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Dwayne Johnson
Novice

Norčevala se je iz njegove pleše, nato pa prejela presenečenje

M.S.
11. 06. 2026 04.00
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Dwayne Johnson je znova dokazal, da ima odličen smisel za humor. Potem ko se je vplivnica pošalila na račun njegove blagovne znamke šamponov in njegove prepoznavne pleše, ji je igralec najprej odgovoril z duhovitim videom, nato pa jo presenetil še z nepričakovanim darilom.

Dwayne Johnson je dokazal, da zna šalo obrniti sebi v prid

Dwayne Johnson, bolj znan kot The Rock, je te dni nasmejal splet z odzivom na viralni posnetek vplivnice Katy Napier. Ta se je pošalila na račun njegove blagovne znamke za nego las in kože ter pripomnila, da je dokaz, da se nikoli ne smemo odpovedati svojim sanjam, prav dejstvo, da plešasti igralec prodaja šampon.

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Posnetek je hitro zaokrožil po spletu, a še več pozornosti je požel odziv igralca. Na šalo je odgovoril z videom, v katerem se zgolj nasmehne v kamero, pri tem pa se pojavi v podobi Mauija iz filma Moana z značilno dolgo pričesko svojega lika.

Dwayne Johnson
Dwayne Johnson FOTO: Profimedia
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Dwayna Johnsona si lahko ogledate tudi v nedeljo ob 20. uri na KINO, ko bo na sporedu akcijski film Rampage: Veliko razdejanje. Akcijska pustolovščina z igralcem, ki rešuje mesto pred skupino mutiranih in podivjanih živali, na čelu katere je njegov nekdanji gorilji prijatelj. Vase zaprti primatolog Davis Okoye naveže neomajno vez z Georgom - izjemno inteligentnim odraslim goriljim samcem, za katerega skrbi že od njegovega rojstva.

Ob objavi je priznal, da ga je posnetek iskreno nasmejal, v šali pa dodal, da tudi polbogovi včasih potrebujejo šampon in balzam za svoje bujne lase. Vplivnici je obenem namignil, da ji pripravlja tudi posebno presenečenje.

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Kmalu zatem je objavila še čustven posnetek, v katerem je v solzah razkrila, da je Dwayne njej in njeni družini podaril letalske vozovnice za Los Angeles. Tam si bodo lahko v živo ogledali premiero filma Moana.e vedno se tresem. To je neverjetno. Ostala sem brez besed in komaj čakam, da ga spoznam," je povedala vidno ganjena vplivnica.

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Zakaj je sploh začel prodajati izdelke za nego?

Igralec je ob predstavitvi svoje blagovne znamke pojasnil, da želi moške spodbuditi k bolj odprtim pogovorom o negi kože in las. Po njegovih besedah so ga prijatelji pogosto na skrivaj spraševali za nasvete glede nege, kot da bi šlo za nekaj, o čemer ni primerno govoriti na glas.

Dwayne Johnson
Dwayne Johnson FOTO: Profimedia
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Vir: People.

UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
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