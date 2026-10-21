Drive Your Elegance: LEPAS se je v edinstvenem ambientu Gradu Otočec predstavil slovenskemu trgu

Ko se združijo zgodovinska arhitektura, narava, sodobni dizajn in nova vizija mobilnosti, nastane večer, ki presega klasično avtomobilsko predstavitev. Prav takšen je bil prvi veliki nastop znamke LEPAS v Sloveniji. V pravljičnem ambientu Gradu Otočec so se z novo znamko pobliže spoznali predstavniki slovenskih medijev, poslovni partnerji in povabljeni gostje, ki so imeli priložnost odkriti zgodbo, ki jo želi LEPAS graditi tudi na slovenskem trgu. Izbira lokacije ni bila naključna. Grad Otočec s svojo brezčasno arhitekturo, naravno kuliso in prefinjenim značajem na svojevrsten način odraža filozofijo znamke LEPAS – povezovanje elegance, značaja, sodobne tehnologije in življenjskega sloga. Večer je bil zasnovan kot celostna izkušnja znamke. Gostje so lahko vozila spoznali od blizu, odkrivali njihove oblikovalske detajle in notranjost ter skozi predstavitev dobili vpogled v širšo vizijo znamke in njene načrte za prihodnost.

icon-expand Krunoslav Sven Lupis, član Uprave Daniel Benussi, lastnik in CEO Auto Benussi Robert Lendić, član Uprave FOTO: Nejc Pernek

Nova znamka z močnim globalnim zaledjem

LEPAS je globalna avtomobilska znamka, ustanovljena leta 2025 znotraj skupine Chery, največjega in najhitreje rastočega avtomobilskega proizvajalca na svetu. Za razliko od znamk, ki svojo pot začnejo predvsem na domačem trgu in se šele pozneje širijo v tujino, je bil LEPAS že od začetka razvit z izrazitim poudarkom na mednarodnih trgih in pričakovanjih globalnih uporabnikov. V Sloveniji in na Hrvaškem bo za razvoj znamke skrbel Auto Benussi, ekskluzivni uvoznik in zastopnik znamke LEPAS za oba trga. Podjetje želi prek lastne in dodatne distribucijske mreže postopoma graditi močno prodajno in servisno prisotnost ter kupcem zagotoviti celovito uporabniško izkušnjo tudi po nakupu vozila. Gostom se je na dogodku predstavil Daniel Benussi, lastnik in predsednik uprave podjetja Auto Benussi, ki je poudaril, da prihod znamke LEPAS predstavlja pomemben nov korak v razvoju podjetja. Auto Benussi že več kot 20 let gradi zaupanje kupcev s kakovostnimi avtomobilskimi znamkami in vrhunsko storitvijo. LEPAS za nas predstavlja začetek novega poglavja. Kot ekskluzivni uvoznik za Slovenijo in Hrvaško želimo znamko približati kupcem ter okoli nje zgraditi močno prodajno in servisno mrežo. LEPAS je bil razvit z mislijo na evropskega kupca – ne le z vidika oblikovanja, temveč tudi kakovosti, materialov, pogonskih sklopov in uporabniške izkušnje. Njegov slogan Drive Your Elegance zelo dobro povzema, kaj znamka želi biti: moderna, elegantna in samozavestna, je ob predstavitvi poudaril Daniel Benussi.

icon-expand Bojan Lešnik, Gordana Brlek in Nenad Mesiček FOTO: Nejc Pernek

Leap in Passion – ime, ki razkriva filozofijo znamke

Ime LEPAS izhaja iz kombinacije besed oziroma idej Leap in Passion – koraka oziroma skoka naprej ter strasti. Ta povezava ponazarja ambicijo znamke, da v sodobno mobilnost vnese več kot le tehnologijo in funkcionalnost. LEPAS želi avtomobil razumeti kot del posameznikovega življenjskega sloga – kot prostor, v katerem se združujejo udobje, osebni okus, oblikovanje in nova tehnologija. Pomemben del identitete znamke predstavlja oblikovalska filozofija Leopard Aesthetics. Navdih zanjo izhaja iz leoparda, ki združuje navidezno nasprotne lastnosti – moč in eleganco, hitrost in nadzor, samozavest in lahkotnost gibanja. Prav te lastnosti želi LEPAS prenesti v svoje avtomobile. Ne gre le za posamezne oblikovalske elemente, temveč za celoten vizualni značaj znamke: dinamične linije, uravnotežene proporcije in oblikovanje, ki želi biti prepoznavno, ne da bi bilo agresivno. Filozofija je preprosta: moč brez pretiravanja, luksuz brez kričečega razkazovanja in eleganca, ki deluje naravno.

LEPAS L8 PHEV – prvi model na slovenskem trgu

V središču večera na Gradu Otočec je bil LEPAS L8 PHEV, prvi model, s katerim znamka začenja svojo zgodbo v Sloveniji s prihodom na tržišče. Gre za eleganten in prostoren premium priključnohibridni SUV s petimi sedeži, namenjen uporabnikom, ki želijo združiti udobje, prostor, sodoben dizajn in elektrificirano tehnologijo. L8 je dolg 4.688 mm, širok 1.871 mm in visok 1.686 mm, medosna razdalja pa znaša 2.800 mm. Zaradi tega ponuja veliko notranjega prostora, hkrati pa njegove zunanje mere ostajajo primerne tudi za vsakodnevno uporabo in mestno vožnjo. Pogonski sklop združuje 1,5-litrski TGDI motor in DHT hibridni sistem, skupna moč pa znaša 205 kW oziroma 279 KM, ob največjem navoru 365 Nm. Ena pomembnejših prednosti modela je električni doseg do 90 kilometrov, kar pomeni, da je mogoče velik del vsakodnevnih poti opraviti izključno na električni pogon. Ko se uporabnik odpravi na daljše potovanje, pa priključni hibrid zagotavlja do 1.040 kilometrov kombiniranega dosega po WLTC. Gre za koncept, ki skuša povezati najboljše iz dveh svetov: tiho in učinkovito električno vožnjo pri vsakodnevnih poteh ter brezskrbnost in fleksibilnost pri daljših relacijah.

Dve ravni opreme za slovenski trg

LEPAS L8 PHEV je na slovenskem trgu predviden v dveh različicah opreme – Essence in Elegance. Različica Essence, s ceno 40.990 EUR, že v osnovi ponuja bogato raven opreme. Med drugim vključuje 19-palčna aluminijasta platišča, 360-stopinjsko panoramsko kamero, parkirne senzorje spredaj in zadaj, Apple CarPlay in Android Auto, 13,2-palčni osrednji zaslon, vstop in zagon brez ključa ter AC-polnjenje z močjo do 6,6 kW in DC-polnjenje do 40 kW. Višja različica Elegance, ki je na voljo za 43.990 EUR, dodatno prinaša 20-palčna aluminijasta platišča, električno nastavljive sedeže s prezračevanjem, ogrevanjem in masažno funkcijo, SONY Hi-Fi sistem z devetimi zvočniki, panoramsko streho, sistem za avtomatizirano parkiranje oziroma Valet Parking Driver, aktivno odpravljanje hrupa ter sistem za nadzor kakovosti zraka. S tem želi LEPAS že v začetni različici ponuditi visoko raven opremljenosti, medtem ko paket Elegance še izraziteje poudarja udobje in premium značaj vozila.

icon-expand Lepas okt 2026 Photo Nejc Pernek 108 – kopija FOTO: Nejc Pernek

L8 je šele začetek

Predstavitev na Otočcu ni pomenila le začetka prodaje enega modela, temveč napoveduje tudi širši razvoj znamke. LEPAS načrtuje, da bo v prihodnjih dveh letih njegova modelska ponudba obsegala enajst modelov v segmentih od B do E. Pomembno je tudi, da se znamka ne bo osredotočala zgolj na eno vrsto pogona. Prihodnja ponudba bo vključevala PHEV, BEV in HEV modele – priključne hibride, povsem električna vozila in hibridne pogone. Začetno ponudbo bodo sestavljali trije ključni segmenti, ki jih bodo predstavljali modeli LEPAS L8, LEPAS L6 in LEPAS L4.

icon-expand pr članek FOTO: Nejc Pernek

L8 predstavlja večji D-SUV in filozofijo elegance brez kompromisa, L6 bo pozicioniran v C-SUV segmentu, medtem ko bo L4 najbolj kompakten in urbano usmerjen član družine. S tem LEPAS želi nagovoriti različen spekter uporabnikov, vendar pri vseh modelih ohraniti enotno identiteto: prepoznaven dizajn, elektrificirano tehnologijo, udobje in sodoben življenjski slog.

Večer, ki je združil avtomobile, eleganco in življenjski slog

Predstavitev na Gradu Otočec je bila zasnovana tako, da gostje znamke niso spoznali zgolj prek tehničnih podatkov in predstavitvenih slajdov. Dogajanje se je začelo ob prihodu gostov in sproščenem druženju, nadaljevalo z uradnim razkritjem vozil ter predstavitvijo znamke in modelov, nato pa prešlo v večerjo in networking. Ambient gradu, osvetlitev, glasba in scenografija so ustvarili okolje, v katerem je lahko LEPAS prvi stik s slovensko javnostjo postavil predvsem kot premium lifestyle izkušnjo. Gostje so imeli skozi večer dovolj časa, da si model L8 ogledajo od blizu, sedejo vanj, spoznajo materiale in notranjost ter se o znamki in prihodnjih načrtih pogovorijo s predstavniki Auto Benussija in LEPAS-a. Prav neposreden stik z avtomobilom je bil eden ključnih elementov večera, saj želi znamka svojo filozofijo približati predvsem skozi uporabniško izkušnjo.

Začetek dolgoročne zgodbe v Sloveniji