Ganljiva poteza: brat izpolnil obljubo valižanski princesi Kate

Valižanska princesa Kate Middleton je junija uspešno opravila zahteven humanitarni izziv National Three Peaks Challenge, v katerem se je v 24 urah povzpela na najvišje vrhove Anglije, Škotske in Walesa. Na cilju so jo pričakali princ William in njuni otroci, pozneje pa je britanski The Guardian razkril še eno ganljivo podrobnost – na poti ji je družbo delal tudi njen brat James Middleton, ki je s tem izpolnil obljubo, dano v obdobju, ko se je družina soočala z njeno boleznijo.

Obljuba, dana v najtežjih trenutkih

Ko je bila leta 2024 javno razkrita Katina diagnoza raka, je James Middleton na družbenih omrežjih, kot poroča People Magazine, delil njuno skupno otroško fotografijo in zapisal, da bodo kot družina "skupaj osvojili tudi to najtežjo goro". Takrat je poudaril, da je družina ključna opora v obdobju bolezni in okrevanja ter obljubil, da bo sestri stal ob strani na vsak način – tudi simbolično.

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Skupen vzpon kot izpolnjena obljuba

James Middleton je zdaj v novi objavi na družbenih omrežjih, kot poroča Daily Mail, razkril čustveno ozadje dogodka in znova spomnil na obljubo, ki jo je dal sestri. Po koncu izziva je na Instagramu delil ganljivo sporočilo, ki je hitro zaokrožilo po britanskih medijih. V njem je zapisal: "Tako neverjetno ponosen sem na svojo ljubljeno sestro. Pred dvema letoma sem ti rekel, da bova to goro skupaj osvojila. Medtem ko si bila v bolnišnici, sva govorila o tem, kako se bomo skupaj vzpenjali na gore in o neverjetni zdravilni moči, ki jo ima narava tako za telo kot za um. Zato mi je bila velika čast, da sem se ti lahko pridružil pri izzivu Three Peaks Challenge za dobrodelno organizacijo Royal Marsden Cancer Charity. Videti, kako daleč si prišla, je resnično navdihujoče. Tvoja moč, odpornost in odločnost – ob tem, da si hkrati čudovita mama, žena, hči in sestra – vsak dan navdihujejo mene in številne druge ljudi. Ostani točno takšna, kot si."

icon-expand James Middleton FOTO: Profimedia

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