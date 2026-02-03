Moskisvet.com
Bruce Willis
Film/tv

Bruce Willis se ne zaveda svoje bolezni

B.R.
03. 02. 2026 04.00
1

Legendarni hollywoodski igralec Bruce Willis, znan po vlogah v filmih, kot je Umri pokončno (Die Hard), se sooča z izjemno zahtevnim obdobjem svojega življenja.

Žena Brucea Willisa, Emma Heming Willis, je namreč razkrila, da Bruce ni popolnoma seznanjen s svojo diagnozo demence, a kljub temu še vedno prepoznava svojo družino. Kot so zapisali na spletni strani People, je novica pretresla tako oboževalce igralca kot širšo javnost.

Brucea Willisa so preselili v dom s 24-urno oskrbo
Nedavna razkritja o Willisovi zavesti

Emma je v nedavnem pogovoru z mediji pojasnila, da se Bruce ne zaveda svoje bolezni. Gre za posledico njegove demence, ki onemogoča, da bi povezoval informacije o lastnem zdravstvenem stanju, stanje, ki ga medicinsko imenujejo anosognozija. Kot so zapisali na spletni strani Variety, to ni zavestno zanikanje bolezni, temveč nevrološka posledica, zaradi katere Bruce preprosto ne razume, da je bolan.

Emma je dejala, da je to zanj hkrati blagoslov in prekletstvo: po eni strani je manj stresa zaradi diagnoze, po drugi strani pa je žalostno, ker ne more doumeti, kaj se dogaja z njegovim zdravjem.

Bruce Willis in Emma Heming Willis
Bruce Willis in Emma Heming Willis FOTO: Profimedia
Kako se demenca kaže pri Bruceu Willisu

Zvezdnik je sprva leta 2022 prejel diagnozo afazije, motnje, ki vpliva na govor in razumevanje jezika. Kasneje se je izkazalo, da gre za frontotemporalno demenco (FTD), ki vpliva na govor, vedenje, osebnost in čustva. Kljub temu pa, kot so zapisali na spletni strani Variety, Bruce še vedno prepoznava svojo družino, kar daje Emmi in otrokom veliko tolažbe.

Družina in vsakdan

Kot so poročali na spletni strani Decider, je Emma v preteklem letu sprejela odločitev, da Brucea preseli v strokovno oskrbovan dom blizu njihovega doma, da bi mu zagotovila redno zdravstveno oskrbo, obenem pa družini omogočila, da ohranja tesno povezanost. Emma je večkrat poudarila, da se je moral vsak družinski član naučiti komunicirati z Bruceom na način, ki je primeren za njegovo trenutno stanje, saj se je njegov način izražanja in povezovanja s svetom spremenil.

Emma je odprto spregovorila o tem, kako je sprejela novo realnost in kako je pomembno, da družina ostane povezana, tudi če so te povezave drugačne kot prej. Kot so zapisali na spletni strani Vanity Fair, je njun odnos zdaj drugačen, a še vedno poln ljubezni. To vključuje skupne obroke, družinske rituale in prisotnost v vsakodnevnih trenutkih, ki družini pomagajo ohranjati občutek stabilnosti in bližine.

Bruce Willis na sprehodu
Bruce Willis na sprehodu FOTO: Profimedia

Kaj pomeni frontotemporalna demenca

Frontotemporalna demenca (FTD) je napredujoča nevrološka bolezen, ki prizadene sprednje in stranske režnje možganov, kar vpliva na govor, vedenje in osebnost. Ni Alzheimerjeva bolezen, čeprav spada v skupino demenc. FTD se pogosto razvija hitreje pri mlajših odraslih in ima edinstvene simptome, ki vplivajo na interakcijo z okolico in komunikacijo. Anosognozija, ki spremlja nekatere primere demence, pomeni, da oseba ne prepozna ali ne verjame, da ima bolezen, kar pri bolniku samem preprečuje občutek tesnobe zaradi diagnoze, a predstavlja izziv za tiste, ki skrbijo zanj.

Film/tv

Na POP TV spremljamo 28 deklet v boju za ljubezen

