Lee Reeves umrl po treh mesecih v komi

Lee Reeves, boksar iz irskega mesta Limerick, je umrl v ponedeljek, 16. novembra, v univerzitetni bolnišnici v Limericku. Ob njem so bili družinski člani. Star je bil 31 let. Njegova smrt je pretresla irsko športno javnost, saj je bil v bolnišnici vse od začetka avgusta, ko je med profesionalnim dvobojem utrpel hudo poškodbo možganov. Po poročanju irske javne radiotelevizije RTÉ je bil po poškodbi operiran in nameščen v umetno povzročeno komo, v kateri je ostal približno tri mesece. V zadnjih tednih so ga iz bolnišnice v Dublinu premestili v domači Limerick, da bi bil bližje družini in prijateljem. Njegovi bližnji so upali na izboljšanje, vendar se je njegovo zdravstveno stanje znova zapletlo.

icon-expand Usodni nokavt v dvoboju z Garyjem Cullyjem FOTO: Profimedia

Usodni nokavt v dvoboju z Garyjem Cullyjem

Usodni dvoboj je potekal 1. avgusta 2026 v dublinski dvorani 3Arena. Reeves se je pomeril z rojakom Garyjem Cullyjem za naslov prvaka BUI Celtic v lahki velterski kategoriji. Dvoboj se je končal v deseti, zadnji rundi, ko je Cully zadel Reevesa in ga nokavtiral. Boksar je izgubil zavest, zdravniško osebje pa mu je takoj priskočilo na pomoč. Iz ringa so ga odnesli na nosilih in prepeljali v bolnišnico. Po navedbah časnika The Irish Times je utrpel katastrofalno poškodbo možganov. Potreboval je nujno operacijo, nato pa so ga zdravniki namestili v umetno povzročeno komo. Reeves se kljub zdravljenju ni več prebudil. Oktobra je prestal še zahtevno operacijo, po kateri so ga premestili v bolnišnico v domačem kraju.

Novi zdravstveni zapleti po večmesečnem zdravljenju

V zadnjih dneh pred smrtjo se je njegovo stanje dodatno poslabšalo. Irski mediji poročajo, da je med okrevanjem konec tedna dobil novo okužbo, ki je prispevala k usodnemu razpletu. Umrl je v ponedeljek zvečer, obkrožen z najbližjimi. Njegova družina je v tem obdobju prestajala izjemno težke trenutke. Prijatelj in nekdanji trener Jonathan O'Brien je redno obveščal javnost o Reevesovem zdravstvenem stanju in pozival ljudi, naj ga ne pozabijo v svojih mislih. Po poročanju časnika Limerick Leader se je na novico o njegovi smrti odzvala tudi lokalna skupnost, v kateri je bil Reeves zelo priljubljen.

Lee Reeves je bil uspešen boksar in vzornik v domačem kraju