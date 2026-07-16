Po 27 letih in štirih otrocih je Victoria Davidu sporočila to

Ob skupni fotografiji je Victoria Beckham, nekdanja pevka skupine Spice Girls in danes uspešna modna oblikovalka zapisala: "Po 27 letih zakona, štirih čudovitih otrocih in neštetih ujemajočih se opravah si še vedno moje vse. Srečno obletnico!! Tako zelo te ljubim." Njene besede so hitro pritegnile pozornost oboževalcev, saj zakon Beckhamov že skoraj tri desetletja velja za eno najbolj prepoznavnih ljubezenskih zgodb v svetu zabave in športa.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Ljubezen, ki se je začela v 90. letih

Victoria in David Beckham sta se spoznala leta 1997, ko je bil David že zvezdnik nogometnega kluba Manchester United, Victoria pa ena najbolj znanih članic svetovno uspešne skupine Spice Girls. Victoria je pozneje povedala, da jo je David pritegnil takoj, ko ga je videla na televiziji, njuna zveza pa je kmalu postala ena najbolj spremljanih romanc tistega časa. Leta 1998 sta oznanila zaroko, 4. julija 1999 pa sta se poročila na razkošni slovesnosti na Irskem. Takrat sta bila oba na vrhuncu svoje kariere, Victoria kot pop zvezdnica, David pa kot eden najbolj priljubljenih nogometašev na svetu.

icon-expand David in Victoria Beckham sta v življenju prestala mnoge preizkuse. FOTO: Profimedia

Družina kot njuna največja vrednota

V zakonu sta se jima rodili štirje otroci: sinovi Brooklyn, Romeo in Cruz ter hči Harper. Čeprav sta bila zaradi kariere pogosto pod drobnogledom javnosti, sta Beckhamova vedno poudarjala, da jima je družina najpomembnejša. David je večkrat povedal, da je ponosen na odnos, ki sta ga zgradila z Victorio, medtem ko je Victoria v intervjujih poudarjala, da je njuna povezanost posledica skupnega truda, spoštovanja in podpore.

icon-expand David Beckham je postal vitez FOTO: Profimedia

Od zvezdniškega para do poslovnega imperija