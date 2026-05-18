Bee Shaffer Carrozzini,
Novice

Razhod, ki ga ni nihče pričakoval

S.B.
18. 05. 2026 10.07
3

Bee Shaffer Carrozzini, hči legendarne urednice modne revije Anne Wintour, je po skoraj osmih letih zakona sporočila, da se z možem Francescom Carrozzinijem razhajata.

Novica je presenetila javnost predvsem zato, ker sta se zakonca še nedavno skupaj pojavila na prestižni Met Gali v New Yorku, enem najpomembnejših modnih dogodkov na svetu, ki ga Anna Wintour tudi vodi in kurira.

Skupaj na Met Gali, nato presenetljiv razhod

Po poročanju več tujih medijev sta Bee Shaffer in Francesco Carrozzini še 11 dni pred razglasitvijo ločitve skupaj pozirala na rdeči preprogi Met Gale. Njuna prisotnost je takrat delovala povsem usklajeno, zato je novica o razhodu sprožila številna vprašanja o tem, kaj se je dogajalo v zakulisju.

Bee Shaffer in Francesco Carrozzini še 11 dni pred razglasitvijo ločitve skupaj pozirala na rdeči preprogi Met Gale. FOTO: Profimedia

Ljubezen v svetu mode in filma

Par se je spoznal v elitnih modnih in kulturnih krogih, kjer so se pogosto prepletale poti njunih družin. Bee je hči ene najvplivnejših osebnosti v modni industriji, Francesco pa sin legendarne urednice revije Vogue Italia France Sozzani.

Njuna zveza je bila že od začetka močno vpeta v svet mode in umetnosti. Poročila sta se leta 2018, kasneje pa sta skupaj dobila tudi sina.

Razhod po "desetih čudovitih letih"

V skupni izjavi sta poudarila, da sta se po dolgih letih skupnega življenja odločila za ločitev zaradi različnih kariernih poti, a ostajata prijatelja in predana starša svojemu otroku.

Kljub razhodu v izjavi ni bilo čutiti konflikta, prej poudarek na spoštovanju, družini in ohranjanju mirnega odnosa po koncu zakona.

Bee Shaffer Carrozzini je hči legendarne urednice modne revije Anna Wintour FOTO: Profimedia

Konec modne zgodbe

Čeprav je njuna zveza veljala za eno bolj "modno popolnih" v svetu slavnih, je razhod pokazal, da tudi najbolj izpostavljeni pari niso imuni na spremembe v življenjskih prioritetah. Za zdaj oba ostajata osredotočena na delo in vzgojo sina, medtem ko javnost še naprej spremlja odzive v svetu mode, kjer ima družina Wintour še vedno izjemen vpliv.

Kdo je hči ene najbolj vplivnih žensk v modnem svetu?
Bee Shaffer Francesco Carrozzini Met Gala Anna Wintour ločitev
KOMENTARJI (3)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Rock8 18. 05. 2026 18.19
0 0
A dej nehi no,aja
ODGOVORI
Gregib 18. 05. 2026 14.57
0 0
Če bi jih kdo poznal, bi mogoče lahko zadevo pričakoval...
ODGOVORI
SEPP 18. 05. 2026 11.59
0 0
Blišč v zakulisju BEDA!!
ODGOVORI
