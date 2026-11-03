Moskisvet.com
Še nimaš računa?
Prijavi se
Nastavitve Odjava
Temni način
DOMOV
Novice
Šport
Borilni športi Športi z žogo Kolesarstvo
Zabava
Film in TV Glasba Intervju
Visoki obrati
Tehnologija
Naprave in aplikacije Znanost
Potovanja
Slovenija Svet
Odnosi
Fit
Telovadba Prehrana Zdravje
Stil
Skrivnosti
Kriminalne zgodbe Vesolje
Varni v prometu
Razšla naj bi se že pred skoraj letom dni
Novice

Ljubezen ni premagala 49 let razlike: njun razhod naj bi skrivala skoraj leto dni

B.R.
03. 11. 2026 00.22
0

Ljubezenska zgodba legendarnega trenerja ameriškega nogometa Billa Belichicka in njegove precej mlajše izbranke Jordon Hudson naj bi bila že nekaj časa končana. Čeprav sta se še pred kratkim skupaj pojavljala v javnosti, je zdaj na dan prišla novica, da naj bi se razšla že konec lanskega leta. Še več, 25-letnica naj bi medtem že spoznavala druge moške.

Izberite Moskisvet.com za svoj prednostni vir na Google.

Razšla naj bi se že pred skoraj letom dni, a tega nista pokazala

Kot poročajo ameriški tabloidi, sta 74-letni Bill Belichick in 25-letna Jordon Hudson ljubezensko razmerje končala že konec leta 2025.

Prvi je o razhodu poročal TMZ, ki se je skliceval na vire blizu Hudsonove. Po njihovih navedbah naj bi nekdanja partnerja kljub koncu romantičnega razmerja ostala dobra prijatelja, obenem pa naj bi še naprej sodelovala pri poslovnih projektih.

Razlog za razhod in informacija o tem, kdo je sprejel odločitev za konec zveze, za zdaj nista znana. Tudi Belichick in Hudsonova se o domnevnem razhodu javno še nista izrekla.

Bill Belichick in Jordon Hudson.
Bill Belichick in Jordon Hudson. FOTO: Profimedia

Jordon Hudson naj bi že spoznavala druge moške

Zgodba je dobila še dodaten preobrat. PEOPLE je namreč poročal tudi, da naj bi Hudsonova po koncu zveze začela spoznavati druge ljudi.

Kljub temu naj bi ostala poslovno povezana z nekdanjim izbrancem. Hudsonova je prek svojega podjetja Trouble Cup Enterprises sodelovala pri urejanju blagovnih znamk, povezanih z Belichickovimi znanimi izjavami iz obdobja, ko je vodil moštvo New England Patriots. Pomagala naj bi mu tudi pri nekaterih zunanjih poslovnih obveznostih, povezanih z njegovo novo službo.

Skupaj sta se pojavljala tudi po domnevnem razhodu

Prav časovnica je tista, ki je sprožila največ vprašanj. Čeprav naj bi se razšla že konec leta 2025, sta bila skupaj opažena tudi v naslednjih mesecih. Hudsonova je maja letos na družbenih omrežjih celo objavila fotografijo, na kateri se z Belichickom držita za roke na konjskih dirkah Kentucky Derby.

Še oktobra je bila prisotna na tekmah univerze North Carolina, kjer je Belichick glavni trener nogometnega moštva. Pojavila se je tudi na drugih dogodkih, povezanih z njim.

Toda zgodba ni tako enoznačna. Ameriški medij WRAL je po objavi novice preveril odzive ljudi, povezanih z nogometnim programom univerze North Carolina. Nekateri njihovi sogovorniki naj ne bi vedeli za razhod, drugi pa niso opazili ničesar, kar bi kazalo, da par ni več skupaj. Nobeden od nekdanjih partnerjev razhoda za zdaj ni javno potrdil.

Med njima je 39 let razlike, a pravita, da je skoraj ne opazita
Preberi še
Med njima je 39 let razlike, a pravita, da je skoraj ne opazita

Njuna zveza je bila zaradi velike starostne razlike ves čas pod drobnogledom

Belichick in Hudsonova sta že od začetka vzbujala precej pozornosti. Med njima je namreč kar 49 let starostne razlike. Prvič naj bi se srečala februarja 2021 med letom z letalom, skupaj pa so ju v javnosti prvič opazili januarja 2023 v New Orleansu.

Njuno razmerje je postalo še posebej odmevno aprila 2025, ko sta sodelovala v intervjuju za oddajo CBS Sunday Morning. Voditelj Tony Dokoupil je Belichicka vprašal, kako sta se z Jordon spoznala, vendar je Hudsonova vprašanje hitro prekinila z besedami: "O tem ne bomo govorili."

Belichick je sicer eno največjih imen v ameriškem nogometu. Kot trener moštva New England Patriots je osvojil kar šest naslovov prvaka lige NFL, decembra 2024 pa je prevzel vodenje univerzitetnega moštva North Carolina Tar Heels.

Ona je imela 19, on 44 let: Njena mladost je bila zanj prednost
Preberi še
Ona je imela 19, on 44 let: Njena mladost je bila zanj prednost

Viri: PEOPLE, TMZ, USA TODAY

UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
Bill Belichick Jordon Hudson razhod zvezdniki ameriški nogomet NFL znani pari znani in slavni
Novice

Za volan je sedel pijan, človek je umrl: 'Nesreče se sploh ne spomnim'

Zadovoljna.si Ljubezni je konec: 49 let mlajša partnerica slavnega trenerja naj bi našla novo srečo
Bibaleze.si Po 20 letih ljubezni in treh otrocih: Razpad ikoničnega hollywoodskega para
24ur.com Suki Waterhouse o razhodu z Bradleyjem Cooperjem: Bilo je težko
Zadovoljna.si Intervju: Po 12 letih sva se s fantom razšla
Bibaleze.si Po 23 letih zakona izvedela presenetljivo resnico: slavna zakonca sta v sorodu
Bibaleze.si Zvezdnica moža izbrala, še preden ga je spoznala: danes sta poročena že 42 let
Zadovoljna.si Ko sta se spoznala, je bil star 18 let, njegova bodoča žena pa 44
Priporoča
KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Uporaba umetne inteligence
ISSN 2630-1679 © 2024, Moskisvet.com, Vse pravice pridržane Verzija: 2039