgina Rodríguez se je skupaj z otroki vrnila v Madrid. Njen odhod iz Riada, kjer je prebivala z nogometnim zvezdnikom Cristianom Ronaldom od začetka leta 2023, je bil po poročanju portala HOLA! povezan z eskalacijo napetosti na Bližnjem vzhodu.

Rodríguezova je tako očitno poiskala zatočišče in mir v španski prestolnici, kjer se posveča družini in svoji veri, proč od nestabilnih razmer v regiji. Medtem ko v Madridu preživlja čas z družino in se posveča veri, ostaja nejasno, ali gre za začasno potezo ali dolgoročen umik iz Savdske Arabije.