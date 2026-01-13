Njegove teorije o nezemljanih so razdelile svet

V 90. letu starosti je umrl švicarski pisatelj Erich von Däniken, eden najvplivnejših in hkrati najbolj kontroverznih avtorjev, ki je svetovno javnost prepričeval, da so starodavne civilizacije oblikovali obiskovalci iz vesolja. Njegova smrt je bila potrjena v soboto v bolnišnici v Unterseenu pri Bernu, poroča STA. Von Däniken, rojen leta 1935 v Zofingenu, je postal svetovna senzacija leta 1968, ko je izdal svojo prvo knjigo Chariots of the Gods (v slovenščini Spomini na prihodnost), ki je prodala več milijonov izvodov in sprožila globalni val zanimanja za teorije o starodavnih astronavtih, poroča US News & World Report.

Avtor, ki je spremenil popkulturo in razburil znanstveno skupnost

Njegova osrednja teza je bila, da so piramide, Stonehenge, Nazca in druge starodavne strukture preveč napredne, da bi jih ustvarili ljudje brez zunanje pomoči. Po njegovem prepričanju naj bi bili "bogovi" iz starodavnih zapisov pravzaprav obiskovalci iz drugih svetov. V eni izmed svojih najbolj znanih razlag je trdil, da je biblični opis Boga na gori Sinaj pravzaprav "pristanek vesoljske ladje". Čeprav so znanstveniki njegove ideje pogosto zavračali kot psevdoznanost, je imel izjemen vpliv na popkulturo. Njegove knjige so bile prevedene v več kot 28 jezikov, prodanih pa je bilo več kot 60 milijonov izvodov. Postal je eden najbolje prodajanih avtorjev nefikcijskih del na svetu.

Däniken v Sloveniji

Slovenski bralci so ga dobro poznali. Že leta 1969 je pri Mladinski knjigi izšel prevod Spomini na prihodnost: nerešene uganke preteklosti, sledila pa so še druga dela, med njimi Nazaj k zvezdam in Nazca: najmogočnejša uganka človeštva. Leta 1971 je izšla tudi knjiga Erich von Däniken in sveto pismo teologa Jakoba Aleksiča, ki se je kritično odzvala na njegove teorije.

Življenje med kuhinjo, hoteli in starodavnimi skrivnostmi

Preden je postal svetovno znan, je von Däniken delal kot kuhar, natakar, barman in hotelir. V prostem času je obsesivno preučeval arheološke zapise, potoval po svetu in zbiral gradivo, ki naj bi dokazovalo prisotnost Nezemljanov v zgodovini človeštva, poročata US News & World Report in ABC News. Kasneje je postal redni gost televizijskih oddaj, predaval po svetu in ustvaril svoj YouTube kanal, kjer je razpravljal o starodavnih civilizacijah, vesoljcih in celo o tem, ali bi imeli Nezemljani podobne spolne organe kot ljudje.

Zapustil je gibanje, ki še danes deli svet

Čeprav so ga akademiki pogosto kritizirali, je von Däniken postal temeljni steber t. i. "paleokontaktnih" teorij in navdihnil številne dokumentarce, knjige in serije, vključno s priljubljeno Ancient Aliens. Njegova smrt pomeni konec življenja človeka, ki je s svojimi idejami oblikoval celotno subkulturo in odprl razpravo o tem, ali smo v vesolju res sami.

