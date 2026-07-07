Moskisvet.com
Še nimaš računa?
Prijavi se
Nastavitve Odjava
Temni način
DOMOV
Novice
Šport
Borilni športi Športi z žogo Kolesarstvo
Zabava
Film in TV Glasba Intervju
Visoki obrati
Tehnologija
Naprave in aplikacije Znanost
Potovanja
Slovenija Svet
Odnosi
Fit
Telovadba Prehrana Zdravje
Stil
Skrivnosti
Kriminalne zgodbe Vesolje
Varni v prometu
Kate Middleton
Novice

Ganljiva poteza: brat izpolnil obljubo valižanski princesi Kate

B.R.
07. 07. 2026 02.23
0

James Middleton je dokazal, da drži svojo besedo. Svoji sestri, princesi Kate, se je pridružil pri zahtevnem humanitarnem pohodu in tako simbolično uresničil obljubo, ki ji jo je dal v najtežjih trenutkih med njenim zdravljenjem.

Valižanska princesa Kate Middleton je junija uspešno opravila zahteven humanitarni izziv National Three Peaks Challenge, v katerem se je v 24 urah povzpela na najvišje vrhove Anglije, Škotske in Walesa.

Na cilju so jo pričakali princ William in njuni otroci, pozneje pa je britanski The Guardian razkril še eno ganljivo podrobnost – na poti ji je družbo delal tudi njen brat James Middleton, ki je s tem izpolnil obljubo, dano v obdobju, ko se je družina soočala z njeno boleznijo.

Obljuba, dana v najtežjih trenutkih

Ko je bila leta 2024 javno razkrita Katina diagnoza raka, je James Middleton na družbenih omrežjih, kot poroča People Magazine, delil njuno skupno otroško fotografijo in zapisal, da bodo kot družina "skupaj osvojili tudi to najtežjo goro".

Takrat je poudaril, da je družina ključna opora v obdobju bolezni in okrevanja ter obljubil, da bo sestri stal ob strani na vsak način – tudi simbolično.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Skupen vzpon kot izpolnjena obljuba

James Middleton je zdaj v novi objavi na družbenih omrežjih, kot poroča Daily Mail, razkril čustveno ozadje dogodka in znova spomnil na obljubo, ki jo je dal sestri.

Po koncu izziva je na Instagramu delil ganljivo sporočilo, ki je hitro zaokrožilo po britanskih medijih. V njem je zapisal: "Tako neverjetno ponosen sem na svojo ljubljeno sestro.

Pred dvema letoma sem ti rekel, da bova to goro skupaj osvojila. Medtem ko si bila v bolnišnici, sva govorila o tem, kako se bomo skupaj vzpenjali na gore in o neverjetni zdravilni moči, ki jo ima narava tako za telo kot za um. Zato mi je bila velika čast, da sem se ti lahko pridružil pri izzivu Three Peaks Challenge za dobrodelno organizacijo Royal Marsden Cancer Charity.

Videti, kako daleč si prišla, je resnično navdihujoče. Tvoja moč, odpornost in odločnost – ob tem, da si hkrati čudovita mama, žena, hči in sestra – vsak dan navdihujejo mene in številne druge ljudi.

Ostani točno takšna, kot si."

James Middleton
James Middleton FOTO: Profimedia
Ne boste verjeli, kaj je o Kate Middleton razkril njen brat
Preberi še
Ne boste verjeli, kaj je o Kate Middleton razkril njen brat
Nenavadna tradicija kraljeve družine, ki traja že desetletja
Preberi še
Nenavadna tradicija kraljeve družine, ki traja že desetletja
UI Vsebina ustvarjena z generativno umetno inteligenco.
Kate Middleton James Middleton humanitarni izziv družina podpora kraljeva družina dobrodelnost zdravje Three Peaks Challenge britanska kraljeva družina zdravljenje
Fit

Kineziolog svetuje, kako pivski trebuh spremeniti v mišice - ne nasedajte najpogostejši zmoti

Cekin.si To je William podaril Kate za 12. obletnico poroke
24ur.com Kate Middleton nasmejala oboževalce in si prislužila naziv 'princesa podrsavanja'
24ur.com Brat Kate Middleton sprva sumničav do Williama, sedaj sta kot brata
24ur.com Zvezdnica sodelovala pri šali na račun princese Catherine, sedaj se opravičuje
Cekin.si Kralj Karel je s tem dejanjem javnosti pokazal, kaj si misli o Kate Middleton
Moskisvet.com Kate Middleton razkrila, kako se spopada s stresom
Zadovoljna.si Kate Middleton in kralj Karel sta že v domači oskrbi
Priporoča
KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Uporaba umetne inteligence
ISSN 2630-1679 © 2024, Moskisvet.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1760