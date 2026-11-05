Zvezdniku Krive poti se podira svet: Razpad zakona in milijoni evrov dolgov

Po več kot 25 letih zakona se njuna pot razhaja

Dean Norris, ki je zaslovel z vlogo preiskovalca Hanka Schraderja v seriji Kriva pot (Breaking Bad), se ločuje od dolgoletne soproge Bridget Norris. Novica je v javnost prišla šele zdaj, čeprav naj bi se zakonca razšla že v začetku leta 2025. Po sodnih dokumentih, ki jih je pridobil ameriški portal TMZ, je Bridget zahtevo za ločitev vložila na sodišču v okrožju Riverside v Kaliforniji. Kot razlog je navedla nepremostljive razlike, kar je v ameriških ločitvenih postopkih običajna pravna podlaga za razvezo zakonske zveze.

icon-expand Dean Norris s soprogo. FOTO: Profimedia

Zakonca sta se poročila 27. oktobra 2001, datum razhoda pa je v dokumentih naveden kot 15. januar 2025. To pomeni, da se je njun zakon končal po več kot 23 letih skupnega življenja, čeprav se je novica v medijih pojavila šele novembra 2026.

Bridget Norris zahteva skrbništvo nad mladoletnima otrokoma

Dean in Bridget Norris imata skupaj pet otrok, vendar sta dva od njih še mladoletna. Gre za 17-letno hčerko Zoe in 16-letnega sina Deana, medtem ko so njuni trije starejši otroci že odrasli. V ločitvenem predlogu je Bridget zaprosila za skupno pravno in fizično skrbništvo nad mladoletnima otrokoma. Poleg tega zahteva tudi preživnino za zakonca. Sodišče naj bi odločilo še o razdelitvi premoženja, ki sta ga zakonca pridobila v času skupnega življenja. Po poročanju portala Page Six Dean na vloženo zahtevo ni ostal brez odziva, saj je na dokumente odgovoril nekaj mesecev pozneje. Ločitveni postopek kljub temu še ni zaključen, zato dokončna odločitev glede skrbništva, preživnine in premoženja še ni znana.

Težave tudi z restavracijo Swing Inn Cafe

Zakonska kriza ni edina težava, s katero se trenutno soočata zakonca. Vzporedno z ločitvenim postopkom se namreč spopadata tudi z resnimi finančnimi zapleti, povezanimi z njuno poslovno dejavnostjo. Dean in Bridget sta povezana z restavracijo Swing Inn Cafe v kalifornijskem mestu Temecula, ki sta jo prevzela leta 2022. Gre za zgodovinsko restavracijo, ki deluje že od leta 1927, zakonca pa sta jo preoblikovala v lokal s ponudbo jedi z žara in zajtrkov. Kot poroča britanski Daily Mail, je podjetje, ki upravlja restavracijo, septembra 2026 vložilo predlog za zaščito pred upniki po ameriškem stečajnem postopku iz poglavja 11. Ta postopek podjetjem omogoča finančno prestrukturiranje in nadaljevanje poslovanja, medtem ko urejajo svoje dolgove. Finančni podatki so zaskrbljujoči. Podjetje naj bi imelo približno 150 tisoč evrov premoženja, medtem ko njegove obveznosti znašajo okoli 1,8 milijona evrov. Po navedbah v poslovnih dokumentih se je bruto prihodek restavracije med letoma 2024 in 2025 zmanjšal za približno milijon evrov. Poleg restavracije sta Dean in Bridget povezana tudi z Norris Performing Arts Center, centrom za uprizoritvene umetnosti v mestu Murrieta, kjer se otroci in mladi lahko izobražujejo na področju igre, petja, plesa in glasbenega gledališča. Za zdaj ni znano, kako se bodo razpletli ločitveni postopek, vprašanje skupnega premoženja in finančno prestrukturiranje restavracije. Jasno pa je, da igralca, ki ga je svet spoznal kot nepopustljivega Hanka Schraderja, zunaj televizijskih zaslonov čaka precej zahtevno obdobje.

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