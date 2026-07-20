Bil je odvisnik, živel na ulici, nato pa postal človek, ki se je družil z Bradom Pittom

Danes ga mnogi poznajo kot igralca, ki je nastopal v velikih mednarodnih produkcijah, a pot Feđe Štukana do filmskih setov ni vodila prek igralskih akademij ali hollywoodskih avdicij. Začela se je v vojni, nadaljevala skozi odvisnost in brezdomstvo ter šele nato pripeljala do uspeha. V avtobiografski knjigi Blank , ki jo lahko v slovenščini kupite v Mladinski knjigi, je brez olepševanja opisal življenje, ki ga je večkrat pahnilo na rob. Od komaj polnoletnega specialca v bosanski vojni in študenta igre, ki iz obkoljenega Sarajeva odide v Nemčijo posnet glasbeni album, do odvisnika od heroina, brezdomca in pozneje igralca v hollywoodskih produkcijah, njegova življenjska pot je vse prej kot običajna. Avtobiografska knjiga Blank, ki je bila doslej prodana v več kot 75.000 izvodih, dokazuje, da so resnične življenjske zgodbe včasih še bolj osupljive od fikcije.

icon-expand V avtobiografski knjigi Blank je Feđe Štukan brez olepševanja opisal življenje, ki ga je večkrat pahnilo na rob. FOTO: Arhiv naročnika

Mladost, ki jo je prekinila vojna

Feđa Štukan je bil komaj polnoleten, ko je Bosno in Hercegovino zajela vojna. Namesto običajnega najstniškega življenja se je znašel sredi oboroženega konflikta. Postal je pripadnik specialnih enot in izkusil okoliščine, ki človeka zaznamujejo za vse življenje. V knjigi odkrito opisuje dogajanje v vojnih letih, strah, izgube in boj za preživetje. Toda kot sam pokaže skozi svojo zgodbo, konec vojne še ni pomenil tudi konca njegovih težav.

Iz Sarajeva v Nemčijo: ko se je življenje obrnilo na glavo

Če bi se njegova zgodba končala z vojno, bi bila že sama po sebi izjemna. Toda najtežja poglavja so šele sledila. Iz obkoljenega Sarajeva je odšel v Nemčijo, kjer je želel posneti glasbeni album. Namesto glasbene kariere pa je zdrsnil v odvisnost od heroina. Izgubil je nadzor nad svojim življenjem, ostal brez doma in pristal na ulici. V knjigi Blank opisuje obdobje, ko se je iz dneva v dan boril za golo preživetje. Prav zaradi teh iskrenih in neolepšanih zapisov je knjiga osvojila številne bralce po regiji. Poletna akcija 2+1 gratis Če vas je Feđina zgodba pritegnila, je zdaj pravi čas za poletno zalogo branja. V Mladinski knjigi vam v okviru akcije 2+1 gratis ob nakupu treh izbranih uspešnic najcenejšo knjigo podarijo.

icon-expand Avtobiografska knjiga Blank, ki je bila doslej prodana v več kot 75.000 izvodih, dokazuje, da so resnične življenjske zgodbe včasih še bolj osupljive od fikcije. FOTO: Arhiv naročnika

Od odvisnika do hollywoodskega igralca

Mnogi bi v takšnih okoliščinah obupali. Štukan pa je našel moč, da začne znova. Počasi so začele prihajati igralske priložnosti. Sprva v manjših projektih, nato pa je dobival vse vidnejše vloge. Posebej presenetljivo je, da je nekatere prve igralske projekte snemal še v času, ko se je spopadal z odvisnostjo od heroina. V knjigi odkrito opisuje, kako je moral najprej premagati samega sebe, preden je lahko zgradil novo kariero. Po prekinitvi z drogo se je rešil še alkohola in korak za korakom začel ustvarjati življenje, ki si ga prej ni znal niti predstavljati. Sledile so vloge v mednarodnih produkcijah, sodelovanja z velikimi imeni filmske industrije in nastopi v priljubljenih televizijskih serijah.

Brad Pitt ga je spodbudil k pisanju knjige

Prav zaradi iskrenosti in neverjetnih življenjskih preobratov je Blank mnogo več kot klasična avtobiografija. Bralca popelje od vojnega Sarajeva do hollywoodskih filmskih setov. Med najbolj zanimivimi podrobnostmi njegove zgodbe je tudi povezava z Bradom Pittom. Po njegovih besedah ga je k pisanju avtobiografije spodbudil prav Pitt, s katerim je sodeloval v filmskem svetu.

icon-expand Ker je poletje kot ustvarjeno za branje, so v Mladinski knjigi pripravili tudi posebno akcijo 2+1 gratis. FOTO: Arhiv naročnika

Knjige, zaradi katerih boste pozabili na telefon

Blank je ena tistih knjig, ki jih je težko odložiti. Zgodba, v kateri se prepletajo vojna, glasba, odvisnost, brezdomstvo in Hollywood, bralca hitro posrka vase in ga spremlja še dolgo po zadnji strani. Če poleti radi posežete po knjigah, ki vas nasmejijo , navdihnejo ali preprosto odpeljejo v drug svet , je izbire več kot dovolj. Med priljubljenimi naslovi so Moji prijatelji, Vsi pod eno streho in Kako so Švedi uresničili sanje, ljubitelji resničnih zgodb pa lahko izberejo knjige Pogačar: Neustavljiv, Zaljubljena v življenje in Živim naprej. Tiste, ki radi berejo pozno v noč, bodo pritegnili naslovi Skrivnost vseh skrivnosti, Problem treh teles in Skrivna zgodovina, mlajše bralce pa čakajo Hormoni in demoni, Feniksov red in Krute zaobljube.

Poletna priložnost za tri knjige namesto dveh