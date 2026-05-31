Robert Golob ob smrti Dušana Konde: Dobrega človeka ni več

Ob smrti Dušana Konde se je na družbenem omrežju Facebook oglasil tudi odhajajoči predsednik vlade dr. Robert Golob , ki je zapisal ganljivo slovo: " Dušana ni več. Dobrega človeka ni več. Skupaj sva premagovala brzice slovenskih rek, danes so nam ga laži vzele. Za njim ostaja žalost skupnosti, za katero je delal z vsem svojim srcem. "

Kondovo slovo je pretreslo številne, ki so ga poznali kot predanega športnega delavca, organizatorja in človeka, ki je svoje življenje posvetil razvoju kajakaštva ter povezovanju lokalne skupnosti. Njegovo delo je bilo prepoznano tudi na državni ravni. Lani je za izjemen prispevek na področju prostovoljnega dela v športu prejel plaketo Državnega sveta Republike Slovenije.

Naziv naj Celjan 2024, ki ga je prejel pred kratkim, ni bil zgolj priznanje za njegove dosežke v športu, temveč tudi zahvala za desetletja prostovoljstva, vztrajnosti in predanosti ljudem. Od njega se je poslovil tudi celjski župan Matija Kovač. Na Facebooku je zapisal: "Tako umirajo sanje. Poslovil se je Dušan Konda, velik človek, Celjan, ki je navdihoval, premikal meje možnega in iz dneva v dan sledil svojim sanjam. Hvala mu za vse, kar je pustil v naši skupnosti. Pogrešali ga bomo in ga ohranjali v lepem spominu."