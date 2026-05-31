Dušan Konda
Novice

Robert Golob ob smrti Dušana Konde: Dobrega človeka ni več

B.R.
31. 05. 2026 17.21


Slovenijo je pretresla vest o smrti Dušana Konde, dolgoletnega predsednika Kajak kanu kluba Nivo Celje, vodje celjske Špice in prejemnika naziva naj Celjan 2024. S svojim dolgoletnim prostovoljnim delom je pomembno zaznamoval športno, družabno in mestno življenje v Celju ter širši regiji.

Ob smrti Dušana Konde se je na družbenem omrežju Facebook oglasil tudi odhajajoči predsednik vlade dr. Robert Golob, ki je zapisal ganljivo slovo: "Dušana ni več. Dobrega človeka ni več. Skupaj sva premagovala brzice slovenskih rek, danes so nam ga laži vzele. Za njim ostaja žalost skupnosti, za katero je delal z vsem svojim srcem."

Kondovo slovo je pretreslo številne, ki so ga poznali kot predanega športnega delavca, organizatorja in človeka, ki je svoje življenje posvetil razvoju kajakaštva ter povezovanju lokalne skupnosti. Njegovo delo je bilo prepoznano tudi na državni ravni. Lani je za izjemen prispevek na področju prostovoljnega dela v športu prejel plaketo Državnega sveta Republike Slovenije.

Naziv naj Celjan 2024, ki ga je prejel pred kratkim, ni bil zgolj priznanje za njegove dosežke v športu, temveč tudi zahvala za desetletja prostovoljstva, vztrajnosti in predanosti ljudem. Od njega se je poslovil tudi celjski župan Matija Kovač. Na Facebooku je zapisal: "Tako umirajo sanje. Poslovil se je Dušan Konda, velik človek, Celjan, ki je navdihoval, premikal meje možnega in iz dneva v dan sledil svojim sanjam. Hvala mu za vse, kar je pustil v naši skupnosti. Pogrešali ga bomo in ga ohranjali v lepem spominu."

UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
Dušan Konda Celje Robert Golob Kajak kanu klub Naj Celjan 2024 kajakaštvo in memoriam Kajak kanu klub Nivo Celje športni delavec Naj Celjan
