Test, ki je razkril resnico o dragih blagovnih znamkah

A prav v tem avtomatizmu se skriva zanimiv paradoks sodobnega potrošništva. Medtem ko smo prepričani, da izbiramo racionalno, večina naših nakupov temelji na ponavljanju, udobju in občutku varnosti. Celo takrat, ko na policah obstajajo cenejše ali primerljive možnosti, jih pogosto spregledamo. Ne zato, ker jih ne bi videli, temveč zato, ker jih naš miselni "sistem bližnjic" preprosto preskoči. V zadnjem času so različne pobude in opazovanja potrošniškega vedenja odprle zanimivo vprašanje: koliko res izgubimo, ko vedno izbiramo isto? Med njimi je tudi pobuda trgovca HOFER Slovenija, ki je s testom zamenjave blagovnih znamk sprožila razmislek, ki presega samo vprašanje cene.

Nakupovanje na avtopilotu

Nakupovanje je ena najbolj ponavljajočih se dejavnosti v vsakdanjem življenju, zato se sčasoma spremeni v rutino. Namesto da bi vsakič znova tehtali možnosti, možgani ustvarijo vzorce, ki pospešijo odločanje. To pomeni, da ne izbiramo več aktivno, temveč ponavljamo odločitve, ki so se v preteklosti izkazale kot "dovolj dobre". V praksi to pomeni, da ob vstopu v trgovino pogosto že vnaprej vemo, kaj bomo kupili. Police niso več prostor izbire, temveč prostor potrjevanja navad. Tako se zgodi, da enake izdelke kupujemo mesece ali celo leta, ne da bi jih kadarkoli primerjali z alternativami. Razlog za takšno vedenje ni lenoba, temveč učinkovitost. Možgani želijo čim bolj zmanjšati porabo energije, zato kompleksne odločitve avtomatizirajo. To imenujemo kognitivna ekonomija: proces, pri katerem ponavljanje postane bližnjica do hitrejšega odločanja. Ko je odločitev enkrat avtomatizirana, se zmanjša tudi občutek negotovosti. Ni več potrebe po tehtanju, primerjanju ali dvomu. A prav ta učinkovitost ima svojo ceno: manjša odprtost za nove, potencialno boljše ali cenejše izbire.

Psihologija znanih blagovnih znamk

Znan izdelek ni samo kos hrane ali gospodinjskega artikla. Je tudi simbol predvidljivosti. Ko nekaj že poznamo, predvidevamo, kako bo delovalo, kakšen okus bo imelo ali kakšno izkušnjo bomo dobili. Ta občutek zmanjšuje negotovost in ustvarja vtis varnosti. Zato se pogosto odločamo za dražje, a znane blagovne znamke. Ne nujno zato, ker bi bile objektivno boljše, ampak zato, ker so psihološko manj tvegane. V mislih si raje zagotovimo stabilnost kot pa možnost razočaranja. Eden ključnih dejavnikov, ki vpliva na nakupne odločitve, je strah pred napačno izbiro. Tudi če je razlika v ceni očitna, se mnogi raje odločijo za preverjeno možnost, saj jim to daje občutek nadzora. Ta strah je pogosto subtilen. Ne izraža se kot racionalna misel, ampak kot tiha notranja zadržanost: "kaj pa, če tokrat ne bo enako dobro?" Prav ta dvom je dovolj, da pretehta racionalno kalkulacijo prihranka.

Ko številke začnejo govoriti drugače

Na prvi pogled se zdi, da razlika med nekaj centi ali evrom pri posameznem izdelku ni pomembna. A ko te razlike seštevamo skozi tedne in mesece, postane slika drugačna. Največji strošek pogosto niso cene, temveč navade. Navade ustvarijo stabilnost, a hkrati zakrijejo realne možnosti prihranka. Ko vedno izbiramo isto, ne vidimo več alternative: ne zato, ker ne obstaja, ampak ker je ne zaznamo kot relevantno. Ko se izdelki dejansko začnejo primerjati med seboj, se pogosto izkaže, da razlike v kakovosti niso sorazmerne z razlikami v ceni. V nekaterih primerih so skoraj neopazne, v drugih pa jih potrošniki sploh ne zaznajo. Prav zato so zanimivi projekti, ki to dinamiko postavijo v realno okolje, kjer ljudje ne izbirajo teoretično, ampak dejansko. Tam se pokaže, koliko naše odločitve temeljijo na izkušnji in koliko na pričakovanju.

Eksperiment z zamenjavo znamk

Zanimiv primer raziskovanja potrošniških navad je projekt, ki ga izvaja HOFER v sodelovanju z neodvisno raziskovalno agencijo. V okviru testa bosta dve slovenski družini za en mesec popolnoma zamenjali uveljavljene blagovne znamke z izdelki trgovčevih lastnih blagovnih znamk. Cilj je bil preprost: ugotoviti, ali je mogoče doseči prihranek brez izgube kakovosti ali okusa. V preteklih dneh sta družini Gruber in Koršič opravili svoj prvi nakup izdelkov izključno HOFERjevih blagovnih znamk, saj testirata potencialni prihranek v primerjavi z nakupi primerljivih izdelkov uveljavljenih blagovnih znamk pri klasičnih trgovcih. In kakšni so prvi vtisi? Pri Gruberjevih se je pred nakupom pojavil dvom: "Priznam, malo smo bili skeptični. Na določene znamke se tekom vseh let navadiš in ne veš, ali boš našel enako okusen jogurt, sir ali kosmiče." Po preizkusu doma pa so ugotovili, da je bila razlika predvsem v ceni, ne v okusu. Tudi družina Koršič je imela podobno izkušnjo. "Večkrat smo že slišali za dobro kakovost HOFERjevih izdelkov, a smo to morali preizkusiti sami. Res sveže sadje in zelenjava, okusne testenine, dodaten plus pa je tudi veliko število izdelkov slovenskega porekla," pravi mama Lucija. Otroci so hitro sprejeli nove okuse, kar je zamenjavo naredilo lažjo od pričakovanj.

Prvi vtisi so torej pozitivni, vendar se pravi rezultat testa še ni pokazal. Ključno vprašanje ostaja odprto: ali se bo na koncu meseca v številkah dejansko videlo, da sprememba navad prinese opazen prihranek?

icon-expand FOTO: Arhiv naročnika 1 / 6 HOFER eksperiment











Kaj se zgodi, ko navado zamenja izkušnja