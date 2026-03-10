Moskisvet.com
Dan mučenikov
Novice

Dan mučenikov: kaj si večina moških želi na ta dan?

V.H.
10. 03. 2026 07.22
1

Če je mednarodni dan žena namenjen rožam, čestitkam in pozornosti ženskam, naj bi dva dni pozneje prišel trenutek, ko si tudi moški simbolično oddahnejo. In kaj si večina moških želi na ta dan? Po stereotipu – pivo, malo miru in daljinec za televizijo.

Zakaj dan mučenikov?

Praznik ima korenine v krščanstvu, kot spomin na dogodek v času vladavine cesarja Licinija, ki je po sporu s Konstantinom I, zahteval, da se kristjani spreobrnejo. 40 vojakov elitne legije se ni bilo pripravljeno odreči svoji veri, zato so jim namenili gotovo smrt v ledenem ribniku. 

Ob ribniku so postavili kopel s toplo vodo, kot zadnjo priložnost za vse, ki si bodo premislili. Premislil si je samo eden, ki je nato umrl zaradi temperaturnega šoka. Trpečim se je pridružil še eden od stražarjev, zato je število mučencev ostalo enako. Naslednji dan, natančneje 10. marca pa se je mučenje končalo z njihovo smrtjo.

Dan mučenikov danes: dan za pivo, mir in daljinec

Mogoče danes ne zmrzujete v ledeni vodi, ampak vseeno doživljate različne oblike mučeništva, na primer v službi, doma ali pa se imate za mučenika, ko ste prehlajeni. Kakorkoli, od vas je odvisno, kako se boste počutili, zato se raje iz mučenika prelevite v zmagovalca. Vsak dan znova lahko premagujete svoje slabosti. 

Dan mučenikov je danes predvsem praznik samoironije in humorja. Moški naj bi bili tisti, ki v vsakdanjem življenju "trpijo": nosijo težke vrečke iz trgovine, popravljajo stvari po hiši, kosijo travo in poskušajo razumeti, zakaj je "nič ni narobe" včasih zelo nevaren stavek.

Za nekatere moške to pomeni, da ostajate zvesti svojim damam ne glede na skušnjave, še posebej v toplih mesecih. Drugim to pomeni, da opravite svoje delovne obveznosti, kljub odličnemu vremenu za košarko, za ene pa je že dosežek, da ponoči ne spraznite hladilnika ali sosedove vinske kleti. Bodite močni in ostanite zvesti predvsem samemu sebi.

Stereotipni simboli dneva mučenikov so preprosti:

Pivo – simbol sprostitve po napornem dnevu

Mir – nekaj minut brez obveznosti, vprašanj ali opravil

Daljinec – majhna, a pogosto simbolična "zmaga" pred televizijo

Danes je dan, ko daljinec konča v vaših rokah.
Danes je dan, ko daljinec konča v vaših rokah. FOTO: iStock

S čim vas bodo obdarovale?

Po tradiciji naj bi se vas na ta dan obdarovalo s suhimi slivami, trnjem in klobaso. Na ta način naj bi se simbolno opozarjalo, da se mučeništvo moških nadaljuje. Danes je dan mučenikov namenjen predvsem razvajanju in obdarovanju, ki vam ga naklonijo vaše drage, če seveda niste pozabili na njihov dan, ki je bil dva dneva pred vašim. Mogoče vaš praznik ni tako odmeven, ampak vseeno je priklon moškim, ki navdihujejo.

Malo humorja, dobra družba in sproščen večer so pogosto vse, kar potrebujemo. In če je pri tem na mizi še hladno pivo ter v roki daljinec – potem je 10. marec izpolnil svoj namen. 

Na zdravje vsem "mučenikom"!

