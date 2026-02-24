Moskisvet.com
Brooks Nader - ig
Novice

Drama na 29. rojstnem dnevu zaradi zastrupitve s sušijem

N. Č.
24. 02. 2026 04.00
Manekenka Brooks Nader, znana kot 'kraljica bikinija', je na poti na proslavo svojega 29. rojstnega dne doživela neljubo izkušnjo, ko se je zaradi domnevne zastrupitve s hrano zgrudila na zasebnem letalu.

Na prvi pogled popolno praznovanje 29. rojstnega dne 'kraljice bikinija' Brooks Nader, se je dramatično preobrnilo med luksuznim poletom. Kot poroča TMZ, se je priznana manekenka, ki je z leti postala prepoznaven obraz v modni industriji, na zasebnem letalu zgrudila na tla, najverjetneje zaradi zastrupitve s hrano. 

Kaj se je zgodilo?

Poročali so, da je pred letom v New York Cityju jedla suši, ki naj bi po njenih lastnih domnevah bil vzrok za njeno slabost, pišeta TMZ in Page Six. Sredi poleta na prestižno lokacijo je Brooks Nader nenadoma začutila izrazito slabost. Njena sestra, Sarah Jane Nader, je dogajanje delila na družbenih omrežjih, kjer so se pojavile zaskrbljujoče fotografije Brooks, ovite v odejo, ki leži na tleh luksuznega letala. 

Po pristanku luksuznega zasebnega letala na letališki stezi je Brooks Nader čakala ekipa reševalcev, pripravljenih na posredovanje. Scena je bila, kljub očitni resnosti situacije, obarvana z njeno značilno vedrino in humorjem. Brooks je namreč na družbenih omrežjih objavila fotografijo z reševalnim vozilom, ki stoji ob letalu, in k temu dodala šaljiv pripis: 'Če te reševalci ne poberejo ob pristanku, se sploh zabavaš?' 

V objavah na družbenih omrežjih se je tudi Sarah Jane Nader celo pošalila na račun situacije in zapisala: 'Zastrupitev s hrano: 1. Brooksie: 0,' ter dodala: 'Stvari, s katerimi se mora spopasti Breaux Nader.'

Vir: tmz.com, pagesix.com

