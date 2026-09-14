Nekoč smo si tega vsi želeli. Danes je zgodba drugačna

Generacija, ki je odrasla ob računalniških igrah, je odrasla tudi v resničnem življenju. Ima stanovanje, partnerico, družino in nekoliko drugačne prioritete. Gaming ostaja pomemben del prostega časa, a vse manj ljudi si želi, da bi njihov dom deloval kot e-športna arena. Zato se spreminja tudi način, kako razmišljamo o gaming setupu.

Ko gaming ni več samo za najstnike

Današnji igralci niso več fantje, ki po šoli hitijo pred zaslon. Mnogi so v tridesetih ali štiridesetih letih, imajo svoje stanovanje in precej manjšo toleranco do navlake. Zato ni več dovolj, da je gaming prostor zgolj funkcionalen. Vse bolj pomembno postaja, da se naravno vključi v dom in vsakdan. Tu pa se pogosto pokaže največja težava klasičnih gaming prostorov. Kontrolerji na kavču, kabli na mizah, monitorji, ki zavzamejo polovico prostora, in kup dodatkov brez pravega mesta. Takšni kotički so morda odlični za igranje, precej manj pa za vsakdanje življenje.

icon-expand Današnji igralci niso več fantje, ki po šoli hitijo pred zaslon. Mnogi so v tridesetih ali štiridesetih letih, imajo svoje stanovanje in precej manjšo toleranco do navlake. FOTO: Arhiv naročnika

Dober setup ni tisti, ki ga vsi opazijo

Dolgo časa je veljalo, da je dober gaming setup predvsem tisti, ki pritegne največ pogledov. Več monitorjev, LED-osvetlitev in oprema, ki že na prvi pogled sporoča, da je tukaj doma gamer. Danes pa se zdi, da so najboljši gaming kotički pogosto ravno tisti, ki ne izstopajo. Vedno več igralcev prisega na prostore, kjer se gaming naravno preplete s preostalim delom doma. Kjer dnevna soba ostane prostor za druženje, jedilna miza prostor za kosilo, gaming pa se pojavi takrat, ko je čas za igro, in izgine, ko ga ne potrebujemo več.

icon-expand Najboljši gaming kotički so tisti, ki ne iztopajo. FOTO: Arhiv naročnika

Na tej ideji temelji tudi nova kolekcija YXSTABY, ki sta jo skupaj razvila podjetje IKEA , ki že več kot 80 let razvija rešitve za življenje doma in XBOX, podjetje s 25-letnimi izkušnjami na področju gaminga. Namesto da bi se osredotočili zgolj na samo igranje, so se oblikovalci vprašali nekaj precej bolj zanimivega: kako danes pravzaprav živijo igralci? Obiskovali so njihove domove in iskali rešitve za povsem vsakdanje dileme. Kam odložiti kontroler, da ne pristane med blazinami na kavču? Kako pospraviti kable, da ne visijo iz vsake police? In kako ustvariti gaming kotiček, ki ne prevzame celotnega stanovanja? Rezultat je devetdelna kolekcija YXSTABY , ki sega od pohištva za gaming do dodatkov za shranjevanje, organizacijo in razstavljanje opreme.

icon-expand IKEA in XBOX sta razvila novo kolekcijo YXSTABY, ki sega od pohištva za gaming do dodatkov za shranjevanje, organizacijo in razstavljanje opreme. FOTO: Arhiv naročnika

Gaming je postal mobilen

Morda največja sprememba ni estetska, ampak praktična. Vedno manj ljudi ima prostor, namenjen izključno igranju. Danes se igra na kavču, v dnevni sobi, pri jedilni mizi ali kjer koli je pač udobno. Igranje se je preselilo iz ločenih sob v osrednje bivalne prostore, zato mora biti tudi oprema bolj prilagodljiva. Prav zato postajajo vse bolj zanimive rešitve, ki se prilagajajo uporabniku in ne obratno. TV-omarica na kolescih lahko zaslon približa igralcu ali ga po potrebi preseli v drug prostor, večnamenska škatla pa poskrbi za kontrolerje, kable in druge dodatke, medtem ko lahko hkrati služi tudi kot stojalo za prenosnik. Ko je igranja konec, se oprema preprosto pospravi, prostor pa ponovno prevzame svojo vsakdanjo funkcijo.

icon-expand TV-omarica na kolescih lahko zaslon približa igralcu ali ga po potrebi preseli v drug prostor. FOTO: Arhiv naročnika

Temu sledi tudi preostanek kolekcije. Stojalo za monitor omogoča bolj ergonomsko postavitev zaslona, hkrati pa ponuja prostor za slušalke, telefon in kontrolerje. Stranska mizica na koleščkih skriva prostor za polnjenje naprav in poskrbi, da dodatki niso razmetani po stanovanju. Ljubitelje zbirateljskih predmetov bo pritegnila zrcalna vitrina, v kateri lahko razstavijo svoje najljubše kontrolerje, figurice ali druge spominke iz sveta gaminga. Tudi bolj igrivi izdelki, kot so stolček v obliki analogne paličice ter dodatki, navdihnjeni z legendarnim D-padom kontrolerja XBOX, kažejo, da je mogoče gaming elemente vključiti v prostor na precej bolj subtilen način, kot smo bili vajeni v preteklosti.

Morda je čas, da zamenjate tudi gaming stol

Če ste kdaj kupovali gaming stol, veste, da trg ponuja vse od vrhunskih ergonomskih modelov do takšnih, ki bolj stavijo na videz kot na udobje. V zadnjih letih pa vse več igralcev išče rešitve, ki niso udobne le med igranjem, temveč se lepo vključijo tudi v preostali del doma. Fotelj iz kolekcije YXSTABY je zasnovan tako, da podpira različne položaje med igranjem, obenem pa se po videzu brez težav vključi med preostalo pohištvo v dnevni sobi. Pod sedežem skriva celo prostor za kontroler, zato po koncu partije ni treba iskati, kam ste ga odložili.

icon-expand Stolček v obliki analogne paličice. FOTO: Arhiv naročnika

Gaming je odrasel. In to je dobra stvar.

Dolga leta je veljalo, da je gaming nekaj, kar je najbolje skriti za zaprtimi vrati. Danes pa je ravno obratno. Videoigre so postale eden največjih hobijev na svetu in del vsakdana več kot treh milijard ljudi. Zato ni več nenavadno, da igralna oprema postane tudi del interierja. Kolekcija YXSTABY , ki sta jo skupaj zasnovala IKEA in XBOX, je zanimiv primer tega premika. Namesto kričečih oblik stavi na umirjen skandinavski dizajn, pametno shranjevanje in prilagodljivost, ki jo sodobni igralci dejansko potrebujejo. Današnji igralci niso samo igralci. So partnerji, starši, prijatelji in sodelavci. Zato tudi gaming oprema ne more več služiti le eni vlogi. Najboljše rešitve so tiste, ki se prilagodijo vsem vidikom življenja in ne le času, ki ga preživimo pred zaslonom.

Kolekcija YXSTABY bo v trgovinah IKEA na voljo od 1. oktobra 2026, v spletni trgovini IKEA pa od 15. oktobra 2026.