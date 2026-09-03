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Carla Jeffery
Novice

Umrla je pri komaj 33 letih: nenadna smrt Disneyjeve igralke pretresla Hollywood

B.R.
03. 09. 2026 08.23
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Hollywood je pretresla novica o smrti igralke Carle Jeffery, ki je zaslovela kot Bree v Disneyjevi filmski franšizi; umrla je stara komaj 33 let. Vzrok smrti za zdaj ni znan.

Carla Jeffery je umrla v torek, 1. septembra 2026, pri 33 letih. Njeno smrt je javnosti dan pozneje potrdilo njeno dolgoletno zastopstvo Alexanders Talent Management, ki je igralko spremljalo že od njenega dvanajstega leta.

Po navedbah njenega zastopstva je bila Jefferyjeva več kot dve desetletji del njihovega ustvarjalnega kroga. V sporočilu so jo opisali kot izjemno nadarjeno, živahno in toplo osebo, ob tem pa poudarili, da zanjo ni bila zgolj igralka, temveč del njihove družine.

Carla Jeffery
Carla Jeffery FOTO: Profimedia

Največjo prepoznavnost je Carla Jeffery dosegla z vlogo Bree, navijačice na srednji šoli Seabrook in najboljše prijateljice glavne junakinje Addison.

Prav vloga Bree jo je približala mlajšemu občinstvu po vsem svetu. Njena kariera pa je bila precej širša od Disneyjevih projektov. Predstavila se je tudi v serijah, kot so Curb Your Enthusiasm, Southland, American Vandal in Shake It Up!.

Igrati je začela že pri dvanajstih letih

Carla Jeffery je v zabavni industriji začela delati zelo mlada. Uradno Disneyjevo predstavitveno gradivo navaja, da je prvo filmsko vlogo dobila pri dvanajstih letih, ko je nastopila v komediji Phat Girlz ob Mo'Nique.

V naslednjih letih je gradila televizijsko in filmsko kariero ter se pojavljala v različnih priljubljenih ameriških serijah. Med njimi so bile tudi Good Luck Charlie, iCarly in Game Shakers.

Variety je ob novici o njeni smrti spomnil tudi na njeno vlogo Keyshe Black v seriji Curb Your Enthusiasm, kjer je nastopila v več epizodah, ter na delo v kriminalni seriji Southland.

Vzrok smrti Carle Jeffery ostaja neznan

Kljub potrditvi smrti javnosti za zdaj niso posredovali informacij o tem, kaj je povzročilo smrt mlade igralke.

Los Angeles Times je navedel, da vzrok smrti ob objavi novice ni bil znan, enako pa so zapisali tudi drugi preverjeni mediji, med njimi ABC News. Zato za zdaj ni mogoče zanesljivo povedati, kaj se je zgodilo.

Njeno zastopstvo je ob tem zaprosilo za spoštovanje zasebnosti družine in bližnjih v času žalovanja. Morebitne drugačne navedbe o vzroku smrti, ki se pojavljajo na spletu, zato za zdaj nimajo potrditve zanesljivih virov.

Viri: Alexanders Talent Management; Los Angeles Times; Disney Branded Television Press; Variety; ABC News

UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
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