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Ideja za poletno branje: Ena najpomembnejših knjig o življenju, ki jo boste prebrali

S.B.
07. 08. 2026 02.44
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Nekatere knjige preberemo in jih odložimo. Druge pa se nas dotaknejo tako globoko, da o njih razmišljamo še dolgo po tem, ko zapremo zadnjo stran. Med takšne spada tudi delo Človekovo iskanje smisla avstrijskega psihiatra Viktorja Frankla. Kratka, a izjemno močna knjiga o človeku, upanju in notranji moči.

Viktor Frankl je knjigo napisal na podlagi lastne izkušnje preživetja v nacističnih koncentracijskih taboriščih med drugo svetovno vojno. Kot zdravnik in psihiater je bil priča nepredstavljivemu trpljenju, izgubi dostojanstva in boju za golo preživetje. Toda njegova knjiga ni zgolj pričevanje o grozotah preteklosti. Je predvsem razmislek o tem, kaj človeku pomaga vztrajati tudi takrat, ko se zdi, da je izgubil skoraj vse.

Frankl je opazil nekaj izjemnega: ljudje se na enake nečloveške razmere niso odzivali enako. Nekateri so kljub trpljenju ohranili notranjo moč, upanje in sposobnost videti smisel tudi v najmanjših trenutkih. Prav iz tega spoznanja je kasneje razvil svojo psihoterapevtsko smer, imenovano logoterapija, ki temelji na ideji, da človeka v življenju najbolj žene iskanje smisla.

Človekovo iskanje smisla ni lahkotno poletno branje v klasičnem pomenu besede, vendar je prav zaradi svoje globine knjiga, h kateri se mnogi vračajo znova in znova.
Človekovo iskanje smisla ni lahkotno poletno branje v klasičnem pomenu besede, vendar je prav zaradi svoje globine knjiga, h kateri se mnogi vračajo znova in znova. FOTO: Adobe Stock

Posebna vrednost knjige je v njenem sporočilu, ki ostaja aktualno tudi danes

Čeprav živimo v povsem drugačnih okoliščinah, se mnogi srečujemo z vprašanji, ki jih odpira Frankl: Kaj daje našemu življenju pomen? Kaj nas drži pokonci v težkih obdobjih? In ali lahko sami izberemo svoj odnos do okoliščin, ki jih ne moremo spremeniti?

Človekovo iskanje smisla ni lahkotno poletno branje v klasičnem pomenu besede, vendar je prav zaradi svoje globine knjiga, h kateri se mnogi vračajo znova in znova. Je kratka, berljiva in napisana brez nepotrebnega zapletanja, a v sebi nosi misli, ki lahko spremljajo bralca vse življenje.

Primerna je za vse, ki si želijo knjige z večjo težo, takšne, ki ne ponuja le zgodbe, ampak tudi drugačen pogled nase in na svet okoli nas. Morda je prav poletje, ko imamo nekoliko več časa za miren razmislek, pravi trenutek za branje knjige, ki nas opomni na nekaj pomembnega: tudi v najtežjih trenutkih lahko človek najde razlog, zaradi katerega vztraja.

Človekovo iskanje smisla je knjiga o preteklosti, vendar govori predvsem o sedanjosti. O tem, kako živeti bolj zavestno, pogumno in s smislom.

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Viktor Frankl logoterapija osebna rast Človekovo iskanje smisla psihologija
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