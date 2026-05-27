To ni prizor, ki bi ga pričakovali iz Vatikana: papež za volanom Ferrarija

Predstavitev je potekala v Rimu, kjer so Ferrarijevi predstavniki papežu pokazali zasnovo vozila in tehnološke novosti, ki jih prinaša električni model. Fotografije in videoposnetek srečanja so hitro zaokrožile po družbenih omrežjih, saj mnogi niso pričakovali, da bo prav Ferrari med prvimi avtomobilskimi znamkami v Vatikanu predstavil električni superavtomobil.

Gre za enega najbolj pričakovanih projektov znamke Ferrari, saj podjetje prvič v zgodovini vstopa v svet popolnoma električnih superšportnikov.

Model Luce za zdaj še ni uradno na voljo širši javnosti, vendar velja za pomemben korak v prihodnost italijanske avtomobilske industrije.

Dogodek je pritegnil veliko pozornosti tudi zato, ker je papež Leo XIV v zadnjih tednih večkrat poudaril pomen tehnološkega razvoja, ki mora po njegovih besedah ostati povezan z odgovornostjo do družbe in okolja.