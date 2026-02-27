Šokiral v podcastu in pokazal svoje umazane noge

Benny Blanco se je znašel v središču pozornosti zaradi svoje higiene, saj je prva epizoda njegovega podcasta 'Friends Keep Secrets' izzvala ostre reakcije oboževalcev. Podcast je namreč postal viralen po prikazovanju nekaterih nenavadnih in kontroverznih dejanj, ki so povzročila široko javno ogorčenje, piše E! News.

Med sproščenim sedenjem in pogovorom z gostjo je Blanco glasno izpustil vetrove in pri tem odkrito pokazal umazane noge, s čimer je ignoriral družbene norme osebne urejenosti v javnem prostoru. Ta dejanja niso bila osamljena in so hitro prišla na dan kot eden izmed glavnih razlogov za negativne komentarje. Mnogi oboževalci in gledalci so na družbenih omrežjih izrazili svoje zgražanje, nekateri so celo odkrito pozivali njegovo partnerko Seleno Gomez, naj pretehta njuno razmerje, kar je privedlo do nadaljnje polarizacije javnega mnenja, še dodaja E! News.

Kaj se je zgodilo?

Med snemanjem prve epizode svojega podcasta je Benny Blanco namerno provociral gledalce. Ležeč na kavču je brez kakršnihkoli zadržkov pokazal bose, vidno umazane noge z izrazito črnimi podplati. Bolj šokantno pa je bilo dejstvo, da je tik predtem, ko je zelo glasno prdnil, gledalce na to celo opozoril. Omenjena dejanja so takoj sprožila val negativnih komentarjev na vseh glavnih družbenih omrežjih. Objavljeni so bili izrazi ogorčenja, mnogi oboževalci so dejali, da so bili 'šokirani' in da 'ne morejo verjeti, da Selena to prenaša'.

Medtem ko se je posnetek bliskovito širil, so številni pozivi k ločitvi para pokazali globoko razočaranje in moralno ogorčenje nad Bennyjevim odnosom do higiene in javnega vedenja, kar potrjuje, kako hitro lahko takšno dejanje prizadene javno podobo zvezdnika.

icon-expand Selena in Benny na podelitivi zlatih globusov. FOTO: Profimedia

Leta 2024 je razkril, da se ne tušira vsak dan

Dejanja v podcastu niso osamljena, saj Benny Blanco javno razkriva svoja stališča o osebni higieni že dalj časa. Novembra 2024 je v intervjuju za People pojasnil, zakaj se ne tušira vsak dan. "Nekateri ljudje, ki jih poznam, se tuširajo dvakrat do trikrat na dan, vendar se mi zdi, da se tako olja na koži nimajo časa razviti," je pojasnil.

S to izjavo je odkrito pojasnil svojo osebno filozofijo, ki temelji na prepričanju, da pogosto tuširanje uničuje naravne telesne procese in ravnovesje kožnih olj. Poleg tega je Blanco javno povedal tudi o svoji želji glede telesnega vonja: "Rad bi, da ob hoji za menoj ostaja aroma. Želim, da diši po tobaku, a tudi po sladkorni vati. Malo po moškem, malo po ženski, a definitivno več po ženski."

icon-expand Benny Blanco FOTO: AP

Ni edini zvezdnik, ki se ne tušira vsak dan

Benny Blanco pa ni edini zvezdnik, ki se ne tušira vsak dan. To je priznala tudi ena izmed najlepših žensk na svetu, ki je povedala, da se tušira le enkrat na teden. Več si lahko preberete TUKAJ!

