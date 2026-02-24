Drama na 29. rojstnem dnevu zaradi zastrupitve s sušijem

Na prvi pogled popolno praznovanje 29. rojstnega dne 'kraljice bikinija' Brooks Nader , se je dramatično preobrnilo med luksuznim poletom. Kot poroča TMZ, se je priznana manekenka, ki je z leti postala prepoznaven obraz v modni industriji, na zasebnem letalu zgrudila na tla, najverjetneje zaradi zastrupitve s hrano.

Poročali so, da je pred letom v New York Cityju jedla suši , ki naj bi po njenih lastnih domnevah bil vzrok za njeno slabost, pišeta TMZ in Page Six. Sredi poleta na prestižno lokacijo je Brooks Nader nenadoma začutila izrazito slabost . Njena sestra, Sarah Jane Nader, je dogajanje delila na družbenih omrežjih, kjer so se pojavile zaskrbljujoče fotografije Brooks, ovite v odejo, ki leži na tleh luksuznega letala.

Po pristanku luksuznega zasebnega letala na letališki stezi je Brooks Nader čakala ekipa reševalcev, pripravljenih na posredovanje. Scena je bila, kljub očitni resnosti situacije, obarvana z njeno značilno vedrino in humorjem. Brooks je namreč na družbenih omrežjih objavila fotografijo z reševalnim vozilom, ki stoji ob letalu, in k temu dodala šaljiv pripis: 'Če te reševalci ne poberejo ob pristanku, se sploh zabavaš?'

V objavah na družbenih omrežjih se je tudi Sarah Jane Nader celo pošalila na račun situacije in zapisala: 'Zastrupitev s hrano: 1. Brooksie: 0,' ter dodala: 'Stvari, s katerimi se mora spopasti Breaux Nader.'