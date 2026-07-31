Umrla je ikona, ki je zaznamovala generacije: svet nogometa žaluje za velikanom

AC Milan se je poslovil od svoje največje legende

Novico o smrti Franca Baresija je potrdil njegov dolgoletni klub AC Milan. V čustvenem sporočilu so poudarili, da je Baresi predstavljal srce in dušo kluba ter da bo njegova številka šest za vedno ostala del zgodovine rdeče-črnih. Baresi je celotno profesionalno kariero preživel pri AC Milanu, kjer je postal simbol zvestobe, voditeljstva in vrhunske obrambne igre. Za klub je odigral 719 uradnih tekem, osvojil šest naslovov italijanskega prvaka in tri evropske pokale. Njegova številka šest je po koncu kariere ostala upokojena v njegovo čast.

icon-expand Franco Baresi FOTO: Profimedia

Zdravstvene težave so ga spremljale zadnja leta

Baresi se je v zadnjem obdobju soočal z resnimi zdravstvenimi težavami. Leta 2025 so mu zdravniki odkrili pljučni vozlič, zaradi katerega je prestal operacijo. AC Milan je takrat sporočil, da je poseg uspešno prestal in da je začel tudi dodatno zdravljenje. Prav zaradi njegovega zdravstvenega stanja so se že pred dnevi pojavile lažne govorice o njegovi smrti, ki jih je klub takrat zanikal. Kmalu zatem pa je prišla uradna potrditev žalostne novice.

Kapetan, ki je pisal zgodovino

Baresi velja za enega najboljših branilcev vseh časov. V dresu AC Milana je igral v zlati dobi kluba pod vodstvom trenerjev, kot sta bila Arrigo Sacchi in Fabio Capello. Bil je tudi pomemben člen italijanske reprezentance. Leta 1982 je z Italijo osvojil naslov svetovnega prvaka, leta 1994 pa je kot kapetan reprezentance igral v finalu svetovnega prvenstva proti Braziliji. Njegova kariera ni bila zaznamovana le z lovorikami, ampak tudi z izjemnim značajem. Navijači so ga cenili zaradi mirnosti, vodstvenih sposobnosti in popolne predanosti klubu, ki mu je ostal zvest več kot dve desetletji. Franco Baresi ostaja ena največjih ikon italijanskega nogometa. Njegova številka šest, njegova igra in njegova zvestoba AC Milanu bodo ostali zapisani med največje zgodbe tega športa.

icon-expand Franco Baresi FOTO: Profimedia

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