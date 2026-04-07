Umrl vplivni olimpijski in protidopinški funkcionar

Dolgoletni vpliv v olimpijskem gibanju

Craig Reedie je več kot tri desetletja soustvarjal razvoj sodobnega športa. Kot podpredsednik International Olympic Committee je sodeloval pri ključnih odločitvah in pomagal oblikovati smernice olimpijskega gibanja. Pomembno vlogo je imel tudi pri uspešni kandidaturi Londona za olimpijske igre leta 2012. Njegovo delo v okviru British Olympic Association je dodatno utrdilo mednarodni položaj britanskega športa.

Boj proti dopingu in odmevne odločitve

Kot predsednik World Anti-Doping Agency je Reedie vodil organizacijo v času enega največjih dopinških škandalov v zgodovini. Razkritja o sistematičnem dopingu v Rusiji so privedla do izključitve številnih športnikov z mednarodnih tekmovanj. Njegove odločitve so pogosto sprožale politične odzive, vendar je vztrajal pri tem, da mora biti šport pravičen in transparenten. Po poročanju BBC je zagovarjal stroge ukrepe kot nujne za zaščito verodostojnosti tekmovanj.

Spoštovanje in priznanja v športni skupnosti

Za svoje delo je bil leta 2006 povzdignjen v viteza. Po njegovi smrti so se odzvali številni vodilni predstavniki športnih organizacij. Predsednica Mednarodnega olimpijskega komiteja Kirsty Coventry je poudarila njegovo neomajno predanost integriteti športa. Predsednik World Athletics Sebastian Coe ga je opisal kot zgled dostojanstva in odločnosti, kot piše The Guardian. Kot poroča Reuters, je Reedie veljal za enega ključnih zagovornikov transparentnosti in odgovornosti v športu, medtem ko BBC izpostavlja njegovo odločilno vlogo pri oblikovanju sodobnega protidopinškega sistema.