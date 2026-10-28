Zvezdnik upal na preobrat, a sodišče je odločilo: 30 let zapora ostaja

Igralec ostaja v zaporu: sodišče zavrnilo vse ključne ugovore

Danny Masterson je poskušal doseči razveljavitev obsodbe iz leta 2023, vendar tričlanski senat kalifornijskega pritožbenega sodišča v 89-stranski odločitvi ni našel napak, ki bi upravičevale novo sojenje. Kot poroča Associated Press, so sodniki zavrnili več ugovorov obrambe, povezanih z dokaznim postopkom, zastaralnimi roki in pravico do poštenega sojenja. Igralec prestaja kazen od 30 let do dosmrtnega zapora zaradi posilstva dveh žensk v svojem domu v Hollywood Hillsu leta 2003. Vsaka od dveh obsodb mu je prinesla 15 let do dosmrtnega zapora, kazni pa se izvršujeta zaporedno. Zvezdnik, ki je najbolj znan po vlogi Stevena Hyda v priljubljeni humoristični seriji Oh, ta sedemdeseta, je obtožbe ves čas zavračal in trdil, da so bili spolni odnosi sporazumni.

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Zakaj je Masterson trdil, da sodnica ni bila nepristranska?

Eden pomembnejših delov pritožbe se je nanašal na scientologijo, versko gibanje, katerega član je bil tudi igralec. Njegovi odvetniki so menili, da je sodnica Charlaine Olmedo z nekaterimi izjavami in odločitvami med sojenjem pokazala negativno stališče do tega gibanja. Po njihovem mnenju naj bi to vplivalo na poštenost postopka in igralčeve ustavne pravice. Britanski časnik The Guardian poroča, da pritožbeni senat teh očitkov ni sprejel. Sodniki so presodili, da ni dokazov o pristranskosti sodnice do scientologije. Pojasnili so tudi, da dokazi o verskem okolju niso bili uporabljeni za presojanje resničnosti verskih prepričanj, temveč za razumevanje okoliščin primera in ravnanja žensk, ki so podale prijave. To je bilo pomembno tudi zato, ker so bile vse tri ženske, ki so prvotno obtožile igralca, povezane s scientologijo, pozneje pa so gibanje zapustile. Dve sta na sojenju pričali, da so ju okoliščine in pravila znotraj verske skupnosti odvračali od prijave policiji. Scientološka cerkev je očitke, da bi članom preprečevala prijavljanje kaznivih dejanj, odločno zavrnila.

Prvo sojenje se je končalo brez soglasne odločitve porote

Primer je bil pravno zapleten že pred obsodbo. Prvo sojenje leta 2022 se je končalo brez soglasne odločitve porote o vseh treh obtožbah. Tožilstvo je nato sprožilo ponovno sojenje, na katerem je bil Masterson leta 2023 spoznan za krivega posilstva dveh žensk. Pri tretji obtožbi, ki se je nanašala na nekdanjo partnerico in domnevni napad leta 2001, porota tudi v ponovljenem postopku ni dosegla soglasja. Zato igralec za to obtožbo ni bil obsojen. Kot piše Los Angeles Times, je obramba v pritožbi izpodbijala tudi uporabo nekaterih dokazov in trdila, da bi lahko dodatna pričanja ter druga dokazna gradiva omajala verodostojnost obtožb. Pritožbeni sodniki niso ocenili, da bi navedene pomanjkljivosti upravičevale razveljavitev obsodbe.

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Se bo igralec še poskušal izogniti zaporni kazni?

Mastersonovi odvetniki so po odločitvi napovedali, da bodo poskušali doseči obravnavo primera pred vrhovnim sodiščem Kalifornije. Obenem nameravajo nadaljevati ločen pravni postopek, v katerem zatrjujejo, da porota ni obravnavala dokazov, ki bi lahko bili pomembni za obrambo. Za zdaj pa se obsodba ne spreminja. Igralec ostaja v zaporu, do morebitnega novega preobrata pa bi lahko prišlo le, če bi bilo uspešno nadaljnje pravno sredstvo.

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