Temna stran Sile v Vatikanu: Bob Dylan pred papežem spominjal na Palpatina

Bob Dylan pred papeža stopil v črni kapuci

Če bi pričakovali, da bo eden največjih glasbenikov vseh časov na srečanje s papežem prišel v elegantni obleki, se motite. Bob Dylan je tudi tokrat ostal zvest svojemu slogu in v Vatikanu poskrbel za prizor, ob katerem se zdaj zabava ves svet. 85-letni ameriški glasbenik se je v apostolski palači srečal s papežem Leonom XIV. Na fotografijah, ki so jih objavili vatikanski mediji, nosi črno jopico s kapuco, črn suknjič, rokavice in pokrivalo. Pod vsem tem je imel belo srajco in kravato, ki je bila videti precej bolj sproščena, kot bi jo pričakovali na tako pomembnem srečanju. In še ena podrobnost: v roki je držal dežnik. Kot da bi se odpravil na hiter opravek v trgovino, ne pa na obisk k poglavarju Katoliške cerkve.

icon-expand Bob Dylan pred papeža stopil v črni kapuci. FOTO: Profimedia

Fotografije so hitro zakrožile po spletu. Tudi ameriški Washington Post je izpostavil nenavadno modno kombinacijo, ob kateri sta se srečala dva človeka z zelo prepoznavnim slogom. Papež v svoji značilni opravi, Dylan pa v črni kapuci. Če bi obstajalo tekmovanje za najbolj neobičajen uradni portret leta, bi bil ta par zagotovo med favoriti.

Družbena omrežja se zabavajo na račun njegove oprave

Seveda uporabniki družbenih omrežij niso mogli mimo njegovega videza. Namesto da bi razpravljali zgolj o pomenu srečanja, so se številni osredotočili na vprašanje, zakaj je Dylan pred papeža prišel kar s kapuco na glavi. Nekateri so njegov videz primerjali z liki iz Vojne zvezd, drugi so ga spomnili na junake iz videoigre Assassin's Creed. Spet tretji so se pošalili, da je glasbenik preprosto oblekel prva oblačila, ki jih je našel, saj je navsezadnje Bob Dylan in si lahko privošči skoraj vse. Britanski The Sun je posebej izpostavil tudi dežnik, ki ga glasbenik na fotografijah ni odložil. Očitno je imel Dylan za srečanje pripravljen svoj celoten črni komplet, vključno z dodatki. Treba pa je priznati, da ima 85-letnik za seboj šest desetletij glasbene kariere, zato mu verjetno ni več treba razmišljati o tem, kaj si bodo drugi mislili o njegovi garderobi.

icon-expand Družbena omrežja se zabavajo na račun njegove oprave. FOTO: Profimedia

Papež mu je podaril rožni venec, Dylan pa svojo knjigo

Srečanje vendarle ni bilo zgolj modna revija v vatikanskih prostorih. Glasbenik in papež sta si izmenjala tudi darili. Papež Leon XIV. je Dylanu podaril rožni venec, glasbenik pa mu je v zameno izročil svojo avtobiografijo Chronicles: Volume One. Po poročanju Euronewsa je bilo srečanje kratko, spremljali pa so ga pozdravi in nekaj sproščenih besed. Srečanje je pomagal organizirati jezuit Antonio Spadaro, ki je na družbenih omrežjih zapisal, da je šlo za ganljiv in zgodovinski trenutek. Ob tem je poudaril, da je bilo med sprehodom po apostolski palači ves čas čutiti, da se lahko zgodi karkoli. O čem natančno sta se pogovarjala, javnosti niso razkrili.

icon-expand Papež mu je podaril rožni venec, Dylan pa svojo knjigo. FOTO: Profimedia

Papež je že prej citiral njegove pesmi

Obisk ni bil naključen. Papež Leon XIV. je namreč že julija letos v predgovoru knjige o razoroževanju in miru uporabil besede iz Dylanove manj znane protivojne skladbe Go Away You Bomb iz leta 1963. Pesem je nastala v času hladne vojne in opozarja na nevarnost jedrskega orožja. Zanimivo je, da skladba nikoli ni bila uradno posneta ali izdana na glasbenem albumu, njen izvirni rokopis pa so našli šele leta 2013. Kot poroča Reuters, je papež s citatom želel opozoriti na nevarnost oboroževalne tekme in jedrskega orožja. Dylanove besede so tako našle pot celo v vatikansko razpravo o svetovnem miru.

Zgodovina se ponavlja: Dylan se je s papežem srečal že pred skoraj 30 leti

To sicer ni prvič, da se je ameriški glasbenik srečal s papežem. Leta 1997 je nastopil na evharističnem kongresu v Bologni, kjer ga je poslušal takratni papež Janez Pavel II. Pevec je pred množico približno 300.000 mladih izvedel tri skladbe, med njimi tudi znamenito Knockin' on Heaven's Door. Po nastopu je snel kavbojski klobuk, stopil do papeža in se z njim rokoval. Janez Pavel II. je takrat v svojem nagovoru celo citiral Dylanovo pesem Blowin' in the Wind. Skoraj tri desetletja pozneje se je zgodba ponovila, le da je imel glasbenik tokrat namesto kavbojskega klobuka na glavi kapuco.

icon-expand Pevec se je s papežem srečal že pred skoraj 30 leti. FOTO: Profimedia