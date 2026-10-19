Zanj četrta poroka, zanjo druga? Oče Miley Cyrus naj bi zaročil slavno igralko

Elizabeth Hurley in Billy Ray Cyrus sta se zaročila

Elizabeth Hurley in Billy Ray Cyrus naj bi naredila pomemben korak v svojem razmerju. Po poročanju tujih medijev naj bi 65-letni glasbenik zaprosil 61-letno igralko, ki je na družbenih omrežjih že pokazala prstan z velikim diamantom. Novico je objavil ameriški portal Page Six, ki se je skliceval na neimenovane vire. Po njihovih navedbah naj bi Hurleyjeva privolila v poroko.

icon-expand Billy Ray Cyrus in Elizabeth Hurley FOTO: Profimedia

Ugibanja o zaroki so se okrepila, ko je Hurleyjeva na Instagramu objavila fotografije s snemanja druge sezone serije The 'Burbs. Na eni od njih je na prstancu leve roke nosila velik diamantni prstan, ki je takoj pritegnil pozornost oboževalcev. Tudi Billy Ray Cyrus je s svojo objavo prispeval k ugibanjem. V zapisu na Instagramu je med drugim omenil, da že dolgo ni stal na tako trdnih tleh, nato pa dodal besedno igro o tem, da ima nekaj "prstanast" zvok, ob kateri je uporabil tudi čustveni simbol prstana. Pozornost je pritegnil še odziv igralkinega sina Damiana Hurleyja, ki je glasbenikovo objavo pospremil s slavnostnimi simboli. Britanski medij LBC je ob poročanju o domnevni zaroki poudaril, da se niti Elizabeth Hurley niti Billy Ray Cyrus na govorice še nista javno odzvala.

Kako se je začela njuna ljubezenska zgodba?

Njuna zveza je bila za številne presenečenje, saj prihajata iz precej različnih okolij. Elizabeth Hurley je britanska igralka in nekdanja manekenka, ki jo občinstvo pozna tudi po filmih Austin Powers: Vohun, ki me je nategnil in Bedazzled. Billy Ray Cyrus pa je ameriški pevec country glasbe, ki je zaslovel s pesmijo Achy Breaky Heart. Kot je poročala revija Vanity Fair Italia, sta se spoznala leta 2022 med snemanjem božičnega filma Christmas in Paradise. Takrat se med njima še ni razvila javno znana romantična zveza. Ponovno sta se povezala v začetku leta 2025, razmerje pa sta javno razkrila na velikonočno nedeljo, 20. aprila 2025, ko sta na Instagramu objavila skupno fotografijo. Njuna zveza je hitro pritegnila pozornost javnosti. Hurleyjeva je pozneje pojasnila, da imata več skupnega, kot bi lahko sklepali na prvi pogled. Med drugim ju povezujejo ljubezen do podeželja, glasbe, filmov in humorja.

icon-expand Billy Ray Cyrus z nekdanjo ženo in hčerkama. FOTO: Profimedia

Oče Miley Cyrus pred novim zakonom?

Če se bodo poročila o zaroki izkazala za resnična, bi bil to za Billyja Raya Cyrusa že četrti zakon. Pred tem je bil poročen s Cindy Smith, Tish Cyrus in avstralsko pevko Firerose. Njegov zakon s Tish, materjo Miley Cyrus, je trajal skoraj tri desetletja, ločitev pa je bila dokončana leta 2023. Kratkotrajni zakon s Firerose se je končal leta 2024. Zvezdnik ima šest otrok, med njimi svetovno znano pevko Miley Cyrus. Elizabeth Hurley je bila med letoma 2007 in 2011 poročena s poslovnežem Arunom Nayarjem, iz razmerja s pokojnim ameriškim producentom Stevom Bingom pa ima sina Damiana. Za Hurleyjevo bi bil to drugi zakon. Pred tem je bila dolga leta v zvezi z igralcem Hughom Grantom, njuno razmerje pa je bilo v devetdesetih letih pogosto v središču pozornosti medijev. Za zdaj ostaja odprto vprašanje, ali bosta zaljubljenca govorice kmalu tudi uradno potrdila. Če je poročanje tujih medijev pravilno, bi lahko njuna zveza dobila novo poglavje, ki ga njuni oboževalci že nestrpno pričakujejo.

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