Brez piva na soncu: Kako preživeti nevarno vročino

Evropa v primežu vročinskega vala

Kot poroča AFP, je vročinski val zajel velik del zahodne in južne Evrope. Med najbolj prizadetimi državami so Francija, Španija, Portugalska, Italija in Nemčija, kjer so oblasti že izdale opozorila pred nevarno visokimi temperaturami. V številnih mestih se prebivalci zatekajo v klimatizirane prostore, saj dnevne temperature vztrajajo precej nad dolgoletnim povprečjem. Vremenoslovci opozarjajo, da bi lahko letošnji junij v nekaterih državah postal eden najtoplejših v zgodovini meritev.

icon-expand Vročina v Nemčiji FOTO: AP

Nekatere države že uvajajo omejitve

V Franciji so v regijah z najvišjo stopnjo vremenskega opozorila sprejeli dodatne zaščitne ukrepe. Kot navaja AFP, so na določenih javnih dogodkih prepovedali prodajo in uživanje alkohola, saj želijo zmanjšati tveganje za dehidracijo in vročinske udare. Poleg tega so v nekaterih krajih prilagodili delovanje šol, odprli dodatne klimatizirane prostore za prebivalce in okrepili zdravstvene službe. V Nemčiji so organizatorji zaradi nevarnih razmer prestavili ali odpovedali nekatere športne dogodke na prostem. Tudi drugod po Evropi organizatorji množičnih prireditev spreminjajo urnike, da bi se izognili najbolj vročemu delu dneva. Španija in Portugalska sta medtem zaradi suše in visokih temperatur zaostrili protipožarne ukrepe. Na nekaterih območjih veljajo omejitve kurjenja v naravi, ponekod pa so oblasti omejile dostop do posebej ogroženih gozdnih območij.

Noči ne prinašajo več olajšanja

Posebno zaskrbljenost med strokovnjaki povzročajo tako imenovane tropske noči, ko se temperatura ne spusti pod 25 stopinj.

icon-expand Ko temperature več dni zapored presegajo 35 stopinj Celzija, telo deluje na meji svojih zmožnosti. FOTO: Profimedia

To pomeni, da telo nima dovolj časa za ohlajanje in regeneracijo. Posledice se pogosto pokažejo v obliki slabšega spanca, utrujenosti, zmanjšane koncentracije in večje telesne izčrpanosti. Takšne razmere so posebej obremenjujoče za ljudi, ki opravljajo fizično delo, trenirajo na prostem ali imajo težave s srcem in ožiljem.

Zakaj je takšna vročina lahko nevarna?

Ko temperature več dni zapored presegajo 35 stopinj Celzija, telo deluje na meji svojih zmožnosti. Kot poročajo strokovnjaki za javno zdravje, se v takšnih razmerah močno poveča tveganje za dehidracijo, vročinsko izčrpanost in v najhujših primerih tudi vročinski udar.

Kaj se dogaja v telesu?

V ekstremni vročini se telo hladi predvsem s potenjem, a ta sistem hitro postane manj učinkovit, zlasti ob visoki vlagi. Srce bije hitreje, žile se širijo, telo pa izgublja tekočino in elektrolite. Če jih ne nadomestimo, se hitro pojavijo utrujenost, glavobol in omotica.

Vročinska izčrpanost kot opozorilo

Prvi resnejši znak pregrevanja je vročinska izčrpanost. Pojavijo se močno potenje, slabost, vrtoglavica, mišični krči in splošna šibkost. Kot opozarjajo strokovnjaki za javno zdravje, je v tem trenutku ključno takojšnje umikanje v senco, hlajenje in pitje tekočine.

Vročinski udar: nujno stanje

Če telo izgubi sposobnost uravnavanja temperature, lahko pride do vročinskega udara. Telesna temperatura naraste nad 40 stopinj Celzija, pojavijo se zmedenost, suha in vroča koža ter izguba zavesti. Gre za življenjsko nevarno stanje, ki zahteva takojšnjo zdravniško pomoč.

icon-expand Strokovnjaki opozarjajo, da je v vročinskih valovih pametno zmanjšati intenzivnost treninga. FOTO: Shutterstock AI

Pri moških je tveganje pogosto večje predvsem zaradi intenzivnejše telesne aktivnosti v vročini. Telovadba in fitnes na prostem ali v slabo prezračenih prostorih lahko v kombinaciji z visokimi temperaturami hitro privedeta do pregrevanja. Strokovnjaki opozarjajo, da je v vročinskih valovih pametno zmanjšati intenzivnost treninga, prilagoditi čas vadbe na zgodnje jutranje ali večerne ure ter paziti na zadosten vnos tekočine in elektrolitov. Še posebej nevarni so dolgi kardio treningi ali treningi moči brez ustreznega hlajenja. Dodatno tveganje predstavlja tudi pretirano zanašanje na "potenje kot znak dobrega treninga" – v vročini gre pogosto za znak preobremenitve telesa. Dolgotrajna in ponavljajoča se izpostavljenost UV-žarkom pa povečuje tudi tveganje za poškodbe kože, vključno z večjo verjetnostjo razvoja kožnega raka, zato je zaščita pred soncem (kreme z zaščitnim faktorjem, senca, pokrivala) nujna tudi pri športnih aktivnostih.

Kako se zaščititi?

Zdravniki svetujejo redno pitje vode, izogibanje naporom v najbolj vročem delu dneva, lahka oblačila ter zadrževanje v senci ali hladnih prostorih. Alkohol in fizični napor v vročini dodatno povečata tveganje za dehidracijo.

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