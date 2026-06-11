Norčevala se je iz njegove pleše, nato pa prejela presenečenje

Dwayne Johnson je dokazal, da zna šalo obrniti sebi v prid
Dwayne Johnson, bolj znan kot The Rock, je te dni nasmejal splet z odzivom na viralni posnetek vplivnice Katy Napier. Ta se je pošalila na račun njegove blagovne znamke za nego las in kože ter pripomnila, da je dokaz, da se nikoli ne smemo odpovedati svojim sanjam, prav dejstvo, da plešasti igralec prodaja šampon.
Posnetek je hitro zaokrožil po spletu, a še več pozornosti je požel odziv igralca. Na šalo je odgovoril z videom, v katerem se zgolj nasmehne v kamero, pri tem pa se pojavi v podobi Mauija iz filma Moana z značilno dolgo pričesko svojega lika.
Ob objavi je priznal, da ga je posnetek iskreno nasmejal, v šali pa dodal, da tudi polbogovi včasih potrebujejo šampon in balzam za svoje bujne lase. Vplivnici je obenem namignil, da ji pripravlja tudi posebno presenečenje.
Kmalu zatem je objavila še čustven posnetek, v katerem je v solzah razkrila, da je Dwayne njej in njeni družini podaril letalske vozovnice za Los Angeles. Tam si bodo lahko v živo ogledali premiero filma Moana. "Še vedno se tresem. To je neverjetno. Ostala sem brez besed in komaj čakam, da ga spoznam," je povedala vidno ganjena vplivnica.
Zakaj je sploh začel prodajati izdelke za nego?
Igralec je ob predstavitvi svoje blagovne znamke pojasnil, da želi moške spodbuditi k bolj odprtim pogovorom o negi kože in las. Po njegovih besedah so ga prijatelji pogosto na skrivaj spraševali za nasvete glede nege, kot da bi šlo za nekaj, o čemer ni primerno govoriti na glas.
Vir: People.
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