Usoda nekdanje spremljevalke princa Harryja: Kako živi danes?

Chelsy Davy in princ Harry: ljubezen, ki jo je spremljal ves svet

Chelsy Davy in princ Harry sta se spoznala leta 2004, ko je Harry med premorom po šolanju potoval po Afriki. Njuna zveza je trajala z občasnimi prekinitvami do leta 2011. V tem času je Chelsy spoznala tudi del kraljevega sveta, spremljala Harryja na pomembnih dogodkih in se znašla v središču zanimanja britanskih medijev. Čeprav je bila njuna zveza pogosto predmet ugibanj o poroki, do zaroke ni prišlo. Harry je v svojih spominih Spare pozneje zapisal, da ga je pri Chelsy privlačilo prav to, da je ni posebej navduševal njegov kraljevi položaj. Toda življenje ob princu je imelo tudi drugo plat. Nenehno zanimanje fotografov in časopisov je posegalo v njuno zasebnost, zveza na daljavo pa je prinašala dodatne izzive. Kot je za britanski časnik The Independent razkril Harry v okviru sodnega postopka zaradi vdorov medijev v zasebnost, sta se s Chelsy težko umaknila radovednim pogledom, tudi ko sta si želela miru.

icon-expand Chelsy Davy in princ Harry: ljubezen, ki jo je spremljal ves svet FOTO: Profimedia

Zakaj se Chelsy Davy ni odločila za življenje na kraljevem dvoru?

O njunem razhodu so se skozi leta pojavile številne razlage. Ena od njih je povezana s poroko princa Williama in Kate Middleton leta 2011. Po poročanju nekaterih kraljevih biografov naj bi Chelsy ob pogledu na razsežnost kraljeve poroke še jasneje spoznala, kaj bi takšno življenje pomenilo zanjo. Chelsy je v intervjuju za The Times leta 2017 odkrito spregovorila o tem, kako težko je bilo živeti pod takšnim pritiskom. Pozornost medijev je opisala kot zastrašujočo in neprijetno ter priznala, da se je z njo težko spopadala.

Od pravnice do podjetnice: Chelsy je ubrala svojo pot

Po koncu zveze s Harryjem se je Chelsy posvetila poklicni poti. Študirala je pravo in delala v odvetniški pisarni v Londonu, nato pa se odločila za drugačno smer. Leta 2016 je ustanovila znamko nakita.

icon-expand Chelsy Davy FOTO: Profimedia

Podjetje je sčasoma razvila v prepoznavno blagovno znamko, pozneje pa se je začela zanimati tudi za potovanja in doživetja v Afriki. V intervjuju za revijo Tatler je govorila o tem, kako pomembna ji je povezava z domovino in kako želi svoje zanimanje za afriško kulturo prenesti tudi v poslovne projekte.

Danes je poročena, ima tri otroke in živi na Mavriciju

Chelsy je pozneje našla ljubezen z britanskim hotelirjem Samom Cutmorom-Scottom. Par se je poročil leta 2022, daleč od velikega javnega spektakla. Skupaj imata tri otroke: Lea, Chloe in najmlajšega Finna. Danes družina živi na Mavriciju, kjer Chelsy usklajuje materinstvo in vodenje svojega podjetja. V nedavnem osebnem zapisu je priznala, da se je njen odnos do zakona in materinstva z leti spremenil. Preden je spoznala sedanjega moža, si življenja ni posebej načrtovala okoli poroke in otrok, saj sta ji veliko pomenila svoboda in možnost spontanega odločanja. V zapisu je opisala, kako je šele ob pravem človeku začutila, da si želi ustvariti družino. Obenem se ne ozira na svoja mlajša leta z obžalovanjem, saj so ji prinesla številne izkušnje in svobodo, ki jo je takrat cenila.

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