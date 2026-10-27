S steklenico ga je večkrat udaril po glavi

Incident se je zgodil 19. februarja 2023 v londonskem nočnem klubu Tape v prestižni četrti Mayfair. Pevec Chris Brown je napadel glasbenega producenta Abrahama Diawa, ki ga je poznal že od prej. Po navedbah tožilstva ga je s težko steklenico tekile večkrat udaril, tudi po glavi, nato pa ga še udarjal s pestmi. Posnetki nadzornih kamer so pokazali, da je Brown žrtev s steklenico udaril štirikrat, pri čemer sta dva udarca zadela glavo. V napadu je sodeloval tudi njegov vokalni trener Omololu Akinlolu, ki je Diawa udaril in ga zgrabil, ko je poskušal pobegniti. Producent je zaradi poškodb glave in kolena potreboval bolnišnično oskrbo. Kot poroča britanski časnik The Guardian, je sodnik Tony Baumgartner napad označil za izrazito nevarno dejanje, saj bi lahko udarci s steklenico po glavi povzročili še hujše poškodbe.

icon-expand Chris Brown obsojen: S steklenico nad moškega, zdaj je znana kazen. FOTO: AP

Osem mesecev zapora, vendar mu ne bo treba za rešetke

Na sodišču Southwark Crown Court v Londonu so Brownu 26. oktobra izrekli osemmesečno zaporno kazen, ki je pogojno odložena za 12 mesecev. To pomeni, da mu kazni za zdaj ne bo treba prestajati v zaporu. Če bo v obdobju pogojne odložitve storil novo kaznivo dejanje, pa bi lahko moral odslužiti tudi izrečeno kazen. Brown je julija letos priznal krivdo za sodelovanje pri nasilnem incidentu oziroma nedovoljeni uporabi nasilja na javnem kraju. V zameno so bile opuščene nekatere resnejše obtožbe, povezane z napadom. Kaznovan je bil tudi Akinlolu, ki je prejel štiri mesece pogojno odloženega zapora za 12 mesecev. Oba morata plačati še po 1500 funtov sodnih stroškov.

Sodnik: Slava ne pomeni posebne obravnave

Sodnik je med izrekom kazni poudaril, da Brownova slava in poslovni uspeh ne pomenita, da bi moral biti obravnavan drugače kot drugi obtoženci. Po poročanju agencije Reuters je sodnik opozoril, da je bila večkratna uporaba steklenice, zlasti udarjanje po glavi, očitno nevarna in bi lahko povzročila bistveno hujše posledice. Brownov zagovornik je incident opisal kot grd in obžalovanja vreden dogodek. Pevec naj bi se opravičil vsem, ki so bili navzoči, obramba pa je poudarjala, da je bil napad kratek in da je Brown v zadnjih letih spoštoval sodne pogoje. Britanska metropolitanska policija je ob objavi sodbe poudarila, da nasilja na londonskih ulicah in v javnih prostorih ne bodo tolerirali, ne glede na to, kako znana je oseba, ki ga zagreši.

Brown ima tudi pretekle obsodbe zaradi nasilja

To ni prvi primer, ko se je Brown znašel pred sodiščem zaradi nasilja. Leta 2009 je priznal napad na takratno partnerico, pevko Rihanno, zaradi česar je bil obsojen na pogojno kazen. Leta 2013 je priznal tudi napad na oboževalca. Kljub številnim polemikam ostaja eden komercialno najuspešnejših izvajalcev sodobnega ritma in bluesa. Toda najnovejša sodba znova opozarja, da lahko nasilno vedenje povzroči resne pravne posledice tudi za svetovno znane glasbenike.

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