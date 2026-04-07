Craig Reedie
Novice

Umrl vplivni olimpijski in protidopinški funkcionar

B.R.
07. 04. 2026 08.14
V 84. letu starosti je umrl Craig Reedie, eden najvplivnejših športnih funkcionarjev zadnjih desetletij. Njegovo delo je močno zaznamovalo olimpijsko gibanje ter globalni boj proti dopingu, kjer je zagovarjal stroge standarde in poštenost v športu.

Dolgoletni vpliv v olimpijskem gibanju

Craig Reedie je več kot tri desetletja soustvarjal razvoj sodobnega športa. Kot podpredsednik International Olympic Committee je sodeloval pri ključnih odločitvah in pomagal oblikovati smernice olimpijskega gibanja.

Pomembno vlogo je imel tudi pri uspešni kandidaturi Londona za olimpijske igre leta 2012. Njegovo delo v okviru British Olympic Association je dodatno utrdilo mednarodni položaj britanskega športa.

Predsednik WADA Craig Reedie FOTO: AP

Boj proti dopingu in odmevne odločitve

Kot predsednik World Anti-Doping Agency je Reedie vodil organizacijo v času enega največjih dopinških škandalov v zgodovini. Razkritja o sistematičnem dopingu v Rusiji so privedla do izključitve številnih športnikov z mednarodnih tekmovanj.

Njegove odločitve so pogosto sprožale politične odzive, vendar je vztrajal pri tem, da mora biti šport pravičen in transparenten. Po poročanju BBC je zagovarjal stroge ukrepe kot nujne za zaščito verodostojnosti tekmovanj.

Spoštovanje in priznanja v športni skupnosti

Za svoje delo je bil leta 2006 povzdignjen v viteza. Po njegovi smrti so se odzvali številni vodilni predstavniki športnih organizacij. Predsednica Mednarodnega olimpijskega komiteja Kirsty Coventry je poudarila njegovo neomajno predanost integriteti športa.

Predsednik World Athletics Sebastian Coe ga je opisal kot zgled dostojanstva in odločnosti, kot piše The Guardian.

Kot poroča Reuters, je Reedie veljal za enega ključnih zagovornikov transparentnosti in odgovornosti v športu, medtem ko BBC izpostavlja njegovo odločilno vlogo pri oblikovanju sodobnega protidopinškega sistema.

Nenadoma umrl eden največjih rokometašev
Preberi še
Nenadoma umrl eden največjih rokometašev
Craig Reedie olimpijsko gibanje doping WADA športna etika
Novice

Sašu Staretu se bo na odru pridružila Melani Mekicar

Novice

Nagradna igra: Vstopnica za FNC 29

