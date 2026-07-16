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David in Victoria Beckham
Novice

Po 27 letih in štirih otrocih je Victoria Davidu sporočila to

S.B.
16. 07. 2026 13.05
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Victoria Beckham je ob posebni obletnici poroke na Instagramu delila čustveno posvetilo svojemu možu Davidu Beckhamu.

Ob skupni fotografiji je Victoria Beckham, nekdanja pevka skupine Spice Girls in danes uspešna modna oblikovalka zapisala: "Po 27 letih zakona, štirih čudovitih otrocih in neštetih ujemajočih se opravah si še vedno moje vse. Srečno obletnico!! Tako zelo te ljubim."

Njene besede so hitro pritegnile pozornost oboževalcev, saj zakon Beckhamov že skoraj tri desetletja velja za eno najbolj prepoznavnih ljubezenskih zgodb v svetu zabave in športa.

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Ljubezen, ki se je začela v 90. letih

Victoria in David Beckham sta se spoznala leta 1997, ko je bil David že zvezdnik nogometnega kluba Manchester United, Victoria pa ena najbolj znanih članic svetovno uspešne skupine Spice Girls. Victoria je pozneje povedala, da jo je David pritegnil takoj, ko ga je videla na televiziji, njuna zveza pa je kmalu postala ena najbolj spremljanih romanc tistega časa.

Leta 1998 sta oznanila zaroko, 4. julija 1999 pa sta se poročila na razkošni slovesnosti na Irskem. Takrat sta bila oba na vrhuncu svoje kariere, Victoria kot pop zvezdnica, David pa kot eden najbolj priljubljenih nogometašev na svetu.

David in Victoria Beckham sta v življenju prestala mnoge preizkuse.
David in Victoria Beckham sta v življenju prestala mnoge preizkuse. FOTO: Profimedia

Družina kot njuna največja vrednota

V zakonu sta se jima rodili štirje otroci: sinovi Brooklyn, Romeo in Cruz ter hči Harper. Čeprav sta bila zaradi kariere pogosto pod drobnogledom javnosti, sta Beckhamova vedno poudarjala, da jima je družina najpomembnejša.

David je večkrat povedal, da je ponosen na odnos, ki sta ga zgradila z Victorio, medtem ko je Victoria v intervjujih poudarjala, da je njuna povezanost posledica skupnega truda, spoštovanja in podpore.

David Beckham je postal vitez
David Beckham je postal vitez FOTO: Profimedia

Od zvezdniškega para do poslovnega imperija

V skoraj treh desetletjih sta skupaj prestala številne spremembe: selitve, velike karierne prelomnice in tudi obdobja, ko so mediji poročali o težavah v njunem zakonu. Kljub temu sta vedno znova pokazala, da ostajata povezana.

David je po koncu nogometne kariere zgradil poslovni imperij, Victoria pa je svojo nekdanjo glasbeno slavo uspešno preoblikovala v modno znamko. Oba sta pogosto poudarjala, da drug drugega podpirata pri osebnih in poslovnih projektih.

Danes Beckhamova veljata za enega najbolj prepoznavnih slavnih parov na svetu, njuna skupna pot pa je zaznamovana z družino, vztrajnostjo in številnimi skupnimi trenutki, ki jih občasno delita tudi z javnostjo.

Ob 27. obletnici poroke je Victoria še enkrat pokazala, da kljub desetletjem v soju žarometov njuna največja zgodba ostaja njuna družina.

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