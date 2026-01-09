Preživela je najtežje leto v življenju

Moškisvet.com e-novice Si že prijavljen na vse naše e-novice? Preveri nastavitve Novice, šport, avtomobilizem, potovanja ... Prijavi se na e-novičke in bodi na tekočem z aktualnimi novicami. Zate jih pripravlja uredništvo Moškisvet.com. Strinjam se s splošnimi pogoji in Politiko zasebnosti. Prijavi se icon-close-circle Prišlo je do napake. icon-check-circle-2 Hvala! Uspešno si se prijavil na e-novičke.

Italijanska supermanekenka Bianca Balti, ena najbolj prepoznavnih ikon sodobne mode, je v iskrenem pogovoru za Vogue Adria razkrila, kako so jo življenjske preizkušnje preoblikovale v žensko, ki danes navdihuje s svojo iskrenostjo, pogumom in neomajno voljo do življenja.

icon-expand Bianca Balti (2008) FOTO: Profimedia

Od modnih pist do najtežjega boja v življenju

Bianca je v modnem svetu prisotna že več kot dve desetletji. Postala je globalno prepoznavna kot obraz kampanj Dolce Gabbana in parfuma Light Blue, a njena pot ni bila vedno glamurozna. Leta 2021 je izvedela, da nosi gen BRCA1, zato se je odločila za preventivno dvojno mastektomijo. Kljub temu so ji septembra 2023 diagnosticirali rak jajčnikov tretje stopnje, kar je pomenilo začetek novega, izjemno zahtevnega poglavja v njenem življenju. Bianca pravi, da je moč prvič resnično začutila že pred dvanajstimi leti, ko je premagala hudo odvisnost. "Takrat sem spoznala, da sem sposobna nemogočega," pripoveduje. A diagnoza raka je bila drugačna: "Zdelo se mi je, da nimam nadzora. Ko pa sem dojela, da lahko sodelujem v zdravljenju, sem si rekla: 'Ne boš me premagal.'"

Lepota, ki presega videz

Kemoterapija, izguba las in velika operativna brazgotina so Bianco prisilile, da se je ponovno vprašala, kaj lepota sploh pomeni.

icon-expand FOTO: Profimedia

icon-expand FOTO: Profimedia 1 / 2 Bianca Balti



"Nisem vedela, ali bom še lahko delala. Moda ni vajena žensk brez las in z brazgotinami," priznava. A prav vrnitev na delo ji je pomagala, da se je počutila živo in normalno. "To povabilo na naslovnico mi pomeni ogromno. Kot da bi bila moja prva," je povedala o sodelovanju z Vogue Adria.

Ranljivost kot moč

Bianca je svojo bolezen javno razkrila na Instagramu, kar je sprožilo val podpore in – kar je še pomembneje – val preventivnih pregledov med ženskami v Italiji. "Ljudje mislijo, da svet želi popolnost. A resnica je, da želi resničnost," pravi. Njena iskrenost je mnoge spodbudila, da so se naročili na ginekološke preglede, kar je zanjo eden najlepših dokazov, da ima njena zgodba smisel.

Ljubezen, ki zdravi

V najtežjih trenutkih je ob njej stal partner, ki ji je nudil oporo, ki si je sama ni mogla dati. "Sem mama, vedno skrbim za druge. Tokrat sem potrebovala nekoga, ki bo skrbel zame," priznava. Ob njej so bili tudi prijatelji, ki so se v bolnišnici izmenjevali 24 ur na dan, da ne bi bila niti trenutek sama.

Afirmacije in nova življenjska filozofija

Bianca uporablja afirmacije, ki jih ima zapisane po vsej hiši. "Danes živim svoj namen," je ena izmed njih. Pozitivna sporočila posluša tudi prek Spotifyja, saj verjame, da dolgoročno oblikujejo misli in energijo, ki jo nosimo v sebi.

icon-expand FOTO: Profimedia

icon-expand FOTO: Profimedia

icon-expand FOTO: Profimedia 1 / 3 Bianca Balti (2025)





Kariera, ki jo je gradila z odločnostjo

Med največje prelomnice svoje kariere šteje podpis pogodbe za Light Blue in osemletno sodelovanje z L'Oréal Paris. "Odraščala sem ob njihovih oglasih. Ko sem prvič rekla I'm worth it', sem vedela, da sem nekaj dosegla," pravi. Svojim hčeram in mladim manekenkam svetuje, naj manekenstva ne zamenjajo za življenjski slog: "To je služba. Včasih je glamur, včasih utrujenost. Pomembno je, da ostaneš pameten in strateški."

Materinstvo kot najpomembnejša vloga

Bianca je postala mama pri 23 letih in pravi, da sta njeni hčerki njena največja motivacija. "Če me vprašate, kdo sem – sem predvsem mama," poudarja. Materinstvo ji daje smisel, stabilnost in razlog, da vztraja tudi v najtežjih obdobjih.

Pogled v prihodnost

Čeprav še ne ve natančno, kam jo bo vodila pot, si želi nadaljevati z navdihovanjem ljudi. "Želim ostati ranljiva, ker vem, da to daje moč drugim," pravi. Njena zgodba je dokaz, da se resnična moč rodi iz iskrenosti, bolečine in poguma, da ostaneš zvest sebi.

