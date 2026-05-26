Moskisvet.com
Še nimaš računa?
Prijavi se
Nastavitve Odjava
Temni način
DOMOV
Novice
Šport
Borilni športi Športi z žogo Kolesarstvo
Zabava
Film in TV Glasba Intervju
Visoki obrati
Tehnologija
Naprave in aplikacije Znanost
Potovanja
Slovenija Svet
Odnosi
Fit
Telovadba Prehrana Zdravje
Stil
Skrivnosti
Kriminalne zgodbe Vesolje
Varni v prometu
jame maldivi
Novice

Fotografije jame na Maldivih, kjer je umrlo pet italijanskih znanstvenikov

B.R.
26. 05. 2026 10.17
0

Mednarodna tiskovna agencija je objavila prve podvodne fotografije jame v atolu Vaavu na Maldivih, kjer je v eni najhujših potapljaških nesreč v zgodovini države umrlo pet italijanskih znanstvenikov z Univerze v Genovi.

Po poročanju medijev je šlo za raziskovalno odpravo v zahtevno podvodno jamsko območje, kjer so razmere hitro postale neobvladljive.

Fotografije, ki jih je objavila IPA, prikazujejo ozke prehode, temne komore in močno zmanjšano vidljivost zaradi dvigovanja sedimenta. Reševalne ekipe so razmere opisale kot izjemno zahtevne, saj lahko že manjše gibanje povzroči popolno izgubo orientacije.

Reševalne ekipe so razmere opisale kot izjemno zahtevne.
Reševalne ekipe so razmere opisale kot izjemno zahtevne. FOTO: Profimedia

Zakaj so podvodne jame tako nevarne?

Strokovnjaki za tehnično potapljanje iz organizacije Divers Alert Network (DAN) opozarjajo, da so podvodne jame med najnevarnejšimi okolji za potapljače, predvsem zaradi omejenih izhodov. V odprti vodi se lahko potapljač v nujnem primeru dvigne na površje, v jami pa je pogosto na voljo le ena pot nazaj, ki jo je v slabi vidljivosti težko najti.

Drugi ključni dejavnik je vidljivost. Po pojasnilih European Cave Diving Association (ECRA) se v jamskih sistemih usedline zelo hitro dvignejo v vodo, kar lahko v nekaj sekundah povzroči popolno "ničelno vidljivost". To močno poveča tveganje dezorientacije in napačnih odločitev pod vodo.

Tretji nevarni dejavnik je globina in upravljanje plinov. Pri potopih na 50 metrov in več se poraba zraka močno poveča, hkrati pa se skrajša čas varne vrnitve. Poleg tega se poveča tveganje dekompresijske bolezni, ki nastane zaradi hitrih sprememb tlaka – prav ta je bila po poročanju italijanskih medijev usodna tudi za enega od reševalcev.

Reševalci iz finske ekipe so razmere opisali kot zavajajoče.
Reševalci iz finske ekipe so razmere opisali kot zavajajoče. FOTO: Profimedia

Tragičen potek dogodkov

Po poročanju ANSA in La Repubblica so znanstveniki skupaj z lokalnimi vodiči vstopili v sistem koralnih podvodnih jam, znan po močnih tokovih in zapleteni strukturi rovov. V nekem trenutku naj bi skupina zašla v stranski prehod, kjer ni bilo več jasne poti nazaj.

Reševalci iz finske ekipe so razmere opisali kot zavajajoče, saj lahko sediment ustvari optične iluzije – navidezne stene ali skrite prehode, ki otežujejo orientacijo in vračanje proti izhodu.

Zakaj je previdnost ključna

Organizacije za varnost potapljanja poudarjajo, da so jamski potopi primerni izključno za visoko usposobljene tehnične potapljače. Potrebna je posebna oprema, redundantni sistemi zraka ter vodilne vrvi, ki omogočajo orientacijo v popolni temi.

Po podatkih teh organizacij se večina nesreč v jamskem potapljanju zgodi zaradi kombinacije izgube orientacije, panike in pomanjkanja zraka, kar se v zaprtih sistemih hitro stopnjuje v kritične razmere.

Ena najhujših nesreč v zgodovini Maldivov

Maldivske oblasti, kot poroča Maldives National Disaster Management Authority (NDMA) v izjavah za medije, so tragedijo označile kot najhujšo potapljaško nesrečo v zgodovini države. Primer je sprožil tudi razpravo o varnostnih protokolih pri znanstvenih in tehničnih potopih v regiji.

Sediment lahko ustvari optične iluzije.
Sediment lahko ustvari optične iluzije. FOTO: Profimedia
Dramatičen prizor: motor obvisel s semaforja nad križiščem
Preberi še
Dramatičen prizor: motor obvisel s semaforja nad križiščem
UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
maldivi nesreča jame potapljanje smrt fotografije jame pod vodo
Novice

Umrla legenda slovenskega rokometa

24ur.com Prve fotografije jame, kjer so umrli potapljači: niso imeli primerne opreme?
24ur.com Tudi leta izkušenj morda niso dovolj: 'Panika je največji sovražnik vseh potapljačev'
24ur.com V globinah temne podmorske jame, v kateri je umrlo pet Italijanov
24ur.com Iz jame izvlekli prvo žrtev, iskanje ostalih Italijanov ustavilo slabo vreme
24ur.com Med potapljanjem na Maldivih umrlo pet Italijanov
24ur.com Umrl potapljač, ki je iskal pogrešane jamske potapljače
24ur.com Izvlekli vsa trupla potapljačev, pobrali tudi kamere in opremo
Priporoča
KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Uporaba umetne inteligence
ISSN 2630-1679 © 2024, Moskisvet.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1737