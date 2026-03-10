Dan mučenikov: kaj si večina moških želi na ta dan?

Zakaj dan mučenikov?

Praznik ima korenine v krščanstvu, kot spomin na dogodek v času vladavine cesarja Licinija, ki je po sporu s Konstantinom I, zahteval, da se kristjani spreobrnejo. 40 vojakov elitne legije se ni bilo pripravljeno odreči svoji veri, zato so jim namenili gotovo smrt v ledenem ribniku. Ob ribniku so postavili kopel s toplo vodo, kot zadnjo priložnost za vse, ki si bodo premislili. Premislil si je samo eden, ki je nato umrl zaradi temperaturnega šoka. Trpečim se je pridružil še eden od stražarjev, zato je število mučencev ostalo enako. Naslednji dan, natančneje 10. marca pa se je mučenje končalo z njihovo smrtjo.

Dan mučenikov danes: dan za pivo, mir in daljinec

Mogoče danes ne zmrzujete v ledeni vodi, ampak vseeno doživljate različne oblike mučeništva, na primer v službi, doma ali pa se imate za mučenika, ko ste prehlajeni. Kakorkoli, od vas je odvisno, kako se boste počutili, zato se raje iz mučenika prelevite v zmagovalca. Vsak dan znova lahko premagujete svoje slabosti. Dan mučenikov je danes predvsem praznik samoironije in humorja. Moški naj bi bili tisti, ki v vsakdanjem življenju "trpijo": nosijo težke vrečke iz trgovine, popravljajo stvari po hiši, kosijo travo in poskušajo razumeti, zakaj je "nič ni narobe" včasih zelo nevaren stavek. Za nekatere moške to pomeni, da ostajate zvesti svojim damam ne glede na skušnjave, še posebej v toplih mesecih. Drugim to pomeni, da opravite svoje delovne obveznosti, kljub odličnemu vremenu za košarko, za ene pa je že dosežek, da ponoči ne spraznite hladilnika ali sosedove vinske kleti. Bodite močni in ostanite zvesti predvsem samemu sebi.

Stereotipni simboli dneva mučenikov so preprosti:

Pivo – simbol sprostitve po napornem dnevu Mir – nekaj minut brez obveznosti, vprašanj ali opravil Daljinec – majhna, a pogosto simbolična "zmaga" pred televizijo

