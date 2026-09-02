Fasadne barve: akrilna, silikatna ali silikonska – katero izbrati?

Pri obnovi fasade se običajno najprej ukvarjamo z odtenkom, ampak še preden izberete med belo, peščeno ali sivo, morate vedeti, katera fasadna barva je sploh primerna za obstoječo podlago. Akrilne, silikatne in silikonske fasadne barve se ne razlikujejo samo po ceni; vsaka ima drugačno vezivo, zato se razlikujejo tudi po paroprepustnosti, vodoodbojnosti in oprijemu. Napačna izbira lahko povzroči luščenje, neenakomeren videz ali zadrževanje vlage v zidu.

Najprej preverite, kaj je že na fasadi

Fasadne barve ne izbiramo ločeno od površine, na katero jo bomo nanesli. Pomembno je, ali gre za nov mineralni omet, staro že prebarvano fasado, beton ali zaključni sloj toplotnoizolacijskega sistema. Če ne veste, s čim je bila fasada pobarvana, ni pametno izbrati nove barve samo po opisu na embalaži. Zlasti silikatna barva se ne more pravilno vezati na vsako staro podlago. Pred barvanjem preverite tudi stanje fasade. Barva se mora dobro oprijeti, površina ne sme biti prašna, mokra ali prekrita z algami. Če se stari premaz lušči, bo skupaj z njim prej ali slej odstopil tudi novi.

Akrilne fasadne barve so vsestranska izbira

Akrilna fasadna barva dobro prekriva, odbija vodo in se oprime različnih stabilnih površin. Pogosto se uporablja za obnovo starejših fasad z akrilnim zaključnim slojem, barvanje betona ter dekorativnih delov objekta. Njena prednost je tudi velika izbira odtenkov. Primerna je za uporabnike, ki želijo dostopno in razmeroma preprosto rešitev za fasado brez večjih težav z vlago. V primerjavi s silikatno barvo je manj paroprepustna, zato ni vedno najboljša izbira za starejše mineralne zidove, sanacijske omete ali objekte, pri katerih je še posebej pomembno prehajanje vodne pare.

Silikatne fasadne barve sodijo na mineralne podlage

Silikatna fasadna barva je namenjena predvsem apnenim, apneno-cementnim in drugim ustreznim mineralnim ometom. Z njimi se poveže drugače kot klasična disperzijska barva, zato potrebuje pravilno pripravljeno podlago. Njena glavna prednost je visoka paroprepustnost. Primerna je za mineralne fasade in obnovo nekaterih starejših objektov, kjer ne želimo ustvariti preveč zaprtega zaključnega sloja. Ni pa primerna za neposreden nanos na vsak star akrilni ali drug organski premaz. Če je podlaga neznana, je treba pred barvanjem preveriti njeno sestavo in oprijem. Tudi delo s silikatno barvo zahteva nekoliko več natančnosti. Podlaga mora biti enakomerno vpojna, pogosto pa je potreben še ustrezen silikatni osnovni premaz.

Silikonske fasadne barve dobro prenašajo vremenske vplive

Silikonska fasadna barva združuje dve lastnosti, ki sta pri zunanjih stenah zelo zaželeni: dobro odbija deževnico, hkrati pa omogoča prehajanje vodne pare. Zato je pogosta izbira za fasade, ki so bolj izpostavljene dežju, vlagi in drugim vremenskim obremenitvam. Primerna je lahko tako za nove kot stare površine, če so te trdne in pravilno pripravljene. Silikonske barve so praviloma dražje od osnovnih akrilnih. Višja cena je lahko smiselna na izpostavljenih legah, kjer želimo trajnejšo vodoodbojnost in dobro paroprepustnost. To pa ne pomeni, da bo silikonska barva rešila težave z zamakanjem ali kapilarno vlago. Če voda v zid prihaja zaradi poškodovanega žleba, slabe hidroizolacije ali razpok, je treba najprej odpraviti vzrok.

Barva ne more sanirati poškodovane fasade

Prebarvanje je primerno za površino, ki je še konstrukcijsko zdrava, vendar je zbledela, umazana ali neenakomerna. Večjih razpok, odstopajočega ometa in posledic dolgotrajnega zamakanja z novim barvnim slojem ni mogoče odpraviti. Pred barvanjem je treba odstraniti vse dele, ki se slabo držijo podlage, popraviti poškodbe in očistiti fasado. Alge in plesen je treba ustrezno obdelati, ne samo prekriti z barvo. Pomemben je tudi osnovni premaz. Ta uravna vpojnost podlage in izboljša oprijem, vendar mora biti združljiv z izbrano fasadno barvo. Pod silikatno barvo denimo ne sodi poljuben akrilni premaz.

icon-expand Akrilne, silikatne in silikonske fasadne barve se ne razlikujejo samo po ceni; vsaka ima drugačno vezivo, zato se razlikujejo tudi po paroprepustnosti, vodoodbojnosti in oprijemu. FOTO: Arhiv naročnika

Tudi odtenek vpliva na obstojnost fasade

Temnejša fasada se na soncu bolj segreva kot svetla. Zaradi večjih temperaturnih sprememb se materiali izraziteje raztezajo in krčijo, kar lahko poveča možnost nastanka razpok. To je posebej pomembno pri toplotnoizolacijskih fasadnih sistemih. Zelo temnega odtenka zato ne izbirajte, dokler ne preverite omejitev proizvajalca sistema. V nekaterih primerih so potrebni posebni pigmenti ali dodatna ojačitev zaključnega sloja. Majhen barvni vzorec je lahko tudi precej drugačen od končnega rezultata na celotni hiši, pred naročilom večje količine je pametno izbrani odtenek preizkusiti na delu fasade in ga pogledati v različnih delih dneva.

Barvajte v primernem vremenu

Tudi kakovostna fasadna barva ne bo dala lepega rezultata, če jo nanesete na razgreto ali mokro površino. Močno sonce, veter in visoka temperatura lahko povzročijo prehitro sušenje, dež in visoka zračna vlaga pa sušenje močno upočasnita. Natančen temperaturni razpon je naveden v tehničnih navodilih posamezne barve. Pri številnih izdelkih je spodnja meja okoli 5 C, vendar ni dovolj preveriti samo temperature med nanosom, primerni pogoji morajo trajati tudi med sušenjem. Posamezno steno je najbolje prebarvati neprekinjeno od enega roba do drugega; če delo prekinete sredi površine, lahko po sušenju ostane viden prehod.

Kako izbrati med tremi vrstami fasadne barve?

Če obnavljate stabilno fasado z akrilnim zaključnim slojem, je akrilna barva pogosto najbolj preprosta izbira. Za mineralno in izrazito paroprepustno podlago je praviloma primernejša silikatna, medtem ko je na vremensko izpostavljeni fasadi pa je pogosto smiselna silikonska barva, ki dobro odbija vodo in obenem prepušča vodno paro. Pred nakupom je zato dobro poznati vrsto podlage, približno površino in stanje starega premaza. Če tega ne morete ugotoviti sami, je bolj smiselno vprašati za nasvet strokovnjaka kot izbrati barvo samo glede na ceno. Prava fasadna barva ni tista z največ obljubami na embalaži, ampak tista, ki ustreza konkretni fasadi.

Pogosta vprašanja o fasadnih barvah

Katera fasadna barva je najbolj paroprepustna?

Silikatne fasadne barve imajo praviloma zelo visoko paroprepustnost. Tudi kakovostne silikonske barve dobro prepuščajo vodno paro in hkrati odbijajo deževnico.

Lahko silikatno barvo nanesemo čez akrilno?

Praviloma ne neposredno. Silikatna barva potrebuje ustrezno mineralno podlago, zato je treba pred nanosom preveriti obstoječi premaz in izbrati pravilen sistem priprave.

Katera fasadna barva je primerna za staro fasado?

Odvisno od vrste in stanja starega premaza. Če je obstoječa barva stabilna, se običajno uporabi združljiv premaz. Luščenje, razpoke in vlago je treba najprej sanirati.

Je osnovni premaz vedno potreben?