Moskisvet.com
Še nimaš računa?
Prijavi se
Nastavitve Odjava
Temni način
DOMOV
Novice
Šport
Borilni športi Športi z žogo Kolesarstvo
Zabava
Film in TV Glasba Intervju
Visoki obrati
Tehnologija
Naprave in aplikacije Znanost
Potovanja
Slovenija Svet
Odnosi
Fit
Telovadba Prehrana Zdravje
Stil
Skrivnosti
Kriminalne zgodbe Vesolje
Varni v prometu
Charles Spencer
Novice

V četrto gre rado: brat princese Diane se je znova poročil

S.B.
20. 05. 2026 04.00
0

Charles Spencer, mlajši brat pokojne princese Diane, se je znova poročil. 61-letni britanski plemič je dahnil usodni "da" norveški arheologinji in voditeljici podkastov, dr. Cat Jarman, s katero je v razmerju od leta 2024.

Intimna poroka v ZDA

Poroka je potekala v zasebnem okolju v ameriški zvezni državi Arizona, v bližini znamenite lokacije Cathedral Rock v Sedoni. Slovesnost naj bi bila zelo intimna, brez velikega kraljevega protokola, ki sicer pogosto spremlja britansko aristokracijo.

Nevesta je po poročanju virov nosila svetlo modro obleko, Spencer pa temno obleko z odprtim ovratnikom.

Tako bi bila danes videti princesa Diana, če bi bila še živa
Preberi še
Tako bi bila danes videti princesa Diana, če bi bila še živa

Četrti zakon grofa Spencerja

To je že četrta poroka Charlesa Spencerja. Pred tem je bil poročen trikrat, in sicer z Victorio Lockwood, Caroline Hutton in Karen Gordon. Od zadnje žene Karen Gordon se je uradno ločil konec leta 2025, po približno 13 letih zakona.

Charles Spencer in Cat Jarman.
Charles Spencer in Cat Jarman. FOTO: Profimedia

Kako sta se spoznala?

Charles Spencer in Cat Jarman sta se spoznala leta 2021, ko je Spencer recenziral njeno knjigo River Kings. Pozneje sta skupaj sodelovala tudi pri podkastu The Rabbit Hole Detectives, kar je njun odnos postopno spremenilo iz profesionalnega v osebnega.

Kdo je Cat Jarman?

Cat Jarman je norveška arheologinja, strokovnjakinja za vikinško dobo in avtorica več knjig. Širši javnosti je znana tudi kot televizijska in radijska sodelavka ter voditeljica podkastov.

Njuna zveza je bila v zadnjih letih deležna tudi medijske pozornosti zaradi nedavne ločitve Spencerja od njegove tretje žene, pravnih sporov med Jarmanovo in njegovo nekdanjo ženo glede zasebnosti ter javnih ugibanj o začetkih razmerja.

Takšno je bilo zadnje poletje princese Diane, preden je umrla
Preberi še
Takšno je bilo zadnje poletje princese Diane, preden je umrla
Moškisvet.com e-novice
Si že prijavljen na vse naše e-novice?

Vir: UsWeekly

Charles Spencer poroka Cat Jarman princesa Diana plemstvo
Stil

Plešavost: Zakaj lasje začnejo izpadati in ali obstaja zdravilo?

24ur.com Brat princese Diane znova dahnil usodni 'da': poročil se je še četrtič
Moskisvet.com Tako lepo nečakinjo ima pokojna princesa Diana
24ur.com Nečakinja pokojne princese Diane razkrila, da je postala mati
Zadovoljna.si Britanski dvor v pričakovanju še ene vesele novice!
24ur.com Brata princese Diane skrbi resnica v povezavi z okrevanjem Kate Middleton
Zadovoljna.si Brat princese Diane: 'Kako si želim, da bi jo lahko zaščitil'
24ur.com Brat princese Diane se po 13 letih ločuje
Priporoča
  • Parkside maj PROPLUS vrtiljak garden
  • Parkside maj PROPLUS vrtiljak garden 2
  • Parkside maj PROPLUS vrtiljak garden 4
  • Parkside maj PROPLUS vrtiljak garden 5
  • Parkside maj PROPLUS vrtiljak garden 6
  • Parkside maj PROPLUS vrtiljak garden 8
  • Parkside maj PROPLUS vrtiljak garden 10
  • Parkside maj PROPLUS vrtiljak garden 11
  • Parkside maj PROPLUS vrtiljak garden 12
  • Parkside maj PROPLUS vrtiljak garden 13
  • Parkside maj PROPLUS vrtiljak garden 14
  • Parkside maj PROPLUS vrtiljak garden 15
  • Parkside maj PROPLUS vrtiljak garden 16
  • Parkside maj PROPLUS vrtiljak garden 17
  • Parkside maj PROPLUS vrtiljak garden 18
  • Parkside maj PROPLUS vrtiljak garden 19
  • Parkside maj PROPLUS vrtiljak garden 20
KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Uporaba umetne inteligence
ISSN 2630-1679 © 2024, Moskisvet.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1703