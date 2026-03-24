Vroči lepotici že vadita počasen tek v kopalkah

Začetek produkcije težko pričakovane predelave kultne serije Obalna straža je že pritegnil pozornost javnosti, še posebej z intenzivnim "oceanskim treningom" zvezdnic Brooks Nader in Livvy Dunne.
Ta faza treninga je ključna za verodostojno upodobitev likov in zagotavljanje prepoznavnih prizorov, kot je ikonični počasni tek po peščenih obalah, ki je serijo izstrelil med zvezde. Kot poročajo viri blizu produkcije, se igralci pod budnim očesom izkušenih reševalcev učijo pravilnih tehnik in veščin, potrebnih za prepričljivo upodobitev, poroča Page Six. Pričakovanja so velika, saj želijo ustvarjalci seriji vdihniti novo življenje, hkrati pa ohraniti elemente, ki so jo naredili nepozabno in privlačno za široko občinstvo, še dodajajo.
Kako se pripravljajo na začetek snemanja Obalne straže?
Nader, znana po poziranju v kopalkah, se je osredotočala tudi na samostojen plavalni trening, kar potrjujejo viri. "Je močna plavalka in se je samostojno trenirala s plavalnim trenerjem," so sporočili. Dunne pa je kot nekdanja gimnastičarka vlagala čas v igralske tečaje, preden je dobila to pomembno vlogo, še poročata Page Six in Daily Mail.
Koga bosta igrali Brooks Nader in Livvy Dunne?
Nader je v seriji dodeljena vloga Selene, ki je opisana kot "ostrojezična kapetanka reševalcev na plaži Zuma." Njena karierna pot in izkušnje iz manekenstva jo po poročanju virov postavljajo v idealno pozicijo za upodobitev avtoritativnega in hkrati karizmatičnega lika. Livvy Dunne pa bo prevzela vlogo Grace, mlajše reševalke.
V seriji sodelujejo tudi druga priznana imena, kot so Stephen Amell, Hassie Harrison, Thaddeus LaGrone in David Chokachi, eden od zvezdnikov originalne serije, kar napoveduje zanimivo mešanico izkušenj in svežine, ki bo pritegnila gledalce vseh generacij, še dodajajo omejeni viri.
Vir: pagesix.com, dailymail.co.uk
