Razhod, ki ga ni nihče pričakoval

Novica je presenetila javnost predvsem zato, ker sta se zakonca še nedavno skupaj pojavila na prestižni Met Gali v New Yorku, enem najpomembnejših modnih dogodkov na svetu, ki ga Anna Wintour tudi vodi in kurira.

Skupaj na Met Gali, nato presenetljiv razhod

Po poročanju več tujih medijev sta Bee Shaffer in Francesco Carrozzini še 11 dni pred razglasitvijo ločitve skupaj pozirala na rdeči preprogi Met Gale. Njuna prisotnost je takrat delovala povsem usklajeno, zato je novica o razhodu sprožila številna vprašanja o tem, kaj se je dogajalo v zakulisju.

icon-expand Bee Shaffer in Francesco Carrozzini še 11 dni pred razglasitvijo ločitve skupaj pozirala na rdeči preprogi Met Gale. FOTO: Profimedia

Ljubezen v svetu mode in filma

Par se je spoznal v elitnih modnih in kulturnih krogih, kjer so se pogosto prepletale poti njunih družin. Bee je hči ene najvplivnejših osebnosti v modni industriji, Francesco pa sin legendarne urednice revije Vogue Italia France Sozzani. Njuna zveza je bila že od začetka močno vpeta v svet mode in umetnosti. Poročila sta se leta 2018, kasneje pa sta skupaj dobila tudi sina.

Razhod po "desetih čudovitih letih"

V skupni izjavi sta poudarila, da sta se po dolgih letih skupnega življenja odločila za ločitev zaradi različnih kariernih poti, a ostajata prijatelja in predana starša svojemu otroku. Kljub razhodu v izjavi ni bilo čutiti konflikta, prej poudarek na spoštovanju, družini in ohranjanju mirnega odnosa po koncu zakona.

icon-expand Bee Shaffer Carrozzini je hči legendarne urednice modne revije Anna Wintour FOTO: Profimedia

Konec modne zgodbe

Čeprav je njuna zveza veljala za eno bolj "modno popolnih" v svetu slavnih, je razhod pokazal, da tudi najbolj izpostavljeni pari niso imuni na spremembe v življenjskih prioritetah. Za zdaj oba ostajata osredotočena na delo in vzgojo sina, medtem ko javnost še naprej spremlja odzive v svetu mode, kjer ima družina Wintour še vedno izjemen vpliv.