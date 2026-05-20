V četrto gre rado: brat princese Diane se je znova poročil

Intimna poroka v ZDA
Poroka je potekala v zasebnem okolju v ameriški zvezni državi Arizona, v bližini znamenite lokacije Cathedral Rock v Sedoni. Slovesnost naj bi bila zelo intimna, brez velikega kraljevega protokola, ki sicer pogosto spremlja britansko aristokracijo.
Nevesta je po poročanju virov nosila svetlo modro obleko, Spencer pa temno obleko z odprtim ovratnikom.
Četrti zakon grofa Spencerja
To je že četrta poroka Charlesa Spencerja. Pred tem je bil poročen trikrat, in sicer z Victorio Lockwood, Caroline Hutton in Karen Gordon. Od zadnje žene Karen Gordon se je uradno ločil konec leta 2025, po približno 13 letih zakona.
Kako sta se spoznala?
Charles Spencer in Cat Jarman sta se spoznala leta 2021, ko je Spencer recenziral njeno knjigo River Kings. Pozneje sta skupaj sodelovala tudi pri podkastu The Rabbit Hole Detectives, kar je njun odnos postopno spremenilo iz profesionalnega v osebnega.
Kdo je Cat Jarman?
Cat Jarman je norveška arheologinja, strokovnjakinja za vikinško dobo in avtorica več knjig. Širši javnosti je znana tudi kot televizijska in radijska sodelavka ter voditeljica podkastov.
Njuna zveza je bila v zadnjih letih deležna tudi medijske pozornosti zaradi nedavne ločitve Spencerja od njegove tretje žene, pravnih sporov med Jarmanovo in njegovo nekdanjo ženo glede zasebnosti ter javnih ugibanj o začetkih razmerja.
Vir: UsWeekly
