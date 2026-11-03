Ljubezen ni premagala 49 let razlike: njun razhod naj bi skrivala skoraj leto dni

Razšla naj bi se že pred skoraj letom dni, a tega nista pokazala

Kot poročajo ameriški tabloidi, sta 74-letni Bill Belichick in 25-letna Jordon Hudson ljubezensko razmerje končala že konec leta 2025. Prvi je o razhodu poročal TMZ, ki se je skliceval na vire blizu Hudsonove. Po njihovih navedbah naj bi nekdanja partnerja kljub koncu romantičnega razmerja ostala dobra prijatelja, obenem pa naj bi še naprej sodelovala pri poslovnih projektih. Razlog za razhod in informacija o tem, kdo je sprejel odločitev za konec zveze, za zdaj nista znana. Tudi Belichick in Hudsonova se o domnevnem razhodu javno še nista izrekla.

icon-expand Bill Belichick in Jordon Hudson. FOTO: Profimedia

Jordon Hudson naj bi že spoznavala druge moške

Zgodba je dobila še dodaten preobrat. PEOPLE je namreč poročal tudi, da naj bi Hudsonova po koncu zveze začela spoznavati druge ljudi. Kljub temu naj bi ostala poslovno povezana z nekdanjim izbrancem. Hudsonova je prek svojega podjetja Trouble Cup Enterprises sodelovala pri urejanju blagovnih znamk, povezanih z Belichickovimi znanimi izjavami iz obdobja, ko je vodil moštvo New England Patriots. Pomagala naj bi mu tudi pri nekaterih zunanjih poslovnih obveznostih, povezanih z njegovo novo službo.

Skupaj sta se pojavljala tudi po domnevnem razhodu

Prav časovnica je tista, ki je sprožila največ vprašanj. Čeprav naj bi se razšla že konec leta 2025, sta bila skupaj opažena tudi v naslednjih mesecih. Hudsonova je maja letos na družbenih omrežjih celo objavila fotografijo, na kateri se z Belichickom držita za roke na konjskih dirkah Kentucky Derby. Še oktobra je bila prisotna na tekmah univerze North Carolina, kjer je Belichick glavni trener nogometnega moštva. Pojavila se je tudi na drugih dogodkih, povezanih z njim. Toda zgodba ni tako enoznačna. Ameriški medij WRAL je po objavi novice preveril odzive ljudi, povezanih z nogometnim programom univerze North Carolina. Nekateri njihovi sogovorniki naj ne bi vedeli za razhod, drugi pa niso opazili ničesar, kar bi kazalo, da par ni več skupaj. Nobeden od nekdanjih partnerjev razhoda za zdaj ni javno potrdil.

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Njuna zveza je bila zaradi velike starostne razlike ves čas pod drobnogledom

Belichick in Hudsonova sta že od začetka vzbujala precej pozornosti. Med njima je namreč kar 49 let starostne razlike. Prvič naj bi se srečala februarja 2021 med letom z letalom, skupaj pa so ju v javnosti prvič opazili januarja 2023 v New Orleansu. Njuno razmerje je postalo še posebej odmevno aprila 2025, ko sta sodelovala v intervjuju za oddajo CBS Sunday Morning. Voditelj Tony Dokoupil je Belichicka vprašal, kako sta se z Jordon spoznala, vendar je Hudsonova vprašanje hitro prekinila z besedami: "O tem ne bomo govorili." Belichick je sicer eno največjih imen v ameriškem nogometu. Kot trener moštva New England Patriots je osvojil kar šest naslovov prvaka lige NFL, decembra 2024 pa je prevzel vodenje univerzitetnega moštva North Carolina Tar Heels.

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