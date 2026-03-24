Brooks Nader in Livvy Dunne
Novice

Vroči lepotici že vadita počasen tek v kopalkah

N. Č.
24. 03. 2026 03.33
0

Zvezdnici Brooks Nader in Livvy Dunne sta na Venice Beachu že pričeli z vajami za snemanje priredbe Obalne straže.

Začetek produkcije težko pričakovane predelave kultne serije Obalna straža je že pritegnil pozornost javnosti, še posebej z intenzivnim "oceanskim treningom" zvezdnic Brooks Nader in Livvy Dunne.

Ta faza treninga je ključna za verodostojno upodobitev likov in zagotavljanje prepoznavnih prizorov, kot je ikonični počasni tek po peščenih obalah, ki je serijo izstrelil med zvezde. Kot poročajo viri blizu produkcije, se igralci pod budnim očesom izkušenih reševalcev učijo pravilnih tehnik in veščin, potrebnih za prepričljivo upodobitev, poroča Page Six. Pričakovanja so velika, saj želijo ustvarjalci seriji vdihniti novo življenje, hkrati pa ohraniti elemente, ki so jo naredili nepozabno in privlačno za široko občinstvo, še dodajajo.

Priprave že v polnem teku. FOTO: Profimedia

Kako se pripravljajo na začetek snemanja Obalne straže?

Snemanje predelave priljubljene serije Obalna straža se je pričelo z "oceanskim treningom" v Venice Beachu. Brooks Nader in Livvy Dunne sta bili opaženi med vajami. Page Six poroča, da ekipo usposabljajo izkušeni reševalci. Cilj treninga je obvladati prave reševalne tehnike in doseči popolnost znamenitega počasnega teka po pesku.

Nader, znana po poziranju v kopalkah, se je osredotočala tudi na samostojen plavalni trening, kar potrjujejo viri. "Je močna plavalka in se je samostojno trenirala s plavalnim trenerjem," so sporočili. Dunne pa je kot nekdanja gimnastičarka vlagala čas v igralske tečaje, preden je dobila to pomembno vlogo, še poročata Page Six in Daily Mail.

Že vadita tek v kopalkah. FOTO: Profimedia

Koga bosta igrali Brooks Nader in Livvy Dunne?

Nader je v seriji dodeljena vloga Selene, ki je opisana kot "ostrojezična kapetanka reševalcev na plaži Zuma." Njena karierna pot in izkušnje iz manekenstva jo po poročanju virov postavljajo v idealno pozicijo za upodobitev avtoritativnega in hkrati karizmatičnega lika. Livvy Dunne pa bo prevzela vlogo Grace, mlajše reševalke.

V seriji sodelujejo tudi druga priznana imena, kot so Stephen Amell, Hassie Harrison, Thaddeus LaGrone in David Chokachi, eden od zvezdnikov originalne serije, kar napoveduje zanimivo mešanico izkušenj in svežine, ki bo pritegnila gledalce vseh generacij, še dodajajo omejeni viri.

Snemajo se novi deli kultne serije Baywatch. FOTO: Profimedia

Vir: pagesix.com, dailymail.co.uk

UI Vsebina ustvarjena z generativno umetno inteligenco.
