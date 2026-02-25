Cesta smrti v Boliviji: zakaj velja za najnevarnejšo cesto na svetu

Ozka pot nad prepadom, kjer ni prostora za napake

Cesta Yungas (Camino de las Yungas) v Boliviji povezuje mesto La Paz z regijo Coroico in se vije skozi Ande na višini tudi več kot 4.500 metrov. Dolga je približno 60 do 70 kilometrov in je na nekaterih delih široka komaj tri metre, kot poroča portal Face.ba. Na eni strani strma skalna stena, na drugi pa več sto metrov globok prepad, brez zaščitnih ograj. Kombinacija ozke ceste, ostrih zavojev, megle, dežja in plazov ustvarja razmere, ki so daleč od običajne vožnje, kot piše International Driving Authority. Cesta je tako nevarna, da je na njej vsako leto umrlo med 100 in 300 ljudi, kot poroča ORYX Asistencija.

Tragična zgodovina, ki je oblikovala njen sloves

Cesto so v 30. letih prejšnjega stoletja zgradili paragvajski vojni ujetniki. Z leti je postala ključna prometna povezava, a tudi prizorišče številnih tragedij. Ena najhujših nesreč se je zgodila leta 1983, ko je avtobus zdrsnil v prepad in je umrlo okoli 100 ljudi, kot poroča Face.ba. Takšni dogodki niso bili izjema, ampak skoraj rutina, zato je cesta leta 1995 dobila neuradni naziv najnevarnejše ceste na svetu.

icon-expand Cesta Yungas ima na eni strani strmo skalno steno, na drugi pa več sto metrov globok prepad, brez zaščitnih ograj. FOTO: Shutterstock

Pravila vožnje, ki jih ne srečaš nikjer drugje

Zaradi ekstremnih razmer so na tej cesti veljala posebna pravila. Vozilo, ki se je vzpenjalo, je imelo prednost, drugo pa se je moralo umakniti proti robu prepada. Še bolj nenavadno: vožnja je potekala po levi strani, prav zato, da je voznik bolje videl rob ceste in ocenil razdaljo do prepada, kot piše Dnevnik.hr.

Od smrtonosne poti do adrenalinske atrakcije

Danes je Cesta smrti postala turistična atrakcija. Po izgradnji nove, varnejše ceste leta 2006 se je promet preusmeril, stara pot pa je ostala predvsem za avanturiste. Danes se po njej vsako leto spusti okoli 25.000 turistov, večinoma s kolesi, v iskanju adrenalina in razgledov, ki jemljejo dih, kot navaja Face.ba. Spust se začne na skoraj 4.700 metrih nadmorske višine in konča več kot tri kilometre nižje, v subtropskem okolju.

icon-expand Danes je Cesta smrti postala turistična atrakcija. FOTO: Shutterstock

Kako nevarna je v primerjavi z drugimi cestami?

Čeprav cesta Yungas pogosto nosi naziv najnevarnejše ceste na svetu, ni edina, ki vzbuja strah. V Pakistanu na primer slovi Karakoram Highway, ena najvišje ležečih cest na svetu, kjer so pogosti plazovi in ekstremne vremenske razmere. V Indiji pa je znana Zoji La Pass, ozka gorska cesta brez zaščitnih ograj, kjer lahko že manjša napaka pomeni zdrs v globino. A ključna razlika je v tem, da je bila bolivijska Cesta smrti desetletja ena redkih glavnih prometnih povezav, po kateri so se dnevno vozili avtobusi in tovornjaki, kar je tveganje še povečalo.

Cesta smrti danes ni več to, kar je bila, a njen sloves ostaja. Je opomnik, kako nevarna je lahko vožnja, ko narava postavi pravila igre.

