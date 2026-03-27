Cunami 'slopa' je tu

Deja vu, nekaj v načinu pisanja, ki te zmoti. Je zadevo napisal človek ali računalnik? ChatGPT "žigi" so povsod. V svetu, ki se hitro razvija ... Ne le x, y! Odlično vprašanje. Zagotovo! Da ne govorimo o nadležnih emotikonih... Stavki so nenavadno gladki, brez ene same napake, a hkrati manjka globina, "meso", karkoli človeškega. Na internetu praktično ni več nove vsebine, v katero vsaj kanček ne bi bil vpet AI. Če je človek pisal, je verjetno delal raziskavo po internetu in vsaj nekatere informacije dobil od avtomatskih UI obnov. Tudi če avtor želi sam prebrati vse vire, je verjetnost, da je vsaj enega napisala umetna inteligenca, tako velika, da bo kanček njenega vpliva gotovo v vsaki spletni vsebini. Tudi če se preselimo na vas in izklopimo internet za vedno, nas je virus klišejskih stavkov in poceni AI floskul kot pisca že izoblikoval. Hočeš nočeš je vpliv umetne inteligence okužil vse, tudi tebe. Kdo je tu nor? Tisti, ki brezglavo generirajo, ali tisti, ki se oklepajo tistega kančka lastne ustvarjalnosti, ki je še ostal?

Boti, ki več niso tako zelo očitni

Pred nekaj leti so bili spletni boti očitni. Gore enakih komentarjev in vzorci objavljanja so hitro prefiltrirali resnične uporabnike od računalnikov. Zdaj je ločevati vse težje, umetna vsebina pa preplavlja splet. Na Twitterju se širi objava nekoga, ki je prek orodja OpenClaw poganjal 400 računov na Redditu hkrati, vsakega na svojem čipu v oblaku. Amaterski projekt, ki bi ga morala zaznati vsaka resna platforma. Končni rezultat? Stopnja blokad pičlih 0,5 %, od 400 računov je sistem zaznal in omejil dva. Kar je bilo včasih rezervirano za resne poznavalce, je danes dostopno. Vsak lahko z nekaj znanja ustvari pošast, ki v neskončnost bljuva generične vsebine. Reddit se hvali s svojo človeškostjo, a hkrati je vse več objav in komentarjev generiranih in generičnih. Uradna statistika pravi, da naj bi bilo takih objav lani še vedno manj kot 20 %, a v to upravičeno dvomimo. Tudi če objavo napiše človek, je v ustvarjalnem procesu skoraj gotovo pomagal AI. Večina pred objavo česarkoli da svoj izdelek preveriti GPT-ju, da ga malo spolira in popravi napake – kar naredi, a hkrati naredi celo zadevo veliko bolj generično. Še same platforme te pred objavo sprašujejo, če bi želel, da njihov interni AI agent preveri, oceni in popravi tvojo objavo. Pred "slopom" nismo varni, tudi če uradno gumb "objavi" večinoma še vedno pritisne človek.

Zakaj platformam to ni všeč, hkrati pa jim je

Generične AI vsebine gredo ljudem načeloma na živce. Čeprav je skok v tehnologiji ogromen, je pomanjkanje človečnosti v objavi še vedno moteče in ljudi odbija. Po tej logiki bi torej platforme morale takšne vsebine omejevati. Pa jih ne; namesto tega ti same ponudijo še svoje AI orodje, ki bo ustvarilo še več generične vsebine in rade volje vsako resnično objavo oklestilo vse originalnosti. Zakaj? Korporacije so v AI industrijo vložile gore denarja. Zdaj je ne morejo obsojati, ne da bi sebe ustrelile v koleno. Algoritmi generirane vsebine ne kaznujejo tako, kot smo vsi naivno pričakovali. Zakaj? Večino očitno umetna vsebina odbija in je po svoji svobodni volji ne bi nikoli izbrali. A hkrati je generirana vsebina pogosto kontroverzna in pompozna. Zbudi dovolj čustvenega odziva, da te na platformi zadrži enako dolgo (ali celo dlje) kot človeška. Ni ti "všeč", a hkrati še vedno ne bo prekinila tvoje odvisnosti od družbenih omrežij. Pa še to: na pretek je je! Če človeških objav, ki bi te zadržale na platformi, sčasoma vseeno zmanjka, je v sodobni poplavi generiranih vsebin izbire na pretek. Da dodamo sol na rano, je tudi generirana vsebina iz leta v leto boljša. Velik razlog je v tem, da AI ponudniki platformam ponujajo stotine milijonov, da lahko svoje modele trenirajo na njihovi vsebini. AI treniramo z vsebino, ki jo bo AI nadomestil. Cunamija se ne da več ustaviti, kapital je preprosto premočen.

Človek proti roju

Tvoje tri objave na teden postanejo irelevantne, tudi če so originalne ali celo brilijantne. Če tekmuješ z nekom, ki poganja 400 računov z neprekinjeno prisotnostjo na vsakem kanalu, boš pač izgubil. Biti avtentičen in pisati "iz srca" trenutno še nekako deluje, a tudi to znajo agenti že srhljivo dobro simulirati. Tudi če te nikoli ne "ujamejo", te prekašajo s svojo številčnostjo. Ne govorimo več o mrtvem spletu (link do članka), ampak o generiranem svetu, kjer se računalniki pogovarjajo z računalniki, resnični ljudje pa so potisnjeni na rob.

Obstaja alternativa?

Včasih je veljalo, da si lahko pred generičnimi objavami zbežal v plačljive medije. Žal tudi to ni več varen pristan. Knjige urejajo uredniki s pomočjo AI-ja, časopisi so polni očitno generiranih vsebin, celo akademski svet ni ušel vplivu umetne inteligence. Čeprav nas AI v številnih pogledih opolnomoči in odpre možnosti, ki so bile za posameznika še nekaj let nazaj nepredstavljive, nam hkrati vzame avtentičnost. Lahko jokamo zanjo in se nostalgično spominjamo "časa pred". Lahko pa pogledamo drugače; manj ko je nečesa, več je vredno. Napakice, nerodna izražanja in pomanjkljiv slog so nam vse kradle točke v srednji šoli. Zato smo prepričani, da bo naše delo več "vredno", če ga pred objavo izpili AI. Nov svet je drugačen. Vse, kar je originalno, je po novem redko. In zato tudi več vredno. Naslednjič, ko nam LinkedIn ponudi, da pred objavo izpili naš zapis, lahko torej z mirno vestjo kliknemo "ne, hvala".