Christina Aguilera povsem gola pozirala v kadi

Christina Aguilera slekla vse in presenetila z drzno fotografijo

Ameriška pevka Christina Aguilera je znova dokazala, da ji provokativne objave niso tuje. Na Instagramu je objavila fotografijo, na kateri povsem gola pozira v razkošni kopalni kadi. Oprsje je prekrila z dvema emodžijema duhov, s čimer je poskrbela za nekoliko hudomušno povezavo z bližajočo se nočjo čarovnic.

icon-expand Christina Aguilera FOTO: Profimedia

Oboževalci navdušeni, komentarji so se hitro usuli

Objava je sprožila številne odzive. Oboževalci so pevki namenili kopico komplimentov, nekateri pa so se pošalili tudi na račun duhov, s katerimi je prekrila oprsje. Eden od sledilcev je celo zapisal, da upa, da bo njena letošnja preobleka vključevala napoved nove glasbe. Pevka sicer ni prvič dokazala, da se ne obremenjuje pretirano s pravili in pričakovanji drugih. V preteklosti je že večkrat objavila fotografije, na katerih je pokazala precej gole kože. Tudi sama je v pogovorih za medije poudarjala, da želi o svojem telesu in videzu odločati sama.

Njena zabava Xtinaween je bila tudi letos prava paša za oči

Christina je pripravila veliko zabavo Xtinaween, ki je letos potekala pod tematiko Creepy Carnival: After Dark. Gostje so se tako znašli v srhljivem zabaviščnem parku, navdihnjenem s sejemsko zabavo iz tridesetih let prejšnjega stoletja. Po poročanju revije InStyle je pevka za to priložnost izbrala podobo strašljive cirkuške voditeljice. Oblekla je črtast steznik in zelo kratke hlače, videz pa dopolnila z dolgimi svetlimi kodri, rdečimi trakovi in izrazitim ličenjem. Med povabljenimi so bile tudi Paris Hilton, Chappell Roan, Carmen Electra, Dita von Teese in članice skupine XG. Zabava je vključevala strašljivi labirint, pustne igre, vedeževanje s tarot kartami in premišljeno tematsko kuliso.

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Christina že dolgo ne skriva, da se dobro počuti v svoji koži

Drzna fotografija ni presenetila tistih, ki pevko spremljajo že od začetka njene kariere. Christina je namreč že v obdobju albuma Stripped in uspešnice Dirrty rada premikala meje ter izzivala predstave o tem, kako naj bi bila videti ženska popzvezdnica. V intervjuju za revijo Glamour je že pred časom spregovorila o pritiskih, ki jih je doživljala zaradi svojega videza. Pojasnila je, da so njeno telo ocenjevali že od najstniških let, zato danes ne namerava več dovoliti, da bi mnenja drugih določala, kako se počuti v svoji koži.

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